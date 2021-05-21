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Гороскоп на 23 мая


Овен

Остерегайтесь неожиданных проблем в личной жизни. Постарайтесь критично отнестись к собственным недостаткам и не выдвигать партнеру повышенных требований. У Вас прекрасная интуиция, которая поможет найти выход из самой запутанной ситуации. Обратите внимание на отношения с детьми. Не упускайте сегодня возможности провести вечер с ними.

Телец

Существует вероятность улучшить свое материальное положение или избежать козней противников. Во второй половине дня возможно ухудшение самочувствия. Не исключено, что придется столкнуться с мелкими финансовыми проблемами и домашними хлопотами. Проявите умеренность в еде.

Близнецы

Звезды предостерегают мужчин-Близнецов от активных физических нагрузок и коллективных мероприятий. Вечером возможно плохое самочувствие. Женщин-Близнецов ждет интересная встреча. Не исключено возникновение нового романа или возобновление старых отношений.

Рак

Ошибочные представления о партнере или неверная оценка ситуации могут повлечь за собой финансовые потери. В делах сердечных предвидится неожиданное осложнение. Не исключено, что новые мысли или действия, направленные на установление гармоничных отношений, могут быть перечеркнуты, а несдержанность в общении – привести к ссоре.

Лев

День неблагоприятен для коллективных действий – полезна только индивидуальная работа, однако не следует терять чувства реальности: вероятно, многие Ваши планы несбыточны, а излишняя уверенность в своих силах может создать множество неприятностей.

Дева

У большинства Дев вероятно новое соблазнительное знакомство, но не спешите к очередным любовным победам – возможно, Вы принимаете желаемое за действительное. Судьба посылает Вам испытание на целеустремленность и собранность.

Весы

Активный, творческий день, который пройдет достаточно напряженно. Сегодня постарайтесь вести себя более сдержанно – не увлекайтесь заманчивыми предложениями, избегайте случайных знакомств, не пускайтесь в рискованные предприятия. Неожиданное известие может заставить Вас пересмотреть намеченные планы.

Скорпион

Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Вероятны травмы, крупные проблемы с посторонними людьми или представителями органов власти. Не исключено обострение отношений с домашними или размолвка с друзьями. Не идите на поводу страстей, сдерживайте эмоции.

Стрелец

Сегодня следует избегать активных действий, неоправданного риска, соблазнов и искушений. По всей вероятности, в этот день Вас будут окружать общий покой и созерцательность. Хорошо прощать, дарить и принимать подарки, исполнять просьбы. Проведите день в кругу семьи или с близкими друзьями.

Козерог

Вероятно, сегодня в личных отношениях Вам следует придерживаться старых, проверенных способов: избегайте нововведений или разговора на повышенных тонах – и успех будет за Вами. Неожиданное известие может создать препятствия в исполнении давнего желания.

Водолей

Сегодня ожидайте хорошей новости или приятной встречи. Избегайте самокопания или, наоборот, повышенных претензий к партнеру. Приглашение в гости подарит новых друзей, которые, быть может, будут впоследствии очень дорожить Вами.

Рыбы

Влияние планет на Ваш знак зодиака может обусловить ссору или скандал с любимым человеком. От вас зависит – произойдет полный разрыв отношений или нет. Сегодня лучше не раздражаться и держать себя в руках, так как ситуация потребует от Вас максимальной собранности и выдержки.

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