Гороскоп на 22 сентября





Овен



День благоприятен для решения важных вопросов, крупных приобретений, заключения сделок. Умение рационально планировать свои дела и распределять силы поможет избежать неприятностей. Острый ум и прекрасно развитая интуиция помогут вам достичь своей цели.

Телец

Благоприятный день для общения с сотрудниками или начальством, обращения в государственные учреждения или общественные организации. Сегодня вы вполне можете рассчитывать на успех в решении своих проблем или на продвижение по служебной лестнице. Велика вероятность некоторого улучшения финансового положения или заманчивого предложения, которое следует принять.

Близнецы

Звезды не исключают появления на вашем пути серьезных препятствий, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Не рекомендуется заниматься бытовыми проблемами, предаваться чревоугодию.

Рак

Хорошая новость или выгодное предложение принесут значительную прибыль. Не исключено, что представительницы прекрасного пола получат подарок от мужа или близкого друга. Звезды сулят неожиданную удачу или очень благоприятную ситуацию для разрешения любовных проблем. Не выпускайте инициативу из своих рук.

Лев

Избегайте ненужных трат, не берите и не давайте в долг. На любовном фронте все отлично, в семье царят гармония и взаимопонимание. Успех ожидает тех, кто занимается творчеством.

Дева

День хорош для любых начинаний. Благоприятно подписывать важные документы, отправляться в поездки. Не исключено, что откроются новые возможности в финансовой сфере.

Весы

День хорош для общения, сбора информации, командировок и торговли. Все начинания будут иметь успешное продолжение, день потребует энергозатрат, но все окупится с лихвой. Посетите парикмахерскую и косметолога.

Скорпион

Удачное время для самореализации, для деловых знакомств. Есть возможность использовать свои связи для получения финансовой поддержки или укрепления служебного положения. Можно получить много полезной информации.

Стрелец

Прекрасный день для того, чтобы проявить все свои таланты, особенно творческие способности. Смелее идите на контакт, благодаря новым знакомствам вы сможете изменить свою жизнь. Возможно, именно сегодня вы встретите свою судьбу.

Козерог

Великолепный день для новых знакомств, встреч с друзьями, презентаций. Возможны приятные неожиданности, сюрпризы и подарки. Вы будете особенно обаятельны и магнетичны для противоположного пола. Пользуйтесь случаем.

Водолей

Не упустите возможность продемонстрировать окружающим свои таланты и неповторимый стиль. Сегодня вы обаятельны, как никогда. Вечер отлично подходит для выхода в свет.

Рыбы

Ищите возможность всегда быть в центре событий, проявляйте инициативу. Важно быть честными - как перед людьми, так и перед самими собой. Любой обман вскоре раскроется.

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