Гороскоп на 24 декабря





Овен

Двойственный день. Сегодня возможны два варианта: либо вы сможете внести устойчивую стабильность во все, что представляет для вас ценность, либо утратите способность воспринимать что-либо, кроме узкого личного мирка. Рекомендуются прогулка, путешествие, экскурсия — все что угодно, лишь бы не сидеть дома!

Телец

Смысл жизни некоторых представителей этого знака зодиака будет выражаться в решимости испробовать все возможные способы самовыражения. Дерзайте! Сегодня вы можете добиться многого.

Близнецы

День символизирует фанатическую привязанность вещам, событиям или людям. Многие Близнецы почувствуют себя в зависимом положении. Посмотрите вокруг шире. Возможно, вы увидите, что жизнь гораздо богаче, чем вы полагали.

Рак

Благоприятный день, символизирующий надежду на лучшее будущее. Где бы Раки ни находились, они могут открыть перед своими близкими новые захватывающие перспективы. Наверное, будет лишним призывать к осторожности. И все же — не пускайтесь в безумные и бессмысленные авантюры.

Лев

Многие Львы с течением времени обнаружат, что характеры у них с супругом совершенно разные, что может отрицательно сказаться на воспитании детей. Как бы вам ни было трудно, не принимайте на веру информацию «доброжелателей». Выслушав их, поступайте так, как вам подсказывает собственная интуиция.

Дева

День символизирует заблуждение. Вкладывая всю душу и средства в «важное» дело, вы можете разбазарить и свое имущество, и имущество других людей. Не пытайтесь заниматься не свойственными вам вещами и делами. Сегодня эксперименты — не для вас.

Весы

Сегодня Весы в некоторых случаях могут не сойтись характером с теми, кто проявляет большую активность и напористость: найдет коса на камень. Вам необходимо время, чтобы создать хорошие и полезные отношения с инициативными людьми. Но если это произойдет, то такие отношения будут долгими.

Скорпион

Многие Скорпионы сегодня с головой уйдут в работу, не следуя новшествам и избегая всего того, что мешает работать. Некоторые предпочтут, чтобы их оставили в покое, а решения они принимали бы по собственному усмотрению. В работе главное — высокая организация и эффективность.

Стрелец

Этот день весьма благоприятен для получения доходов. Ваши любознательность, сильная логика и аналитические способности, как всегда, сослужат неоценимую службу в продвижении дел. Вам сейчас нужно подумать о способах удержания достигнутых позиций и вложения накопленных средств. Ваша предусмотрительность приведет к успеху.

Козерог

Несмотря на то, что вы со своим партнером — внешне гармоничная пара, но как только вы поближе узнаете друг друга, могут возникнуть проблемы. Нужно расслабиться и вести себя чуть менее сдержанно и серьезно. Вам следует просто любить и наслаждаться жизнью. Для этого может потребоваться время, но, тем не менее, вам следует попытаться.

Водолей

Возможно, у вас появится соперник. Водолеев могут переполнять эмоции, с которыми они с трудом справятся. Общаясь с противоположным полом, отдавайте предпочтение серьезным и долгосрочным отношениям. Это оградит вас от сомнений и ревности.

Рыбы

Сегодня у некоторых представителей этого знака могут проявиться не свойственные им позерство, склонность к драматизации, желание вызвать сопереживание. Уязвимо сердце. Нельзя чрезмерно нагружать сердце. Нежелательны операции на спине и грудной клетке. Хорошо лечить нервную систему, суставы, ноги, органы зрения.

Гороскоп на декабрь 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.