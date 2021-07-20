Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 2.99
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гороскоп на 22 июля

Гороскоп на 22 июля


Овен

Сегодня ваш энергетический потенциал значительно возрастет. Возможно, вам удастся реализовать задуманное. Но не нужно ставить перед собой глобальные задачи. Избегайте рискованных предприятий и любовных приключений, перегрузок или неоправданного риска. Существует вероятность обострения хронических заболеваний.

Телец

Благоприятный день для творческой деятельности, обмена информацией и опытом работы. День обещает быть насыщенным интересными событиями и в личной жизни. Сегодня вы можете рассчитывать на помощь близких людей. Однако вам может показаться, что события будут развиваться не совсем так, как этого хотелось бы. Не стоит ждать от жизни гарантий и стабильности.

Близнецы

Этот день отмечен эмоциональной подавленностью и рассеянностью. Избегайте самоуверенности, самолюбования и негативного отношения к разумной критике. Только ваша предусмотрительность и обдуманные действия могут обеспечить успех в скором времени. Уделите повышенное внимание близким людям, так как на почве ревности и недосказанности намечаются некоторое отдаление и недопонимание между партнерами.

Рак

В первую половину дня вероятны дисгармония в общении, агрессия со стороны партнеров, появление проблем на пустом месте. Постарайтесь взвесить свои ожидания и претензии к партнерам. Вы найдете выход из создавшегося положения. Если будете достаточно собраны, правильно распланируете свой день, то вторая половина дня может быть ровной и спокойной. Призовите на помощь дипломатию и чувство юмора.

Лев

Трудный день. Неблагоприятны любые активные действия в сфере профессиональной деятельности. Лучше заняться укреплением здоровья и личными делами. Причем не надейтесь на помощь друзей и близких – полагайтесь только на себя.

Дева

Благоприятный день для обращения в правительственные учреждения или общественные организации, для раскрытия творческого потенциала. Возможны удачи, подъем сил, неожиданный подарок. Вы получите удовольствие от любимого дела, общения с детьми.

Весы

Благоприятный день для индивидуального или коллективного творчества. Вторую половину дня постарайтесь провести на открытом воздухе: займитесь благоустройством дачного участка, сходите на прогулку в парк. Избегайте резких суждений и высказываний, о которых потом придется жалеть. Звезды не советуют рассчитывать на успех и в любовных делах.

Скорпион

Удачный день перехода на новый виток развития. Заручившись поддержкой и пониманием близких людей, вы сможете справиться со многими проблемами. Совместный досуг укрепит взаимопонимание в семье. Могут усилиться личное обаяние, уверенность в собственных силах и возможностях.

Стрелец

Отнеситесь к себе критичнее, возможно, вам придется покаяться перед близкими людьми в своей непорядочности. Проявите гибкость и великодушие: уступите, не давайте страстям увлечь вас в конфликт, избегайте резких, категоричных высказываний или разговора на повышенных тонах. Уделите внимание детям. Общение с ними восстановит ваш утраченный энергетический потенциал.

Козерог

Благоприятный день. Покупка окажется выгодной, а сделка перспективной. Жизненный потенциал будет повышаться. Возможны улучшение отношений с коллегами, начальством, легкость в общении с друзьями и близкими людьми. Не исключена встреча, которая принесет много радости. Во второй половине дня вы можете почувствовать легкое недомогание. Попробуйте прогуляться перед сном, полежать в теплой ванне или выпить на ночь чашку теплого молока с медом.

Водолей

День накоплений, благоприятный для заключения брака, для раскрепощения. Старайтесь не растрачивать напрасно свои силы, время и деньги. В противном случае ваш жизненный потенциал сильно снизится. Вероятны проблемы с собственным здоровьем или здоровьем близких людей.

Рыбы

Благоприятный день. Он будет отмечен тенденцией к повышению жизненной энергии, творческих способностей, интуиции. Благоприятный период для планирования отпусков, новых дел, поездок и деловых командировок. Возможно, сегодня вам удастся решить те проблемы, которые казались вам неразрешимыми.

Гороскоп на июль 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.


