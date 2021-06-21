Гороскоп на 23 июня

Овен
Благоприятна реализация планов и скрытых способностей, результат этого принесет вам удовлетворение. Вероятно благополучное завершение начатого дела. Ваши предложения найдут поддержку у руководства. Однако не рекомендуется заниматься решением сердечных вопросов, отложите это до следующего дня.
Телец
Не исключено, что появление на Вашем пути небольших трудностей подтолкнет Вас к рискованным и даже коварным действиям. Рекомендуется вовремя остановиться, не поддаваться гневу и агрессии. Вам помогут дипломатия и такт, хотя это Вам не свойственно. В лучшем случае, вторая половина дня обещает удачное решение всех проблем. Возможна деловая поездка, результатами которой Вы будете довольны.
Близнецы
Распределите свои силы и возможности, смело идите к заданной цели, но старайтесь не проявлять излишних амбиций и требовательности к окружающим. Постарайтесь расположить к себе коллег и начальство. Возможно, что в этом случае перед Вами откроются новые перспективы. Обратите особое внимание на воспитание детей, их увлечения и отношения со сверстниками. Не бойтесь строить с ними отношения на равных.
Рак
Пересмотрите договоры и отношения с партнерами, начальством. Возможно, что Вам следует отказаться от предложенной или начатой работы. Вероятно, что у Вас возникнет желание резко изменить все – начиная от внешности и кончая внутренним, духовным содержанием.
Лев
Энергетический подъем скажется на вашей работоспособности. Вы можете получить поддержку начальства в реализации своих планов. Не следует откладывать решение важных вопросов. С сегодняшнего дня начинайте действовать серьезно и напористо. Возможно, что впереди Вас ждут изменения в личной жизни. Велика вероятность неожиданного приятного известия.
Дева
Все дела, начатые сегодня, будут успешно развиваться. Но помните, что головокружительные успехи могут привести к самообольщению. Ваши амбиции, самомнение и отчужденность принесут много неприятностей. Контролируйте проявления силы и категоричности. Эти качества могут вызвать раздражение окружающих.
Весы
Откажитесь в этот день от сложных и важных дел, не назначайте никаких деловых встреч. Возможны события, которые сильно повредят Вашей репутации. Вам необходимо окончательно разобраться в отношениях с людьми, от которых Вы зависите в той или иной степени. Во второй половине назревает конфликтная ситуация с детьми. Вам необходимо проявить свою мудрость и терпение.
Скорпион
Трезвая оценка текущих событий позволит избежать ошибок и просчетов. Прежде чем думать о расширении Вашего предприятия или планировании отдыха, хорошенько взвесьте свои возможности. Не следует рассказывать о своих планах, так как можете привлечь к себе внимание недоброжелателей. В данный момент очень важно поддерживать хорошие отношения с начальством и коллегами. Человек, который находится рядом, способен помочь Вам избавиться от плохого настроения.
Стрелец
День благоприятный для командировок, путешествий. Рабочее настроение будет низким, так как погруженность в себя и романтическое настроение предыдущих дней не позволят сконцентрироваться на делах и решать конкретные задачи. Отсюда велика вероятность общественного порицания, обид, озлобления. Отношения с любимым человеком будут желать лучшего. Проявите как можно больше терпения и доброжелательности.
Козерог
Пассивный день. Сегодня будьте сдержанны в контактах, иначе проявление бестактности или лишняя напористость могут помешать эффективной деятельности и достижениям предыдущей недели. Постарайтесь все неприятности воспринимать философски. Вторая половина дня может принести Вам приятную встречу.
Водолей
Возможно, что излишняя уверенность в себе и отчуждение могут Вас подвести. Это скажется на служебных проблемах и отразится на ситуации в семье. Во второй половине дня велика вероятность неустойчивого настроения, раздражительности и замкнутости, нарастания внутренней напряженности. Вы должны справиться с этими негативными явлениями.
Рыбы
Будьте осторожны, избыток энергии может оказаться разрушительным. Высока вероятность проявления несдержанности и ссор с окружающими. Не стоит слишком злоупотреблять независимостью в отношениях с партнерами. От них во многом будет зависеть успех дела. Отношения с противоположным полом и эмоциональная жизнь в целом будет зависеть от обстоятельств.
Гороскоп на июнь 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.
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