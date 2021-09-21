Гороскоп на 23 сентября

Овен
Чрезмерная чувствительность и даже капризность могут стать причиной ссоры с близкими людьми. Не планируйте важных переговоров и романтических свиданий.
Телец
Посвятите день рутинным делам, которые давно ждут своего часа: проведите ревизию шкафов и документов, уберитесь на рабочем столе. После обеда вероятно получение важной новости.
Близнецы
Сегодня откажитесь от решения важных вопросов. Сведите общение к минимуму, не расходуйте энергию на пустые разговоры и споры. Учеба будет даваться непросто.
Рак
Есть шанс расширить область деятельности, найти новые источники дохода и обрести хобби. Будьте верны своим принципам, храните доверенные секреты, не сплетничайте и не осуждайте.
Лев
Не зацикливайтесь на порядке и правилах, избегайте занудства. Это день активности, привнесения в свою жизнь чего-то нового. Будьте открыты любому опыту и не бойтесь рискнуть.
Дева
Желание перемен возникнет с новой силой, но что конкретно вам нужно обновить, вам и самим будет трудно понять. Эти обновления не должны быть слишком дорогими и радикальными, так как для этого понадобится серьезная финансовая поддержка.
Весы
Отличный день для карьеры и бизнеса. Могут сбыться самые заветные желания. Самочувствие будет хорошее. В это день не стоит переедать и сорить деньгами, лучше воздержаться.
Скорпион
Возможна помощь, в том числе и финансовая от противоположного пола. Сегодня можно рассчитывать на хорошие доходы, получение дивидендов, даже на выигрыш. Финансовые операции будут удачны. К вечеру следует снизить свою деятельность.
Стрелец
Займитесь проблемами, накопившимися мелкими делами, доведите их до конца. Воздержитесь от едких замечаний и излишней критичности, это может привести только к мелким стычкам и нервозности. Не будьте слишком строги и придирчивы к детям.
Козерог
Ваше стремление к успеху сегодня будет вознаграждено. Вы будете востребованы как специалист, а отношения с друзьями и любимыми будут складываться гармонично. Текущие дела не будут требовать слишком большого внимания.
Водолей
Вам захочется выделиться из толпы благодаря красивой одежде и внешнему виду. Сегодня это вам удастся. В личной жизни следует проявить больше активности и самоуверенности. Романтические встречи вас приятно обрадуют.
Рыбы
Прекрасный день для похода по магазинам. Вы можете сегодня приобрести самые неожиданные вещи. Вечером самое время расслабиться. Устройте себе хороший отдых и побалуйте вкусной пищей.
Гороскоп на сентябрь 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.
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