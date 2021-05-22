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Гороскоп на 24 мая


Овен

Жизненный потенциал сегодня на очень низком уровне. С самого утра ожидайте недоразумений и разногласий. Не исключены неприятные новости, связанные с близкими людьми или неудачами в сфере профессиональной деятельности. Существует вероятность непредвиденных трат или финансовых потерь.

Телец

Хороший день для гармоничных супружеских отношений, веселья и раскрепощения. Сегодня лучше заниматься только привычной для себя работой. Возможна удача в коммерческих делах. Для большей вероятности успеха необходимо заручиться поддержкой влиятельных покровителей или партнеров.

Близнецы

Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Вероятны травмы, крупные проблемы с посторонними людьми или представителями органов власти. Не исключено обострение отношений с домашними или размолвка с друзьями. Не идите на поводу страстей, сдерживайте эмоции.

Рак

Напряженный день, связанный с духовным очищением, познанием нравственных законов, прозрением. Следует активно искать новые источники заработка, но при этом избегать сомнительных предложений. Интриги, зависть, неожиданные препятствия могут затянуть осуществление Ваших планов.

Лев

День серьезных провокаций и противостояния. Исход любого спора будет чреват скандалом, потому что сегодня взаимопонимание полностью отсутствует. Будьте предельно осторожными.

Дева

Тяжелый и опасный день, который следует провести дома. Вероятно негативное влияние со стороны или плохое известие. День пройдет под знаком духовной нерешительности, сомнений и разочарований. Полезно посидеть у костра, поужинать при свечах. Скромность и высокие нравственные качества помогут снизить негативные тенденции дня.

Весы

Этот день как нельзя лучше подходит для развития карьеры. Вероятны успехи в личных делах, но материальные вопросы решить будет нелегко – вероятно ухудшение финансового положения, связанное с неудачной покупкой или данными ранее обещаниями. Вам необходимо внимательнее оглядеться по сторонам.

Скорпион

Сегодня самый неподходящий день для начала нового дела, долговременного планирования, решения житейских вопросов. Осмотрительность и здравый смысл помогут Вам обойти острые жизненные углы, но зря рисковать не стоит. Постарайтесь в этот день воздержаться от всего, что может нанести вред организму.

Стрелец

Сегодня нужно быть осторожными и внимательными при выполнении любого дела. Звезды советуют не предпринимать активных действий и не проявлять упрямство в непринципиальных вопросах. Вероятны домашние хлопоты или недомогание.

Козерог

Неблагоприятное расположение звезд обусловит некоторую рассеянность, что помешает Вам справиться с самыми обыденными задачами. Постарайтесь не проявлять активности в сфере профессиональной деятельности – Вы рискуете до такой степени обострить отношения с коллегами или начальством, что исправить ситуацию будет крайне затруднительно. Уделите внимание близким людям, детям, родственникам.

Водолей

День может быть очень тяжелым. Для мужчин-Водолеев новое знакомство не окажется длительным. Недоверие к сильным эмоциям и сдержанность в сердечных увлечениях, а также ревность или, наоборот, измена, могут осложнить отношения со спутницей. Женщинам-Водолеям следует обратить больше внимания на состояние своего здоровья: соблюдать режим питания, отдыха и сна.

Рыбы

Вероятны интриги недоброжелателей, ссоры, нежелательные встречи, которые будут иметь тяжелые последствия. Внезапные и непредвиденные расходы скажутся на семейном бюджете.

Гороскоп на май 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.


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