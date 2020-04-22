Гороскоп на 23 апреля

Овен

Вам нужно устоять перед заманчивыми деловыми предложениями, даже если они покажутся перспективными. Если все же нужно будет обязательно принять решение, стоит проконсультироваться со знающими людьми. И, кстати, даже это не станет гарантией успеха.

Телец

Нужно внимательно следить за происходящими событиями и реагировать по ходу изменения ситуации. Настраивайтесь на кропотливую работу и общение «по делу». Не следует заниматься делами, результат которых может вас разочаровать.

Близнецы

На работе особых изменений не предвидится. Чем больше на данном этапе у вас будет встреч и общения, тем более легкими покажутся дела. Свои личные переживания лучше не выставлять напоказ. Не спешите расставаться с деньгами и перед тем, как купить какую-либо вещь, дважды подумайте.

Рак

Этот день подходит для начала новых дел, рассчитанных на длительный срок. Вы с легкостью будете достигать договоренностей, поэтому заранее подготовьтесь к разговорам с людьми, от которых рассчитываете получить помощь.

Лев

В данный период вас ожидает много дел, и практически со всеми вы сможете справиться. Постарайтесь ко всему относиться с полной ответственностью, впоследствии это вам зачтется и принесет дополнительные баллы в послужной список.

Дева

Успешно сложатся поездки, встречи, деловые контакты. Одиноким представителям данного знака может быть предоставлен шанс найти человека, который принесет в вашу жизнь много ярких впечатлений. Избегайте тесных контактов с людьми, болеющими инфекционными заболеваниями.

Весы

Период не слишком подходящий для проявления активности. Найдите возможность для примирения с людьми, с которыми находитесь в ссоре. Обратите внимание на свое здоровье. Иммунная система будет ослаблена. Есть угроза подхватить вирусное заболевание.

Скорпион

Серьезных неприятностей не предвидится. Постарайтесь сами разнообразить свой досуг и наполнить жизнь яркими красками. Физические нагрузки пойдут на пользу, лучше всего заниматься спортом на свежем воздухе.

Стрелец

В данный период нужно воздержаться от споров с начальством и коллегами и сосредоточиться на делах, приносящих реальную пользу. Проекты, с которыми в одиночку справиться не удается, пока лучше отложить. Семейные и романтические отношения могут подвергнуться испытанию.

Козерог

Сейчас вам будет трудно находить общий язык с окружающими. Вызвано это будет внутренним раздражением из-за эмоционального перенапряжения. Не срывайте плохое настроение на тех, кто вам дорог. Особенно осторожными нужно быть в делах, связанных с финансовыми вложениями.

Водолей

Ваши деловые качества могут сослужить вам хорошую службу. Только с осторожностью отнеситесь к предложениям, исходящим от людей, которых вы не слишком хорошо знаете. День подходит для участия в общественных мероприятиях, посещения увеселительных заведений.

Рыбы

Вы можете проявить себя чрезмерно эмоциональным человеком и доставить этим много хлопот не только себе, но и окружающим. Будьте осторожны в отношении новых знакомых, так как есть опасность попасться на крючок к людям с сомнительным родом занятий. Доверяйте своей интуиции, но и логику подключить не помешает.

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