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Гороскоп на 24 июня


Овен

Возможно, что этот день будет наполнен событиями, одна часть которых будет связана с Вашей активной деятельностью, а другая – с деятельностью Вашего ближайшего окружения. Внутренняя собранность будет способствовать усилению авторитета у коллег и начальства. Рекомендуется сконцентрироваться на какой-то одной проблеме.

Телец

Постарайтесь сохранять внешнее спокойствие, несмотря на все перипетии и сложности на Вашем пути. В этом случае возможно благополучное решение различных деловых и личных вопросов. Возможны денежные поступления, значительные доходы. В результате вы ощутите полноту жизни и желание действовать, способность доставить много приятных минут себе и любимым людям.

Близнецы

Сильные эмоции могут полностью овладеть Вами. Чтобы избежать последующих неприятностей, рекомендуется осторожность и рассудительность. Постарайтесь отгородиться от внешнего мира. Сегодня желательно отложить все решения и важные дела на потом. Посвятите свободное время детям.

Рак

В первой половине дня Вы будете ощущать избыток энергии и оптимизм. Но это не сможет помочь Вам исправить недавние ошибки и просчеты. Кроме того, многие из Вас почувствуют тайного недоброжелателя. Вы не должны пассивно наблюдать за происходящим, иначе окажетесь уязвимым. Действуйте в согласии с самим собой.

Лев

Благоприятный день для самореализации в творчестве. Без особых усилий Вы сможете завершить выгодный заказ. События могут серьезно повлиять на Ваше представление о самих себе. В семейной жизни возможны любовь и взаимопонимание. Вторую половину дня проведите с любимым человеком в тихой, спокойной обстановке.

Дева

День неблагоприятный для покупок, приобретения недвижимости. Тщательно подготовьтесь к крупной покупке. Обдумайте все возможные варианты. Велика вероятность, что Вам понадобится на это средств гораздо больше, чем Вы предполагаете. Со временем вы можете позволить себе многое, о чем Вы мечтаете сейчас, но пока подождите. Здоровье несколько ухудшится из-за легкомысленного к нему отношения.

Весы

Вашей работоспособности позавидуют многие. Окончательные результаты работы принесут Вам удовлетворение. Ваше обаяние будет возрастать, что позволит преодолеть все испытания и преграды на пути к успеху. Со здоровьем возможны проблемы – следует опасаться инфекционных заболеваний.

Скорпион

Сегодня возможны временные трудности в материальном положении, тенденция к понижению уровня жизни. Но не следуйте чужим советам – они могут только навредить. Положившись на свою интуицию и проницательность, Вы сможете остановить этот негативный процесс. Возможно, Вам стоит усмирить свою гордыню и пойти на уступки начальству или любимому человеку.

Стрелец

Сегодня возможно, что у Вас возникнет острое чувство неудовлетворенности. Личные отношения будут складываться не так, как Вам хотелось бы. Возможно посягательство на Вашу репутацию, но благодаря уникальной проницательности Вы сможете точно определить с чьей стороны это исходит и сумеете защититься.

Козерог

Удачный день, благоприятный для успешного завершения начатых дел, планирования и начала нового круга в Вашей деятельности. Чтобы удержать удачу, определите границы своих достижений. Вы сможете ощущать себя на высоте в личной жизни. Ваша искренность и мудрость смогут расположить к Вам многих людей. В любви доверяйте первому впечатлению и интуиции.

Водолей

Звезды благоприятствуют коммерческой деятельности, заключению сделок и работе с ценными бумагами. Продолжайте решительно действовать во всем, никому не уступая инициативу. Можно рискнуть взяться даже за малознакомую работу. Но реализация планов будет зависеть от того, насколько Вы сможете приспособиться к новым условиям и сумеете расположить к себе коллег. В личной жизни Вам необходимо поумерить страсти и трезво взглянуть на сложившуюся ситуацию.

Рыбы

Возможно, сегодня Вам посчастливится решить проблемы в личной жизни, которые не покидали Вас на протяжении последних дней. Звезды гарантируют признание и успех в том случае, если Ваши поступки будут основаны на глубоких чувствах и убежденности в собственной правоте.

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