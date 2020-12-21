Гороскоп на 23 декабря





Овен

Сегодняшний день даст старт для перемен к лучшему. Но многое будет зависеть от Вас. Приводите себя «в боевую готовность» и будьте начеку. В тот момент, когда фортуна пожелает Вас одарить, постарайтесь не упустить свой шанс. Главное – оказаться в нужное время в нужном месте.

Телец

Оставьте свой менторский тон по отношению к близким. Неосторожным замечанием Вы способны вызвать раздражение у коллег и родственников. Ожидается некая прибыль, но выразится ли она в денежном эквиваленте, сказать трудно. Во всяком случае, ждите приятных известий.

Близнецы

В этот день лучше избегать шумных компаний. Пришло время разобраться в себе. Постарайтесь не предъявлять повышенных требований к своим близким. И поменьше критических замечаний. Желая сделать окружающий мир лучше, начать стоит с самого себя.

Рак

День будет достаточно спокойным. Звезды настроены доброжелательно по отношению к представителям этого знака зодиака. В начале дня лучше не начинать дел, рассчитанных на перспективу. Это время больше подходит не для созидания, а для планирования будущего.

Лев

Сейчас Вы как натянутая струна и реагируете на все очень остро. Нужно быть особенно осторожными по отношению к новым знакомым. Над Вами висит опасность обмана, причем очень искусного. Не доверяйте людям, которые слишком много обещают.

Дева

В ближайший день никаких важных событий произойти не должно. Постарайтесь разнообразить свой день. Начинать новые дела не стоит. Избегайте выяснения отношений с теми, кого любите, или, по крайней мере, не выступайте инициатором споров.

Весы

Необходимо постоянно пополнять запасы энергии, так как Ваши затраты будут достаточно высокими. Поэтому постарайтесь получать как можно больше положительных эмоций и общаться только с приятными людьми. Вам нужно подумать о более спокойном ритме жизни и больше времени проводить на воздухе.

Скорпион

День обойдется без неприятных сюрпризов. Многие планы на ближайший день удастся реализовать. Постарайтесь себя чем-нибудь порадовать. Помощь и поддержку окажут ваши близкие люди.

Стрелец

Сейчас Вы будете крайне уязвимы и можете поддаться негативному влиянию, поэтому нужно быть осторожными во всем. Избегайте участия в конфликтах, последнее слово все равно останется не за Вами. Чем меньше Вы сделаете шагов, тем меньше у Вас шансов оступиться.

Козерог

День пройдет в спокойном темпе. Хорошее время для того, чтобы завершить ранее начатые дела. Ближайший день может стать удачным для покупок. Поэтому, если есть возможность, не откладывайте походы по магазинам надолго. Это поможет поднять настроение не только себе, но и членам семьи.

Водолей

В этот день Вы можете пребывать в плохом расположении духа. Но постарайтесь не давать воли своим негативным эмоциям. Это может обернуться для Вас не слишком хорошо. Каким бы сейчас ни был соблазн уйти от реальности, искушению поддаваться не стоит.

Рыбы

Постарайтесь сосредоточиться на профессиональных делах, приложив незначительные усилия, Вы сумеете легко добиться поставленных целей. Если почувствуете, что с какими-либо вопросами сейчас справиться сложно, то не стесняясь, обращайтесь за помощью к более опытным коллегам.

Гороскоп на декабрь 2020 года для всех знаков Зодиака