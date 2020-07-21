Гороскоп на 22 июля

Благоприятный день для общения с партнерами, решения личных проблем, физических нагрузок. Не исключены приятные новости, связанные с близкими людьми или успехом в любовных отношениях. Хорошо заключать браки, веселиться, совершать путешествия. Нельзя отказывать в выполнении просьб.Личная жизнь Водолея будет спокойной и мирной — осень настроит его на установление внутреннего равновесия и гармонии с окружающим миром. Будущее будет видеться отчетливо, многие ощутят уверенность в собственных силах.День обретения сокровенных знаний, молитв, очищения и покаяния. Многие Рыбы почувствуют руку помощи, поддержку и покровительство Высших сил. У некоторых это ощущение может вызвать неоправданную уверенность в своей правоте и прощении всех прегрешений. Остерегайтесь эйфории и заблуждений. Критичное отношение к себе и покаяние значительно облегчат вашу совесть и будут способствовать общему обновлению.Благоприятный день для общения с партнерами, решения личных проблем, физических нагрузок. Звезды советуют отказаться от стандартного подхода к любому делу и проявить изобретательность и фантазию. Не исключено, что вы сможете проявить свои таланты и способности на самых различных уровнях, блеснуть в обществе, привлечь внимание лиц противоположного пола. Возможны значительные события в личной жизни. Хорошо заключать браки, веселиться, совершать путешествия.День несет радостные события, но может оказаться противоречивым. Сегодня ожидайте хорошей новости или приятной встречи. Избегайте самоуглубления или, наоборот, беспорядочного общения. Вам необходимо побыть среди самых близких людей, чтобы восстановить утраченное равновесие.Любовные отношения с близким человеком сложатся гармонично. Вы будете спокойны, счастливы и довольны друг другом. Во второй половине дня вероятно неприятное известие, которое заставит вас изменить намеченные планы. Не торопитесь принимать скоропалительных решений: чтобы избежать ошибки, вам необходим совет самых близких людей.Этот день может оказаться противоречивым. Сконцентрировавшись на себе, вы можете сорить деньгами и самозабвенно пускать пыль в глаза. Не все смогут разделить ваш напускной оптимизм. Вам необходимо побыть в одиночестве, чтобы восстановить утраченное равновесие.Сатанинский день. День обольщения, лживых обещаний, влияния негативных и темных сил. Переполняющие вас жизненные силы могут обернуться против вас — привести к ошибкам и недоразумениям, которые, в свою очередь, обусловят в будущем серьезные проблемы и неприятности. Вероятны неудачи в личной жизни — крушения планов, надежд и ожиданий. Не исключен разрыв отношений с близким человеком, от которого вы уйдете с характерной для вас невозмутимостью.Благоприятный день для общения с партнерами, решения личных проблем, физических нагрузок. Хорошо заключать браки, веселиться, совершать путешествия. Приятное известие может заставить вас изменить намеченные планы или принести прибыль. Нельзя отказывать в выполнении просьб или принимать скоропалительные решения: совет близких людей поможет избежать ошибки.Опасный день. Он связан с травлей, преследованием толпы, насилием. Постарайтесь избегать в этот период скопления людей и не посещайте общественных мест. Ваше здоровье под угрозой, поэтому тщательно скорректируйте предстоящие дела. Сны бывают вещими. Кошка во сне — к неудачам или нападкам недругов.День не благоприятен для установления контактов и активного общения. Вы не сможете прийти в себя и по-новому взглянуть на мир, по-прежнему вероятны столкновения с проблемой взаимоотношений с окружающими. Дальнейшее развитие событий потребует от вас осторожности и взвешенности.Вероятно неприятное известие, которое заставит вас изменить намеченные планы. Не торопитесь принимать ответственные решения: чтобы избежать ошибки, вам необходим совет самых близких людей. Во второй половине дня не стремитесь к новым любовным победам. Сегодня сексуальные контакты требуют крайней осмотрительности.

Источник: supercook.ru

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