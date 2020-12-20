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﻿﻿﻿Гороскоп на 22 декабря

﻿Гороскоп на 22 декабря


Овен

Этот день нельзя назвать неудачным, но он потребуют максимальной концентрации сил. Хоть возникающие вопросы и не будут жизненно важными, но при их решении уйдет много времени и энергии. Зато компенсацией могут послужить любовные отношения и даже новое романтическое увлечение.

Телец

День пройдёт в быстром темпе и окажется насыщенным различными событиями. Придется затратить много сил. Для новых знакомств данный период не слишком удачный. Даже любимый человек может вызывать приступы раздражения. Но нужно держать себя в руках.

Близнецы

Сегодняшний день лучше посвятить дому и семье. Если еще не встретили на своем пути спутника жизни, то не исключено, что это произойдет сейчас. Только нужно внимательнее присмотреться к окружающим людям и не относиться к ним слишком критично.

Рак

Нужно запланировать на этот день определенное количество дел и оставить достаточно времени для отдыха. Действия или, наоборот, бездействие деловых партнеров или коллег может вызывать у Вас досаду. Но не пытайтесь что-либо выяснять или доказывать. Если нет срочных рабочих вопросов, уделите это время личной жизни.

Лев

В течение этого дня могут усилиться противоречия в коллективе. Новости и внезапные события заставят организоваться и войти в режим быстрого реагирования. Вы обнаружите, что многое находится в беспорядке и кажется неуправляемым. Строго отбирайте самые важные дела и осуществляйте их поочередно.

Дева

Ближайший день для Вас может оказаться очень плодотворным. Хотя сами вы будете чувствовать неудовлетворенность собой или тем, что вас окружает. Постарайтесь не брать повышенных обязательств и не загружайте себя чрезмерно. Сейчас обратите внимание на состояние своего здоровья.

Весы

Сейчас благоприятное время для того, чтобы заняться реализацией своих планов. Вы сможете добиться того, на что рассчитываете. Только в своих действиях постарайтесь не допускать халатности, а также ударов ниже пояса по отношению к окружающим. Воздержитесь от критики и обидных высказываний в чей-либо адрес.

Скорпион

Ничто не предвещает появление грозовых туч на вашем горизонте. Скорее всего, душевное равновесие будет Вашим спутником. Данный день стоит посвятить построению планов на будущее. Неплохо было бы пройтись по магазинам и приобрести то, что Вам просто захочется.

Стрелец

В этот день Вам стоит поменьше говорить о себе и своих проблемах. Вы можете только накалить обстановку. Воздержитесь также от обсуждения или осуждения кого-либо. Дело в том, что Вы обязательно заденете чьи-нибудь интересы и вызовете ответную реакцию.

Козерог

Хорошее время для конструктивного общения и работы с надежными источниками информации. Постарайтесь уходить от ссор или выяснения отношений. В разгоревшемся конфликте Вы вряд ли одержите победу, а быстро избавиться от последствий стычки будет крайне тяжело.

Водолей

Дела, которые Вы намечаете на этот день, должны пройти успешно. Вы можете позволить себе даже определенную долю риска. В любовных отношениях особых изменений не предвидится. Только постарайтесь сами не выяснять отношения по пустякам с теми, кто дорог Вашему сердцу.

Рыбы

Могут поступить новые интересные предложения, касающиеся работы. Однако прежде чем отрезать, семь раз отмерьте. Возьмите тайм-аут и принимайте решение в конце дня. Однако его нужно хорошо обдумать.

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