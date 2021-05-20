Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гороскоп на 22 мая

Гороскоп на 22 мая


Овен

Скорее всего сегодня любые начинания обречены на провал. Вам лучше остановиться и внимательно осмотреться по сторонам. Сон может оказаться вещим и исполнится в ближайшее время.

Телец

У Тельцов сегодня вероятны серьезные перемены в личной жизни. Чувство ответственности за себя и близких людей приведет к успеху. Будьте решительны: не следует злоупотреблять терпением судьбы – оно не беспредельно.

Близнецы

Партнерские отношения с представителями противоположного пола будут сегодня весьма плодотворными и принесут взаимное удовлетворение. Одиноких представителей знака ждут многообещающие встречи, интересные, но непродолжительные знакомства. Умение менять тактику поведения в зависимости от ситуации поможет добиться успеха.

Рак

Звезды не советуют сегодня начинать серьезные деловые переговоры – не исключено, что Вам придется решать домашние и личные проблемы. Судьба испытывает Вас на тщеславие и вспыльчивость – возможен неожиданный поворот событий не в Вашу пользу.

Лев

День тяжелый, чреватый ошибками в сфере профессиональной деятельности и недоразумениями в личных отношениях. Неблагоприятный день для общения с партнерами, учебы, начала нового дела. Сегодня постарайтесь избегать обещаний, ненужных разговоров и работы с документами. Обратите внимание на свое здоровье или здоровье близких.

Дева

Напряженный день, требующий серьезного отношения к делам. Распределите приоритеты и смело идите к заданной цели, но старайтесь не проявлять излишних амбиций или, наоборот, самоуничижения. От Вашей гибкости и практичности будет зависеть дальнейшее продвижение дел.

Весы

Весам звезды сегодня советуют сосредоточиться на главном и постараться не отвлекаться на мелочи. Вероятно, проблемы или исправление ошибок в сфере профессиональной деятельности отнимут все Ваше время. Опасны физические нагрузки. Вероятны крупные неприятности, связанные с имуществом: пожар или ограбление.

Скорпион

Серьезные помехи в работе, козни недоброжелателей или собственные ошибки затруднят продвижение к цели. В любовных отношениях намечается некоторый подъем, однако неожиданное известие заставит на некоторое время забыть о любовных приключениях. Остерегайтесь травмы из-за беспечности.

Стрелец

Убежденность в своей правоте и убедительность в доводах может привести к успеху в любом деле. Закрепитесь на достигнутых позициях и не претендуйте на большее, иначе Ваше желание главенствовать, самоуверенность могут вызвать протест со стороны близких или родственников.

Козерог

Звезды сегодня сулят Вам знакомство с новыми партнерами или успех в карьере. Вы сможете в полной мере проявить свой творческий потенциал. Вероятно, Ваш авторитет заметно укрепится.

Водолей

Этот день несет с собой трудности в общении или бытовые хлопоты. Испытания, уготованные Вам судьбой, легче переносить рядом с близким человеком или доверенным лицом, чей совет может оказаться очень ценным.

Рыбы

Благоприятный день для начала любого дела, общения, семейных отношений. Вероятно, сегодня Вы сможете решить важные проблемы или исправить старые ошибки. Велика вероятность нового знакомства или романтических приключений.

Гороскоп на май 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.


Подписаться


Гороскоп для знака Зодиака Овен
Гороскоп для знака Зодиака Телец
Гороскоп для знака Зодиака Близнецы
Гороскоп для знака Зодиака Рак
Гороскоп для знака Зодиака Лев
Гороскоп для знака Зодиака Дева
Гороскоп для знака Зодиака Весы
Гороскоп для знака Зодиака Скорпион
Гороскоп для знака Зодиака Стрелец
Гороскоп для знака Зодиака Козерог
Гороскоп для знака Зодиака Водолей
Гороскоп для знака Зодиака Рыбы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Научно-исследовательское судно установило рекорд глубины у берегов Японии
В Турции за сутки выявили 9385 случаев коронавируса
В обществе продолжается обсуждение махинаций ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА»
На что молодая семья медиков готова потратить «ковидные» доплаты
Кто и как пытается реабилитировать нацизм?
"Мешков Брест" завершил выступление в гандбольной Лиге чемпионов
Командующий ВВС и войсками ПВО рассказал о подробностях трагедии в Барановичах, а местные власти — об активной ликвидации ее последствий
Гороскоп на 22 мая
За сутки в мире выявили более чем 638 тыс. заразившихся коронавирусом
Власти Израиля утвердили решение о прекращении огня
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хамлеты наших дней
УНИКС выиграл второй матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ 
Кочанова встретилась со студентами Полоцкого государственного университета
НОК Беларуси планирует наладить более тесное сотрудничество с коллегами из ОАЭ
Митрополит Вениамин: мы с болью восприняли пожар в Будславском костеле и надеемся на восстановление храма
Волейболистки сборной Беларуси узнали своих соперниц по групповому раунду финала ЧЕ-2021
В Турции впервые с марта выявили менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки
Гандболисты "Нанта" пробились в "Финал четырех" Лиги чемпионов
Митрополит Вениамин: единение - это залог будущего Беларуси и белорусского общества
Эйфелева башня вновь откроется для посетителей 16 июля
В Правительстве рассказали о приоритетах в стройотрасли, новых подходах при проведении капремонтов и планах по дальнейшему привлечению инвесторов к реализации проектов в сфере транспорта
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Обсервер
"Виктория" из Смолевичей выиграла чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди женских команд
Арнольд Шварценеггер снимется в новом сериале от Netflix
В Медико-санитарной части Минского механического завода им. С. И. Вавилова ежедневно прививают более сорока человек
С затонувшей лодки у берегов Сан-Диего спасли 10 человек
Профсоюзы АПК Гомельской области: важно поднять зарплату в агросекторе к концу 2021 года
"X-Factor в Беларуси" объявил наставников проекта
В Минске в ночь на 21 мая дорожную разметку будут наносить на 12 участках
Белорусы заняли 6-е место в комбинированной смешанной эстафете 4х100 м на ЧЕ по плаванию
Гусаков: НАН ставит задачу создать сеть академических школ, гимназий и лицеев
В организациях АПК Гомельской области значительно снизилось число несчастных случаев
мнение
Виктория КОХНО
Дом там, где любовь
В Минске на двух участках дорог сегодня временно ограничат движение
Гол Павла Седько признан лучшим в 9-м туре чемпионата Беларуси по футболу
Чешка Барбора Сееманова выиграла золото ЧЕ по плаванию на дистанции 200 м вольным стилем
Посол Беларуси Александр Михневич встретился с представителями деловых кругов Люксембурга
Совместные научные исследования и инновационные проекты обсуждены на заседании белорусско-иранской комиссии
Футболистки "Динамо-БГУФК" одержали 9-ю победу в женском чемпионате Беларуси
Белоруска Анастасия Шкурдай не пробилась в финал ЧЕ по плаванию на дистанции 100 м на спине
Гламурный отдых: Versace представил новую пляжную коллекцию
Онколог перечислил обследования, которые нужно проходить регулярно
Шадура назначен начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Северо-западного оперативного командования
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Цифра, сбивающая со счета
Лукашенко утвердил финансирование расходов спецфонда по поддержке одаренных учащихся и студентов в размере Br1,1 млн
Горбатенко назначен начальником Минского суворовского военного училища
Медики не обнаружили связи между уровнем витамина D и вероятностью заражения COVID-19
Авторы
СКАНИРУЙТЕ