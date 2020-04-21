Гороскоп на 22 апреля

Овен

Никаких событий, способных испортить настроение, не предвидится. Постарайтесь свою жизнь наполнить положительными эмоциями. Чем больше на данном этапе вы заложите, тем больше отдачи получите уже в ближайшем будущем.

Телец

Данный день похож на экзамен, и в зависимости оттого, как вы его сдадите, будут развиваться дальнейшие события. Избегайте кардинальных перемен в любых областях своей деятельности. Воздержитесь оттого, чтобы давать или брать в долг, иначе в скором времени могут возникнуть финансовые трудности.

Близнецы

Окружающие будут склонны искать быстрые решения и окажутся несдержанными при столкновении интересов. Сейчас нельзя перекладывать ответственность на чужие плечи, так как в конечном итоге за все придется отвечать самим. Если у вас имеются долги, постарайтесь их поскорей отдать.

Рак

День благоприятный во многих отношениях, так что стройте планы, реализуйте смелые идеи и не сомневайтесь в успехе. В работе старайтесь придерживаться комфортного ритма, не позволяйте коллегам и партнерам ни торопить, ни задерживать вас. В любви ожидают только приятные новости и сюрпризы.

Лев

На данный момент все, что касается профессиональных или социальных вопросов, не будет вызывать у вас никаких затруднений. Можете планировать работу с важными документами и вести переговоры. Вас ждут приятные встречи и замечательный отдых в хорошей компании.

Дева

Практически все из задуманного будет получаться, и вам захочется трудиться еще больше. Если поймете, что еще не готовы к принятию решения, не форсируйте события. Не тратьте время на выяснение отношений. На пользу пойдет любая смена обстановки.

Весы

Занимайтесь тем, что дается легко. В данное время вам может понадобиться помощь. Именно близкие люди придут на выручку, причем об этом даже не придется просить. В любовных отношениях все очень хорошо, поэтому запланируйте что-нибудь приятное и интересное вместе со своим избранником.

Скорпион

Сейчас идет благоприятный период для предпринимательской деятельности. Не бойтесь экспериментировать. Даже если вы допустите ошибки, никаких серьезных последствий за этим не последует. Максимум внимания уделите финансовым вопросам.

Стрелец

На этот день не планируйте серьезных дел, так как препятствия будут возникать на ровном месте. Сейчас может возникнуть недопонимание в общении с руководством, коллегами, помощниками, что тоже не способствует росту производительности труда и хорошему настроению.

Козерог

Не будьте простым наблюдателем, так как сейчас вы можете активно влиять на ход событий. Не бойтесь на работе высказывать свои мысли вслух. В отношениях с любимым человеком будьте искренни. Дарите тепло и заботу, и вы получите в ответ заряд положительных эмоций.

Водолей

День подходит для проведения переговоров, деловых встреч, примирения, восстановления справедливости. Если не будете лениться и откладывать дела в долгий ящик, сможете многого добиться. Для романтических отношений идет вполне удачный период. Больше внимания уделяйте здоровью и физической форме.

Рыбы

Повремените с делами, которые вызывают затруднения. Данный период больше располагает к отдыху, нежели к активным действиям. Развивайте свои таланты и не препятствуйте раскрытию возможностей других людей. Больше времени уделяйте своему здоровью.

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