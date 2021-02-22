Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.6
EUR: 3.15
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гороскоп на 24 февраля

Гороскоп на 24 февраля


Овен

День располагает к активным действиям, а также к новым делам, поэтому можете строить грандиозные планы, у Вас все получится. Сейчас будет иметь большое значение общение, живой обмен мнениями, а проведите этот день в обществе друзей и родных.

Телец

Чем меньше Вы будете проявлять инициативы, тем лучше. В самых безобидных ситуациях Вам может показаться, что Вас хотят обидеть, и закончится все конфликтом. Тельцам, занимающимся интеллектуальной деятельностью, не стоит браться за решение сверхзадач.

Близнецы

В это время не следует заниматься делами, в которых есть хоть доля риска. В конце дня избегайте критики в адрес любимых. Это может привести к ссорам. При контактах с новыми людьми проявите осторожность и предусмотрительность.

Рак

Сейчас предстоит систематизировать дела, которыми придется заниматься в обозримом будущем. Вечером побалуйте себя и членов семьи кулинарными изысками. Можно запланировать поход в ресторан или просто устроить семейный ужин.

Лев

В данный день лучше сначала действовать, а потом думать. Первый порыв окажется правильным, а чем больше станете размышлять, тем дальше будете уходить от правильного выбора. Поменьше прислушивайтесь к мнению окружающих - Ваша голова окажется более светлой. В личных отношениях никаких сложностей возникнуть не должно.

Дева

Берегите свою нервную систему. Излишняя нервозность, проявляемая при общении с коллегами или членами семьи, может обернуться для вас ухудшением самочувствия. В финансах нужно быть более сдержанными. Постарайтесь не вкладывать деньги в сомнительные дела и не тратить их на ненужные вещи.

Весы

Сегодня не следует слишком усердствовать на работе, так как Ваши достижения могут остаться незамеченными. Подумайте, нет ли в Вашей жизни того, что мешает двигаться вперед. Если какие-то отношения или вещи тяготят Вас, избавляйтесь от этого без сожаления.

Скорпион

Наметьте наиболее важные дела и встречи. В решении многих вопросов Вы будете на коне. День благоприятен для поиска новой работы, повышения своего профессионального уровня. Возможно, у Вас появится много интересных идей, которые нужно воплотить в жизнь.

Стрелец

Энергетические ресурсы Вашего организма сейчас на высоте, здоровья и активности Вам не занимать, так что можно смело планировать любые дела и мероприятия. Полученные в это время советы будут для Вас очень полезными. В долг постарайтесь не брать и не давать.

Козерог

По возможности, больше занимайтесь делами, которые Вам приятны. Отправляясь по магазинам, составьте список необходимых покупок. Поддавшись сиюминутному желанию, Вы можете приобрести вещи, которые в конечном итоге принесут разочарование.

Водолей

Сейчас стоит проявить больше настойчивости в достижении цели: учитесь преодолевать не только внешние, но и внутренние препятствия. Успех будет гарантирован в том случае, если Вы сумеете правильно оценить ситуацию и убедить окружающих в своей правоте.

Рыбы

То, что раньше представляло для Вас определенную сложность, теперь окажется по плечу. Это прекрасное время для изменения распорядка дня. Хорошо начать посещать фитнес-клуб или посидеть на оздоровительной диете. В личном плане никаких разочарований возникнуть не должно.

Гороскоп на февраль 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.


Подписаться


Гороскоп для знака Зодиака Овен
Гороскоп для знака Зодиака Телец
Гороскоп для знака Зодиака Близнецы
Гороскоп для знака Зодиака Рак
Гороскоп для знака Зодиака Лев
Гороскоп для знака Зодиака Дева
Гороскоп для знака Зодиака Весы
Гороскоп для знака Зодиака Скорпион
Гороскоп для знака Зодиака Стрелец
Гороскоп для знака Зодиака Козерог
Гороскоп для знака Зодиака Водолей
Гороскоп для знака Зодиака Рыбы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
NASA показало видеозапись посадки марсохода Perseverance
Заслуженный деятель науки Республики Беларусь профессор Евгений Бабосов: «Любовь к Родине нужно воспитывать с колыбели»
Гигин: провести Всебелорусское народное собрание без значительной общественной поддержки в столице и на местах было бы невозможно
Эксперты и практики - о том, как воспитать патриота
Матч гандбольной ЛЧ "Мешков Брест" - "Порту" перенесен
Парламент Грузии утвердил новое правительство
103‑я Витебская отдельная гвардейская воздушно‑десантная бригада славится не только своими боевыми победами, но и офицерскими династиями
Василевский и Эрлих вышли в 1/4 финала турнира в Монпелье
В Минске автомобиль сбил мужчину с ребенком на пешеходном переходе
Гороскоп на 24 февраля
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
И коротко о культуре…
Президенты Беларуси и России провели встречу в Сочи
Валерий Байнев: События прошлого года воочию показали, насколько важно уметь жить своим умом и не подвергаться «стадному инстинкту»
Минское "Динамо" вышло в плей-офф чемпионата КХЛ
Академик Владимир ЛОГИНОВ — о том, как относиться к аномальным проявлениям зимы в разных уголках планеты
В ближайшие пять лет в стране планируется построить около 800 станций обезжелезивания: это позволит обеспечить качественной питьевой водой всех потребителей
Встреча Лукашенко и Путина продолжалась более шести часов. Что обсуждали президенты в Сочи?
Более 338 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки
Древнейший наскальный рисунок аборигенов Австралии нашли на северо-западе континента
Косолапые угонщики! В Сургуте несколько белых медведей покатались на грузовике - видео
Руководители иностранных делегаций высоко оценили продукцию белорусского ВПК на выставке в Абу-Даби
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Советы мужчинам
Вековая дубрава взята под охрану в Стародорожском районе
Число осужденных несовершеннолетних в 2020 году снизилось на 16,8%
Самарские "Крылья Советов" вышли в 1/4 финала Кубка России
Признание трудовых заслуг на уровне области - это еще и гордость за предприятие и район - мнение
Спортивно-развлекательная акция "БГУ в Логойске" пройдет 25 февраля
Великобритания возобновит международное сообщение для туристов не ранее 17 мая
Поставские пейзажи и портреты: в Минске открылись выставки белорусских художниц
Споры черной плесени могут пережить путешествие на Марс
Комаровский объяснил, когда прогулки в мороз действительно могут навредить ребенку
Ведущая «Давай поженимся!» назвала четыре качества хорошей жены
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Что делать
Ученые научились анализировать состав атмосферы далеких экзопланет
Коллаборация Levi’s x Pocemon, новый креативный директор Montblanc и Барби вместо моделей в коллекции Richard Quinn: что нового произошло в моде за неделю
Экспозиция белорусских производителей открылась на продовольственной выставке в Дубае
Фотофакт. В Шанхае зацвели магнолии
Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню защитников Отечества, состоялись в Минске
Виктория Боня планирует стать депутатом
Мужчину приговорили к 13 годам колонии за покушение на убийство милиционера
Лукашенко привез в подарок Путину белорусские хамон и пармезан
Беларусь ограничивает ввоз свинины из Коми из-за АЧС
Странный выпад защиты экс-руководителя Белгазпромбанка
мнение
Виктория КОХНО
Ели много, да тощими стали
Депутат: встреча Лукашенко и Путина – логичная и естественная форма взаимодействия
Нацбанк: система обеспечения финансовой стабильности основана на мониторинге угроз и анализе рисков
Хренин: в этом году День защитника Отечества наполняется особым смыслом
Авторы
СКАНИРУЙТЕ