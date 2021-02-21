Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гороскоп на 23 февраля

Гороскоп на 23 февраля


Овен

Сегодня у Вас могут возникнуть интересные идеи - не стесняйтесь обращаться к тем, кто способен помочь в их реализации. Нужно серьезно проанализировать свои финансовые возможности и подумать, как избежать потерь и сохранить стабильность. Это удачное время для встреч с людьми, к которым Вы питаете теплые чувства.

Телец

День пройдет гладко, если Вы не создадите проблемы на пустом месте. Испортить настроение и себе, и родным людям Вы сможете, если начнете раздражаться по пустякам. Старайтесь больше времени проводить за любимым занятием.

Близнецы

Сегодня не стоит браться за работу, связанную с серьезными физическими нагрузками. Сейчас Вы склонны принимать решения под влиянием эмоций и из-за этого способны на необдуманные шаги. Попросите коллег, членов семьи, друзей проявить к Вам лояльность.

Рак

He беспокойтесь о текущих делах, даже если они идут не совсем гладко. Сейчас Вы можете искусственно создавать на своем пути трудности, а затем мужественно их преодолевать. Из-за этого будете сталкиваться с упреками окружающих, главным образом коллег. Лучше настроиться на хорошее, тогда и день будет удачным.

Лев

Особых изменений в вашей жизни произойти не должно. Не требуйте от себя подвигов и не пытайтесь немедленно решить все накопившиеся бытовые и профессиональные вопросы. Зато идет удачное время для покупок, а также для приятных посиделок в компании хороших знакомых.

Дева

Перед тем, как что-либо предпринять, сначала все обдумайте. Постарайтесь найти занятие, которое поможет отрешиться от негативных мыслей. В отношениях с родственниками лучше занять выжидательную позицию и не рубить с плеча. Любые возникающие вопросы решайте мирным путем.

Весы

День может оказаться напряженным, поэтому серьезных планов не стройте. Если не хотите сами себе осложнить жизнь, то не давайте никаких обещаний, особенно людям, от которых зависите. Зато можете рассчитывать на понимание и поддержку членов семьи и друзей.

Скорпион

Постарайтесь сегодня не переутомляться и не проявлять упорства в делах, которые на данном этапе Вам не под силу. День может стать многообещающим в плане развлечений, отдыха и поездок. Найдите старых друзей и организуйте встречу. Сейчас не следует брать и давать в долг.

Стрелец

В этот период вам будет предоставлен шанс достигнуть поставленных целей. Не пропускайте мероприятий, которые могут повлиять на Ваше будущее. Даже если Вас просто пригласят в гости, обязательно сходите. Не исключены новые романтические знакомства.

Козерог

В этот день не позволяйте себе лениться. Многие неточности и двусмысленности, которые последнее время имели место в Вашей жизни, начнут проясняться, и вскоре очень быстро все встанет на свои места. Сейчас полагайтесь только на себя. И не потому, что другие люди, даже самые близкие, могут подвести, а просто Вам самим нужно быть в курсе всех своих дел и не упускать из виду даже незначительных деталей.

Водолей

На работе не стоит форсировать события. Нужно продолжать начатые дела, наводить порядок. Вечер лучше провести в кругу семьи. Благоприятное расположение планет поможет прийти к общему мнению в любых вопросах.

Рыбы

Будьте смелее в принятии решений. Можно обсуждать профессиональные вопросы с потенциальными партнерами. Но опасайтесь доверять личные секреты случайным знакомым. Положительные эмоции принесет общение с близкими по духу людьми.

Гороскоп на февраль 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.


Подписаться


Гороскоп для знака Зодиака Овен
Гороскоп для знака Зодиака Телец
Гороскоп для знака Зодиака Близнецы
Гороскоп для знака Зодиака Рак
Гороскоп для знака Зодиака Лев
Гороскоп для знака Зодиака Дева
Гороскоп для знака Зодиака Весы
Гороскоп для знака Зодиака Скорпион
Гороскоп для знака Зодиака Стрелец
Гороскоп для знака Зодиака Козерог
Гороскоп для знака Зодиака Водолей
Гороскоп для знака Зодиака Рыбы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Стоимость биткоина продолжила расти и превысила $58 тыс.
Более 359 тыс. человек заразились коронавирусом в мире за сутки
В Греции сотни домов шестые сутки остаются без электричества
На Филиппинах из-за приближающегося тропического шторма эвакуировали более 50 тыс. человек
Гороскоп на 23 февраля
Военный самолет упал в Мексике - погибли семь человек
Министр ЖКХ отметил высокую платежную дисциплину белорусов
Хмель о последствиях сильных снегопадов в Минске: вывезено в 20 раз больше снега
Успех любой организации на 95-98% зависит от руководителя - Маркевич
Выставка «Живое наследие Брестской области» открылась в областном центре
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Что делать
Мининформ отмечает возросший спрос на электронные книги
Матусевич прогнозирует снижение числа земельных споров благодаря информатизации
Проект указа по пустующим и ветхим домам прошел согласования - Госкомимущество
«Локомотив» Лисаковича взял верх над «Тамбовом» и вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу
Семь человек погибли в результате подрыва автомобиля избирательной комиссии Нигера
«Интер» разгромил «Милан» и утвердился на первом месте в таблице Серии А
Свята роднай мовы адзначылі ў Брэсце
«Барселона» не удержала победный счет в игре чемпионата Испании с «Кадисом»
Волейболистки "Минчанки" уступили "Уралочке-НТМК" в матче российской суперлиги
Легрейд выиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону в Поклюке
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Подмоченные
Большой театр Беларуси 3 марта посвятит балет "Спартак" 20-летию творчества Антона Кравченко
Женские портреты и цветочные натюрморты Людмилы Курилович представят в Минске
Посол Беларуси посетил южный регион Турции, где обсудили перспективы торговых и культурных связей
Футболисты ЦСКА вышли в четвертьфинал Кубка России
В Гродно сотрудники ОМОНа спасли девушку от падения с 18-го этажа
Экономическое и гуманитарное сотрудничество Беларуси и Азербайджана обсудили в Баку
Газовый баллон взорвался в многоэтажке в Петропавловске - есть погибшие
Почти 40 тыс. гостей отдохнули в агроусадьбах Гомельской области в 2020 году
Самолет разбился в Нигерии
Взрыв произошел в столице Сомали
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хорошее образование в карман не спрячешь
Лиза Тереза Хаузер из Австрии выиграла масс-старт на ЧМ по биатлону в Словении
Какие самые популярные и покупаемые книги на минской книжной выставке? Корреспондент sb.by спросила у продавцов
В парламентских выборах в Болгарии будут участвовать 31 партия и 8 коалиций
Всех взрослых жителей Великобритании смогут вакцинировать от COVID-19 к концу июля - Джонсон
Анна Михалкова сделала эффектный макияж и нарвалась на критику
К Играм в Токио готовятся около 260 белорусских спортсменов
На минской книжной выставке прошла презентация книги, написанной на основе фронтовых дневников пулеметчика
Серб Новак Джокович в девятый раз стал победителем Australian Open
На Тайване из-за густого тумана столкнулись 20 машин
Белорусская теннисистка Шалимар Тальби выиграла турнир в Египте
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Школьная тетрадь со стихами
Футболисты БАТЭ обыграли "Текстильщик" на сборе в Турции
Работники МЧС спасли двух мужчин из горящей квартиры в Шумилинском районе
В России за сутки выявили 12 742 случая заражения COVID-19
Авторы
СКАНИРУЙТЕ