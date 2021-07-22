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Гороскоп на 24 июля


Овен

День может начаться с беспричинной тревоги и неудовлетворенности. Возможны осложнения в делах и в отношениях с противоположным полом, что приведет к недовольству всем и вся. Признайтесь себе в том, что вы сами являетесь причиной всех неприятностей. Ваша раздвоенность в личной жизни оказалась непосильной ношей. Вам необходимо сделать окончательный выбор.

Телец

Этот день обещает быть удачным. Он отмечен возрастающим потенциалом. В результате повысится работоспособность и возрастет личное обаяние Тельцов, сила убеждения. Поэтому появятся возможности для достижения намеченных целей. Люди творческие смогут реализовать свои планы. Любовные отношения окажутся источником вдохновения и повышения жизненных сил.

Близнецы

Будьте сегодня начеку: постороннее влияние, столкновение с недругами или непорядочность партнера могут нанести существенный вред вашему здоровью. Не исключено, что вам потребуется материальная помощь. Не стесняйтесь обратиться за ней к друзьям или родственникам. Звезды советуют не терять самообладания и смелости.

Рак

Возможны крупные финансовые потери или крах всей деятельности. Разберитесь в своих отношениях с партнерами, коллегами. Пересмотрите планы и тактику поведения. Личная жизнь также потребует от вас осторожности и внимания.

Лев

День неблагоприятен для покупок, принятия важных решений и серьезных обязательств. Возможно ухудшение материального положения. Желательно проявить бережливость. Домашние хлопоты могут изменить настроение к худшему. Но не пытайтесь переложить тяжесть со своих плеч – постарайтесь решить все проблемы сами.

Дева

Благоприятный день для коммерческих операций, оформления и подписания документов. Звезды рекомендуют не долго раздумывать и соглашаться на подходящие деловые предложения. Совместные проекты принесут прибыль. Все, что будет происходить, пойдет вам на пользу, каким бы ни казалось на первый взгляд.

Весы

День пассивный, может быть тяжелым. Контакты с начальством и коллегами затруднены. Следует укрепить собственные позиции, проявить инициативу и настойчивость. Благоприятны контакты с противоположным полом. Условия успеха в личной жизни – эмоциональная гибкость и чувство такта.

Скорпион

Благоприятный день для новых перспектив, корректировки намеченных планов, получения нового места или смены основного источника заработка. Не отказывайтесь от помощи друзей, влиятельных лиц, покровителей. Во второй половине дня вероятно ухудшение самочувствия.

Стрелец

Сегодня нельзя отказывать в просьбах, проявлять жадность, эгоизм. Рекомендуется советовать и прислушиваться к советам. Не исключено, что сегодня придется возобновить дружбу с теми, с кем отношения почему-то не ладились ранее. С неприятностями сегодня удастся справиться в основном с помощью близких.

Козерог

Этот день благоприятен для активного отдыха, физических нагрузок, прогулок. Хорошее время для наведения порядка в бумагах, делах, для начала ремонта или благоустройства. Появятся условия для установления мира в семье, согласия с партнером, восстановления прерванных дружеских отношений.

Водолей

День несет недоброжелательство, столкновения с недругами, измену, обман. Избегайте новых знакомств, проявите сдержанность в общении со знакомыми и друзьями. Обратите самое пристальное внимание на имущество. Предстоят домашние хлопоты, которые отнимут много времени и сил.

Рыбы

Сегодня вполне вероятны успешная коммерческая деятельность, приятное известие, которое может на многое повлиять и в корне изменить нынешнее положение. Сегодня следует подвести черту под старыми планами, делами, контактами. Но в личной жизни не исключены проблемы, связанные с нежеланием партнера принять вашу точку зрения.

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