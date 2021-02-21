Гороскоп на 23 февраля





Овен

Сегодня у Вас могут возникнуть интересные идеи - не стесняйтесь обращаться к тем, кто способен помочь в их реализации. Нужно серьезно проанализировать свои финансовые возможности и подумать, как избежать потерь и сохранить стабильность. Это удачное время для встреч с людьми, к которым Вы питаете теплые чувства.

Телец

День пройдет гладко, если Вы не создадите проблемы на пустом месте. Испортить настроение и себе, и родным людям Вы сможете, если начнете раздражаться по пустякам. Старайтесь больше времени проводить за любимым занятием.

Близнецы

Сегодня не стоит браться за работу, связанную с серьезными физическими нагрузками. Сейчас Вы склонны принимать решения под влиянием эмоций и из-за этого способны на необдуманные шаги. Попросите коллег, членов семьи, друзей проявить к Вам лояльность.

Рак

He беспокойтесь о текущих делах, даже если они идут не совсем гладко. Сейчас Вы можете искусственно создавать на своем пути трудности, а затем мужественно их преодолевать. Из-за этого будете сталкиваться с упреками окружающих, главным образом коллег. Лучше настроиться на хорошее, тогда и день будет удачным.

Лев

Особых изменений в вашей жизни произойти не должно. Не требуйте от себя подвигов и не пытайтесь немедленно решить все накопившиеся бытовые и профессиональные вопросы. Зато идет удачное время для покупок, а также для приятных посиделок в компании хороших знакомых.

Дева

Перед тем, как что-либо предпринять, сначала все обдумайте. Постарайтесь найти занятие, которое поможет отрешиться от негативных мыслей. В отношениях с родственниками лучше занять выжидательную позицию и не рубить с плеча. Любые возникающие вопросы решайте мирным путем.

Весы

День может оказаться напряженным, поэтому серьезных планов не стройте. Если не хотите сами себе осложнить жизнь, то не давайте никаких обещаний, особенно людям, от которых зависите. Зато можете рассчитывать на понимание и поддержку членов семьи и друзей.

Скорпион

Постарайтесь сегодня не переутомляться и не проявлять упорства в делах, которые на данном этапе Вам не под силу. День может стать многообещающим в плане развлечений, отдыха и поездок. Найдите старых друзей и организуйте встречу. Сейчас не следует брать и давать в долг.

Стрелец

В этот период вам будет предоставлен шанс достигнуть поставленных целей. Не пропускайте мероприятий, которые могут повлиять на Ваше будущее. Даже если Вас просто пригласят в гости, обязательно сходите. Не исключены новые романтические знакомства.

Козерог

В этот день не позволяйте себе лениться. Многие неточности и двусмысленности, которые последнее время имели место в Вашей жизни, начнут проясняться, и вскоре очень быстро все встанет на свои места. Сейчас полагайтесь только на себя. И не потому, что другие люди, даже самые близкие, могут подвести, а просто Вам самим нужно быть в курсе всех своих дел и не упускать из виду даже незначительных деталей.

Водолей

На работе не стоит форсировать события. Нужно продолжать начатые дела, наводить порядок. Вечер лучше провести в кругу семьи. Благоприятное расположение планет поможет прийти к общему мнению в любых вопросах.

Рыбы

Будьте смелее в принятии решений. Можно обсуждать профессиональные вопросы с потенциальными партнерами. Но опасайтесь доверять личные секреты случайным знакомым. Положительные эмоции принесет общение с близкими по духу людьми.

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