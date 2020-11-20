Гороскоп на 22 ноября

Овен
Сегодня Вы сможете добиться больших успехов, практически не прикладывая усилий. Это время благоприятно для крупных покупок, обустройства жилища. В любви Вас ожидают приятные сюрпризы, а некоторых представителей знака – многообещающие знакомства.
Телец
Не планируйте ничего серьезного на сегодняшний день. Настало время немного передохнуть. Если у Вас такой возможности нет, выполняйте только самые необходимые дела и не берите на себя повышенных обязательств. Не отказывайтесь от встреч с приятными людьми и интересных мероприятий.
Близнецы
Сегодня соблюдение элементарных мер предосторожности поможет Вам избежать неприятностей. Постарайтесь не общаться с импульсивными и агрессивно настроенными людьми. Зато идет очень удачное время для крупных покупок.
Рак
День обещает сложиться удачным образом, если Вы не пойдете на поводу у своих отрицательных эмоций. Подходите к делам творчески, используйте неожиданные ходы. Постарайтесь найти приятное занятие. Это хорошее время для общения с друзьями. Старайтесь больше находиться на свежем воздухе.
Лев
Даже если сегодня Вы будете чем-то недовольны, не спешите рубить сплеча. Этим Вы не разрешите свои проблемы, а только усугубите их. Будьте осмотрительны, принимая важные решения. Постарайтесь исходить из личных возможностей и не требуйте многого от окружающих.
Дева
Сейчас Вам стоит поменьше говорить о себе и своих проблемах. Воздержитесь от обсуждения или осуждения кого-либо, этим Вы только обидите человека и вызовете негативную реакцию. Зато этот день подходит для всего, что связано с личными отношениями.
Весы
Идет благоприятная пора для всего, что связано с трепетными чувствами. Тем, кто еще не нашел свою половинку, нужно посмотреть по сторонам. А те, чье сердце уже занято, могут прекрасно провести время в обществе любимого человека. Составьте на сегодня программу для совместного отдыха и развлечений.
Скорпион
Душевное равновесие и хорошее настроение будут вашими спутниками. Сегодняшний день стоит посвятить построению планов на будущее, разнообразить свой досуг, больше бывать на свежем воздухе. А также можно пройтись по магазинам и приобрести то, что захочется.
Стрелец
День может преподнести неприятные сюрпризы в области возвышенных чувств. Нужно постараться уделять больше внимания и заботы своим близким. Сейчас Вы способны обидеть или ущемить их интересы. Из-за этого всплывут давние обиды и претензии.
Козерог
Данный период неудачен для людей, которые собираются выяснять отношения, решать спорные вопросы и налаживать контакты. Зато тем, кому требуется вдохновение, день сулит удачу. Если на Вашем горизонте появится новый человек, то он может сыграть важную роль.
Водолей
Никаких неприятных и казусных ситуаций произойти не должно. Идет благоприятное время для расширения кругозора, особенно если этим заняться вместе с близким человеком. Не стоит брать кредиты. Давать в долг даже небольшие суммы тоже не рекомендуется.
Рыбы
Держите под контролем свои слова, и перед тем, как что-либо произнести вслух, хорошо подумайте. Большинство неприятностей, которые могут произойти, будут связаны как раз с излишней болтливостью. Если Вы окажетесь способными себя контролировать, сможете избежать их.
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