Гороскоп на 23 августа





Овен



Напряженный, противоречивый день, когда отношения проверяются на устойчивость, а успех любого начинания может оказаться сомнительным. Не исключено, что придется нести финансовые потери. В семейной жизни возможны осложнения взаимоотношений из-за легкомысленных действий одного из домочадцев. В этот день не планируйте встреч с друзьями и не спорьте ни с кем.

Телец

Бизнесменам звезды не советуют спешить с инвестициями. Лучше дождаться более подходящих условий. У работников бюджетной сферы появится возможность подняться на ступеньку выше по служебной лестнице. Во второй половине дня мужчинам-Тельцам следует внимательно отнестись к своему здоровью. Спокойный отдых с книгой или перед телевизором, прогулка или умеренные занятия спортом дадут необходимый запас прочности вашему организму и наполнят его зарядом бодрости для дальнейших свершений.

Близнецы

Первая половина дня чревата опасностями для здоровья, травмами, серьезными проблемами в отношениях с окружающими. Этот день несет с собой трудности и хлопоты. Вероятно, что сегодня вы получите известие или просьбу от близкого человека. Вторая половина дня сулит новые знакомства или романтические увлечения. В делах можно рассчитывать на помощь и советы друзей, а также надежных, верных партнеров.

Рак

Этот день способствует успеху в борьбе с собственным «я». Вы будете блистать остроумием, стремиться к участию в различных дискуссиях и спорах. Сила чувств будет положительно влиять на ваше эмоциональное состояние. Большой интерес к делам позволит добиться успехов в конкретной деятельности.

Лев

Ваша активность на работе непременно привлечет внимание начальства и сослуживцев. Удачный день для карьеры. Не оставляйте без внимания новые предложения начальства и коллег. Если хорошо продумаете свои действия – в скором будущем вас ждет успех.

Дева

Сегодня вам грозят недоразумения на службе. Будьте бдительны и не принимайте никаких необдуманных решений. От вашей выдержки будет зависеть многое. Не стоит менять вид деятельности или работу данный период этому не благоприятствует. Избегайте нервного перенапряжения как источника тяжелых заболеваний.

Весы

Сегодня доброжелательность и умение выслушать собеседника в полной мере пригодятся для того, чтобы наладить взаимоотношения с начальством и коллегами. У вас появятся прекрасные возможности для плодотворной работы. Возможно, вы обретете новых партнеров, но помните, что «старый друг лучше новых двух».

Скорпион

Сегодня вы окажетесь в центре внимания, и вам это понравится. Материальное положение покажется стабильным. Трудовая деятельность обещает хорошую прибыль. Вас ждет воплощение наиболее сильных и честолюбивых устремлений. Похоже, начнут осуществляться давние планы. Хорошее время для развития коммерческих связей. Ваши домашние полны заботы и проявят по отношению к вам повышенный интерес.

Стрелец

Напряженный день. Проблемы появятся со всех сторон. Вероятнее всего, этот день запомнится вам как день значительных корректировок долгосрочных жизненных планов. Вопреки неприятностям чаще улыбайтесь – и в вашей жизни станет больше места для приятных ощущений и светлой любви. Больше внимания уделяйте близким. Не стесняйтесь выражать любовь и уважение к людям, которые постоянно находятся рядом с вами.

Козерог

Возможно, вы почувствуете сильное напряжение в связи с преодолением сложных препятствий на работе и дома. От назойливого желания подчеркнуть собственное превосходство нужно сразу отказаться. Не проводите сложных финансовых операций, не одалживайте денег. Ищите поддержку у старых друзей. Сведите до минимума свои обязанности. В то же время не теряйте возможности изменить к лучшему свою личную жизнь, а такая возможность, как обещают планеты, у вас обязательно должна появиться.

Водолей

В сфере творчества и коммерческой деятельности намечается спад. Постороннее влияние или ложная информация может привести к финансовым потерям. Положитесь на интуицию. В контактах с партнерами или в отношениях с близкими людьми не проявляйте излишней категоричности – вероятны нервные срывы и ссоры вплоть до полного разрыва дипломатических отношений.

Рыбы

Прекрасный день для активности в сфере профессиональной деятельности, коммерческих операций, творческих исканий. Поездки, встречи и новые дела, связанные с расширением поля деятельности, принесут положительные результаты. Благоприятны хлопоты, связанные с обращением в правительственные учреждения.

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