Гороскоп на 24 декабря





Овен

День обещает быть удачным, если Вы не пойдете на поводу у своих отрицательных эмоций. Постарайтесь найти приятное занятие, которое позволит отвлечься от негативных мыслей. Это хорошее время для общения с друзьями. Старайтесь в больше находиться на свежем воздухе.

Телец

Окружающие в этот день могут Вас просто рвать на части, требуя помощи. Но такое положение дел Вас не смутит, и Вы с радостью откликнетесь на все призывы. В отношениях с любимым человеком проявите больше уступчивости. Ему сейчас особенно необходимо Ваше понимание и поддержка.

Близнецы

Даже если в ближайший день Вас что-то раздосадует, не спешите рубить с плеча. Этим Вы не решите свои проблемы, а только усугубите их. Будьте осторожны, принимая важные решения. Постарайтесь исходить исключительно из личных возможностей, не полагаясь ни на кого.

Рак

Профессиональные и домашние заботы сегодня закружат Вас в хороводе событий. Но Вы со всем справитесь. В этот день не вмешивайтесь в дела, имеющие сомнительный характер.

Лев

Постарайтесь на данный день запланировать как можно больше приятных Вам дел. Может быть, стоит встретиться с людьми, которые дороги Вам, но по каким-либо причинам Вы их давно не видели. Возможно Вы решите отправиться в дальние или не очень дальние края за новыми впечатлениями, а может просто захотите посидеть в хорошей компании.

Дева

Сегодняшний день может оказаться очень плодотворными. Скорее всего, Вы пунктуально будете выполнять задуманное. Но постарайтесь не брать повышенных обязательств и не загружайте себя чрезмерно. Сейчас обратите внимание на состояние своего здоровья. Любые недомогания не должны остаться без внимания.

Весы

Сегодня Вам может показаться, что жизнь вокруг остановилась. День не будут отличаться большим разнообразием. Но это не повод впадать в спячку. Вам дается некоторая передышка, чтобы накопить силы и снова нырнуть с головой в водоворот событий.

Скорпион

День благоприятный для Вас практически во всех отношениях. Никаких неприятностей возникнуть не должно. Вы можете рассчитывать на свои старые связи, которые откроют перед Вами новые перспективы. Поэтому постарайтесь не избегать встреч и разговоров со старыми знакомыми.

Стрелец

Сейчас идет очень удачное время. Вы сможете с новыми силами взяться за любые дела. Старайтесь больше времени проводить со своим любимым человеком. От общения Вы получите дополнительный заряд положительных эмоций. Только не выясняйте отношения по пустякам.

Козерог

Сегодня отложите несрочные дела, если почувствуете, что устали. Этот день будет относительно легким для тех, кто умеет приспосабливаться к обстоятельствам. Предстоит много общаться с близкими, родными людьми, друзьями и знакомыми. Но это нисколько не будет Вас утомлять.

Водолей

Жизнь будет бурлить вокруг, и Вы окажетесь в центре событий. И здесь главное – правильно рассчитать свои возможности. Немало приятных минут доставят люди, которые дороги Вашему сердцу. В общении с ними Вы будете черпать позитивные эмоции. Живите сегодняшним днем и не отказывайте себе в маленьких радостях.

Рыбы

В этот день Вам удастся решить довольно серьезные вопросы, и Вы останетесь довольны и собой, и проделанной работой. Для начала надо правильно сориентироваться в ситуации, а уж потом действовать. При необходимости обратитесь за квалифицированным советом.

Гороскоп на декабрь 2020 года для всех знаков Зодиака