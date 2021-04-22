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  2. Гороскоп на 24 апреля

Гороскоп на 24 апреля


Овен

Напряженный, двойственный день. Проходит под знаком защиты нравственных принципов и внутренней свободы. Судьба готовит Вам очередные неприятные сюрпризы, вероятна психологическая и материальная зависимость. Чтобы избежать этого, внимательно относитесь к делам, связанным с деньгами или ценными бумагами.

Телец

Возможно, у Вас появится шанс проявить талант и продемонстрировать деловую хватку. Планеты советуют воздерживаться от ненужных или непринципиальных споров – уступите в мелочах, чтобы выиграть в главном. Возможны проблемы с родственниками.

Близнецы

Этот день будет активным и динамичным для многих Близнецов. Вероятно, окончательно восстановятся связи с дальними родственниками, контакты могут быть стабильными и принесут много пользы в дальнейшем. Возрастет уважение окружающих. Партнеры проявят порядочность и надежность.

Рак

Благоприятный день для общения, поиска новых источников энергии, стремления к идеалу. Вероятно, что беды обойдут Вас стороной, Вы окажетесь под куполом защиты Высших сил. Тайный недруг попробует подставить Вам подножку, но в результате сам предстанет в невыгодном свете. Если сегодня Вам предложат новое дело, соглашайтесь – звезды сулят успех и процветание в любых начинаниях.

Лев

Не исключено, что сегодня Вы сможете реализовать идеи и планы предыдущих суток. Появятся новые покровители, партнеры, существенную помощь окажут близкие и родственники. Ваше обаяние будет возрастать, что позволит Вам преодолеть все испытания и преграды на пути к успеху. Если у Вас есть друзья, с которыми Вы по каким-то причинам давно не встречались, пригласите их в гости.

Дева

День благоприятный для наведения порядка в доме, ремонта, благоустройства квартиры. Стремление к обновлению, свежие идеи или новые люди, вошедшие в Вашу жизнь, обогатят ваше существование и откроют глаза на новые возможности в деловой сфере. Не спешите с ответственным решением в личной жизни, ибо потом Вам будет трудно что-либо изменить.

Весы

День символизирует духовные искания и совершенствование. На фоне усилившейся интуиции вероятны пророчества и предвидение событий будущего. Вам необходимо быть более предусмотрительными и не принимать поспешных решений.

Скорпион

Рекомендуется сосредоточиться на мыслях, проанализировать свои поступки и устремления. Не исключено возвращение к старым проектам, которые принесут выгоду.

Стрелец

Сегодня постарайтесь найти в себе силы на время отойти от дел. День предполагает сосредоточение на духовных проблемах, уединение. Любые контакты могут привести к негативным результатам. Противопоказаны поспешность в суждениях, опрометчивость в поступках. Вечером полезна прогулка на свежем воздухе.

Козерог

Благоприятный день для торговых операций и выгодных покупок. Вероятно, что Вы почувствуете некоторую усталость и удовлетворение от сделанной работы. Полноценный отдых гарантирован в кругу семьи, в общении с детьми, которые передадут Вам свои радостные чувства.

Водолей

Удача на Вашей стороне. Звезды предполагают неожиданный поворот в Вашей жизни. Интуиция и предусмотрительность помогут найти правильное направление жизнедеятельности. Не исключены риск и смелые решения, которые могут принести немалую выгоду. Главное – вовремя остановиться.

Рыбы

Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Вероятны сомнения и тревога за будущее. У мужчин-Рыб, занятых в сфере бизнеса, возможны усталость, депрессия. Звезды рекомендуют найти союзников или разумно перегруппировать силы.

Гороскоп на апрель 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.


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