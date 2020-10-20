Гороскоп на 22 октября

Овен

Сегодня на работе могут возникнуть различного рода конфликты. Постарайтесь не вмешиваться в них и не принимать чью-либо сторону. Лучше займите нейтральную позицию. В противном случае Вы, не имея к происходящему непосредственного отношения, можете попасть под горячую руку руководства.

Телец

Данный день предоставит Вам возможность сконцентрироваться и заняться планированием новых серьезных дел. День подходит для подготовительных работ, но то, что удастся сделать сейчас, значительно порадует Вас в будущем. В кругу будет царить мир и спокойствие.

Близнецы

Сейчас Вы можете столкнуться с некоторыми трудностями в личной жизни. Вам будет сложно найти общий язык с человеком, которого любите, и из-за любой мелочи Вы окажетесь способными устроить скандал. Любыми способами старайтесь избегать конфликтов.

Рак

Звезды настоятельно Вам рекомендуют проявить повышенную активность сегодня. Все начинания будут удаваться. Если будете сидеть сложа руки, то день пройдет впустую. Постарайтесь не обижать близких людей, так как все сказанное сгоряча может вернуться к Вам бумерангом.

Лев

Никаких серьезных событий сегодня произойти не должно. А с повседневными делами Вы справитесь без труда. Со стороны близких вы найдете понимание и поддержку. Бросьте все свои силы на совершение добрых дел. Все, что Вы сейчас сделаете хорошего, в ближайшем будущем вернется сполна.

Дева

На работе особых изменений не предвидится. Чем больше в ближайшее у Вас будет встреч и общения, тем более легкими покажутся дела – ведь часть из них добровольно возьмут на себя ваши знакомые, друзья и близкие. Свои личные переживания лучше всего не выставлять напоказ.

Весы

Сегодня Ваши деловые качества могут сослужить хорошую службу. Только с осторожностью отнеситесь к предложениям, исходящим от людей, которых Вы не слишком хорошо знаете. Не давайте воли своим отрицательным эмоциям. Все сказанное сгоряча может быть направлено против Вас.

Скорпион

Повремените с делами, которые вызывают затруднения, так как сейчас они, скорее всего, окажутся Вам не по силам. Данный период больше располагает к отдыху, нежели к каким-либо активным действиям. Одиноким представителям этого знака может быть предоставлен шанс найти человека, который принесет в Вашу жизнь много ярких впечатлений.

Стрелец

Сейчас вы можете броситься в одну из крайностей: либо с энтузиазмом заняться созидательными делами, либо поддаться соблазну разрушения. Причем предсказать, что Вы выберете, практически невозможно. Данный период очень благоприятен для всего, что связано с личной жизнью и семьей.

Козерог

День будет полон различных соблазнов. Вам нужно четко ориентироваться, что Вы себе можете позволить, а где стоит сказать воздержаться, чтобы потом не разбираться с последствиями. Возможно, Вам захочется усидеть сразу на двух стульях, но позволить себе это смогут только самые ловкие представители данного знака. Всем же остальным придется делать выбор.

Водолей

Сегодня звезды запрещают Вам заниматься выяснением отношений, особенно с любимым и родными людьми. Сейчас Вы можете оказаться вспыльчивыми, необъективными и нежелающими ничего слушать. Проявите сдержанность и такт. Зато во всех других областях сможете преуспеть.

Рыбы

Держите под контролем свои слова и поступки, и перед тем как что-либо произнести вслух или сделать, хорошо подумайте. Большинство неприятностей, которые могут произойти с вами сегодня, будут связаны как раз с Вашей импульсивностью. Контролируйте себя и сможете избежать ненужных конфликтов.

Гороскоп на октябрь 2020 года для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье