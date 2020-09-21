Гороскоп на 23 сентября

Овен
Направьте накопившуюся энергию на себя любимого. Займитесь своим здоровьем, поддержанием физической формы и эмоционального равновесия. Не перенапрягайтесь, больше отдыха и меньше стресса. Сейчас вы можете стать душой любой компании и зарядить своим оптимизмом окружающих.
Телец
Хорошее время для принятия важных решений, подписания документов, оформления сделок, построения планов на будущее. Помиритесь с тем, с кем в ссоре. Постарайтесь быть более внимательными к родным и друзьям, не навязывайте свою точку зрения, проявите уступчивость и идите на компромиссы.
Близнецы
Сегодня день будет складываться удачно в работе. Похвала от начальства придаст Вам уверенности и вдохновения для дальнейшей работы. Возможно, появятся неожиданные предложения в профессиональной сфере. Будьте морально готовы к грядущим переменам.
Рак
Это время может оказаться благоприятным для всего, что связано с любовью и личной жизнью. Одиноким представителям знака нужно больше времени проводить вне дома, так как есть вероятность встретить свою судьбу. В финансовых вопросах проявите осторожность, избегайте долговых обязательств и спонтанных покупок.
Лев
Сегодня благоприятное время как для творчества и любви, так и для продуктивной работы. Хорошо будут продвигаться абсолютно любые дела, как важные, так и не очень. Мелкие неприятности если и будут случаться, то не доставят Вам особых трудностей.
Дева
Займитесь осуществлением давно задуманных планов. Занимайтесь тем, что укрепит ваши позиции как работника, но и оставляйте время для встреч и общения с друзьями. В финансовых вопросах стоит проявить осторожность. Воздержитесь от крупных трат до более подходящего времени.
Весы
Сейчас Вы столкнетесь в основном с задачами, решать которые будет приятно. Поступят новые интересные предложения, на них стоит обратить внимание. Если возникнет острая ситуация, постарайтесь разобраться в ней на свежую голову. В отношениях с любимым человеком никаких изменений не предвидится.
Скорпион
Сегодня Вы будет на пике эмоционального подъема. Не вступайте словесные перепалки с коллегами и особенно с начальством. Чтобы потом не заглаживать вину перед близкими людьми, постарайтесь свои слова и чувства держать под контролем. Отвлеките себя любимым делом, так удастся избежать конфликта, да и Ваша репутация не пострадает.
Стрелец
Этот день подходит для любых, даже самых сложных начинаний. Не бойтесь браться за новые дела. В спорных моментах ведите себя сдержанно, прислушивайтесь к мнению более опытных окружающих. В отношениях с дорогим Вам человеком будет царить взаимопонимание и покой. Сейчас идет удачный период для новых знакомств.
Козерог
Данный период удачен для завершения начатых дел, заключения сделок, подписания контрактов и договоров. Сейчас можно заняться решение вопросов, до которых давно не доходили руки. С финансами могут возникнуть затруднения. Постарайтесь не брать и не давать деньги в долг. Стоит обратить внимание на свое здоровье, Вы слишком устаете в последнее время.
Водолей
Сегодня возможны неожиданные конфликтные ситуации с родственниками. Вам удастся во многих вопросах достичь согласия, но при условии, что все, даже самые острые, ситуации Вы будете улаживать без раздражения и повышенного тона. Будьте аккуратны в финансовых вопросах и не спешите, принимая решения.
Рыбы
Звезды советуют Вам подумать сегодня о себе и своих желаниях. Хорошее время, чтобы порадовать себя. Пройдитесь по магазинам, загляните в любимое кафе, встретьтесь с друзьями – не стоит сегодня себя ограничивать.
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