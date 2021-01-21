Гороскоп на 23 января





Овен

Сегодня Вы будете полны энергии, Вам захочется вершить великие дела. Любая, даже непростая ситуация разрешится удачно. Деловая активность принесет хорошие плоды. День благоприятен для новых знакомств, встреч со старыми друзьями и общения с коллегами.

Телец

В работе сегодня все будет проходить по намеченному графику. Сейчас полезно заняться самоанализом и подвести итоги. Неподходящее время для откровенных бесед. Есть вероятность, что информация, полученная в разговоре, будет использована против Вас.

Близнецы

Сегодня на работе будьте особенно внимательны, усидчивы, подключите все свои аналитические способности. Работа, начатая ранее, может быть довольно успешно окончена. Вероятна неожиданная поддержка и покровительство влиятельных лиц.

Рак

Вас ждут дела важные и сложные, но Вы с ними справитесь превосходно. Однако старайтесь не навязывать свое мнение начальству. Во второй половине дня будьте внимательнее к своему здоровью, не переохлаждайтесь.

Лев

Чтобы решить задачи, связанные с личной жизнью и работой, придется сконцентрироваться, проявить активность. О себе могут напомнить давние проблемы. Высока вероятность того, что не удастся достигнуть взаимопонимания с кем-то из членов семьи, и это может привести к ссоре.

Дева

Звезды подсказывают, что сейчас удачное время для решения вопросов с помощью друзей и знакомых. Сегодня лучше не надеяться на собственные силы. Не проводите всё время на работе. Нужно успеть отдохнуть, развлечься и пополнить запас жизненных сил, которые Вам скоро понадобятся. Хорошо бы съездить в те места, где вы раньше никогда не были.

Весы

Сегодня высока вероятность совершения профессиональных ошибок, поэтому будьте максимально внимательны. Вы вдруг почувствуете, как важны добрые отношениями с родными. В это время хорошо обустраивать свой быт, начинать ремонт, совершать покупки.

Скорпион

День подходит для реализации личных планов. Особенно это относится к сфере образования и физической культуры. Возможно, у Вас возникнет желание улучшить свою физическую форму, записаться на занятия в спортклуб. Также это хорошее время для начала разгрузочной диеты.

Стрелец

Многие представители данного знака могут пережить период ослабления иммунитета. Возможно, Вы на какое-то время будете вынуждены оставить работу, оформив больничный. В конце дня не стоит затевать важный разговор с родными, особенно со старшими членами семьи.

Козерог

Повремените с делами, которые вызывают затруднения. Данный период больше располагает к отдыху, нежели к активным действиям. Это не лучшее время для мелкого ремонта в доме. Начав ремонтные работы, Вы рискуете что-то сделать неправильно.

Водолей

В данный период старайтесь не вмешиваться в чужие дела. Возможны разногласия с коллегами, а также с начальством по непринципиальным вопросам. Доверяйте своей логике, она подскажет Вам верные решения.

Рыбы

Сегодня предстоит много времени уделять общению с коллегами, друзьями, родственниками или знакомыми, но это не доставит особых неудобств. Дела, которые вызывают у Вас раздражение или кажутся сложными, лучше отложить.