Подписаться

Гороскоп для знака Зодиака Овен
Гороскоп для знака Зодиака Телец
Гороскоп для знака Зодиака Близнецы
Гороскоп для знака Зодиака Рак
Гороскоп для знака Зодиака Лев
Гороскоп для знака Зодиака Дева
Гороскоп для знака Зодиака Весы
Гороскоп для знака Зодиака Скорпион
Гороскоп для знака Зодиака Стрелец
Гороскоп для знака Зодиака Козерог
Гороскоп для знака Зодиака Водолей
Гороскоп для знака Зодиака Рыбы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В Румынии в результате наводнения погибли два человека
Ксения Лебедева: «Мы все знаем… Тогда молчите о демократии и свободе слова»
Не менее 12 человек погибли при затоплении метро в Китае
Пока одни фермеры жалуются на низкие закупочные цены, другие находят путь к сердцам покупателей
В центре Брюсселя мигранты устроили массовую голодовку
В Финляндии сообщили о начале четвертой волны пандемии коронавируса
Гороскоп на 22 июля
Пользователи Instagram смогут ужесточить фильтрацию нежелательного контента
В Африке общее число заразившихся COVID-19 превысило 6,26 млн
"Зубренок" проводит акцию "Аномальная жара: поможем растениям жить!"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Вильнюс показал истинное лицо Евросоюза
В Минске мотоциклист пострадал при столкновении с иномаркой
В Индонезии число заболевших COVID-19 за сутки возросло на 38,3 тыс.
Молдавский "Шериф" обыграл армянский "Алашкерт" в квалификации футбольной Лиги чемпионов
Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирака в связи с жертвами при теракте в Багдаде
Площадь лесных пожаров в Карелии превысила 6,8 тыс. га
В Витебской области установили 12 ранее неизвестных мест захоронения жертв нацистских преступников
Российский эксперт: действия различных некоммерческих организаций, которые продолжают попытки продвигать искаженную или даже откровенно лживую историческую память о славянских народах, не приведут ни к чему хорошему
Музыкальный фестиваль Lollapalooza пройдет в Париже в июле 2022 года
Фотофакт. Живописные пейзажи террасных полей на северо-западе Китая
На жатве в Брестской области сегодня появился первый экипаж-тысячник
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Лицемерие – мать невероятности
В работе "Яндекс.Музыки" произошел сбой
В Беларуси приняты дополнительные меры для развития рыболовного хозяйства
Милиция усилила меры по обеспечению безопасности в местах отдыха
Бегущий за здоровьем: 10 причин заняться бегом
Около 18 тысяч французов заразились коронавирусом за сутки
Совмин установил временный запрет на вывоз гречки и пшеничной муки
Щёкин: Сегодня нельзя просто отсидеться в дипломатических окопах, время дипломатических реверансов прошло
Временный президент Мали рассказал о самочувствии после покушения
У генерального директора футбольного клуба «Милан» диагностирован рак
Врач назвал последствие COVID-19, которое может остаться навсегда
мнение
Светлана КОСАЧ
Олимпиада для призраков
Начальник «Минскводоканала»: протяженность сетей водоснабжения в столице – более 3100 км
Один из выходов со станции метро «Фрунзенская» закроют с 21 июля
Сбежавшего в Японии спортсмена из сборной Уганды нашли
Французский истребитель потерпел крушение на севере Мали
Беларусь скорректирует внешнеполитическую стратегию
Макей: европейский бизнес заинтересован в развитии контактов с нашей страной
Макей: мы будем реализовывать те принципы нашей внешней политики, которые всегда были характерны для нашей страны
В Березовке мотоциклист, пытаясь скрыться от милиции, сбил ребенка
Прощание с Дживаном Гаспаряном состоится 24 июля
Сенько: объемы взаимной торговли между Беларусью и Китаем в нынешнем году увеличатся
мнение
Виктория КОХНО
Все мы немножко Штирлицы…
Космический корабль New Shepard совершил первый полет с пассажирами на борту
Макей: в МИДе в подавляющем большинстве работают преданные кадры
В Мозыре иномарка врезалась в железобетонную опору освещения, водитель пострадал
Авторы