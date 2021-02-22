Гороскоп на 24 февраля





Овен

День располагает к активным действиям, а также к новым делам, поэтому можете строить грандиозные планы, у Вас все получится. Сейчас будет иметь большое значение общение, живой обмен мнениями, а проведите этот день в обществе друзей и родных.

Телец

Чем меньше Вы будете проявлять инициативы, тем лучше. В самых безобидных ситуациях Вам может показаться, что Вас хотят обидеть, и закончится все конфликтом. Тельцам, занимающимся интеллектуальной деятельностью, не стоит браться за решение сверхзадач.

Близнецы

В это время не следует заниматься делами, в которых есть хоть доля риска. В конце дня избегайте критики в адрес любимых. Это может привести к ссорам. При контактах с новыми людьми проявите осторожность и предусмотрительность.

Рак

Сейчас предстоит систематизировать дела, которыми придется заниматься в обозримом будущем. Вечером побалуйте себя и членов семьи кулинарными изысками. Можно запланировать поход в ресторан или просто устроить семейный ужин.

Лев

В данный день лучше сначала действовать, а потом думать. Первый порыв окажется правильным, а чем больше станете размышлять, тем дальше будете уходить от правильного выбора. Поменьше прислушивайтесь к мнению окружающих - Ваша голова окажется более светлой. В личных отношениях никаких сложностей возникнуть не должно.

Дева

Берегите свою нервную систему. Излишняя нервозность, проявляемая при общении с коллегами или членами семьи, может обернуться для вас ухудшением самочувствия. В финансах нужно быть более сдержанными. Постарайтесь не вкладывать деньги в сомнительные дела и не тратить их на ненужные вещи.

Весы

Сегодня не следует слишком усердствовать на работе, так как Ваши достижения могут остаться незамеченными. Подумайте, нет ли в Вашей жизни того, что мешает двигаться вперед. Если какие-то отношения или вещи тяготят Вас, избавляйтесь от этого без сожаления.

Скорпион

Наметьте наиболее важные дела и встречи. В решении многих вопросов Вы будете на коне. День благоприятен для поиска новой работы, повышения своего профессионального уровня. Возможно, у Вас появится много интересных идей, которые нужно воплотить в жизнь.

Стрелец

Энергетические ресурсы Вашего организма сейчас на высоте, здоровья и активности Вам не занимать, так что можно смело планировать любые дела и мероприятия. Полученные в это время советы будут для Вас очень полезными. В долг постарайтесь не брать и не давать.

Козерог

По возможности, больше занимайтесь делами, которые Вам приятны. Отправляясь по магазинам, составьте список необходимых покупок. Поддавшись сиюминутному желанию, Вы можете приобрести вещи, которые в конечном итоге принесут разочарование.

Водолей

Сейчас стоит проявить больше настойчивости в достижении цели: учитесь преодолевать не только внешние, но и внутренние препятствия. Успех будет гарантирован в том случае, если Вы сумеете правильно оценить ситуацию и убедить окружающих в своей правоте.

Рыбы

То, что раньше представляло для Вас определенную сложность, теперь окажется по плечу. Это прекрасное время для изменения распорядка дня. Хорошо начать посещать фитнес-клуб или посидеть на оздоровительной диете. В личном плане никаких разочарований возникнуть не должно.

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