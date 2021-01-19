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Гороскоп на 21 января


Овен

Стоит подумать о завязывании новых деловых контактов, поиске более выгодных предложений. Вспомните о старых связях – они могут оказаться для Вас полезными. Это прекрасное время для общения с родственниками.

Телец

Если Вы сами не создадите сегодня себе проблем, то день пройдет успешно. День годится для наведения порядка в семейном архиве, систематизации старых документов. В конце дня поберегите здоровье, избегайте серьезных физических нагрузок.

Близнецы

Данный период может подарить новые интересные перспективы. На работе, если начнете медлить с принятием решения или попросту расслабитесь, упустите время. В этот день воздержитесь от обсуждения или осуждения кого-либо, это не останется в тайне и вызовет ответную реакцию.

Рак

Особых переворотов в делах не предвидится. Любые серьезные перегрузки и стрессы могут негативно отразиться на состоянии Вашего здоровья. Больше времени проводите в кругу единомышленников. Общение с ними может принести неожиданную ощутимую пользу.

Лев

Сегодня на работе все спокойно, если не будете хвататься за все сразу. Это хорошее время для поиска единомышленников, общения с друзьями и родственниками. Вечером нужно уделить внимание своему здоровью и избегать любых излишеств.

Дева

Сейчас Вы будете полны сил и энтузиазма. Если у Вас возникнут интересные идеи, не делитесь ими с окружающими: завистники попытаются вставить Вам палки в колеса. Расположение звезд в этот день чревато появлением у Вас новых черт характера, в частности чрезмерной азартности. Осторожнее – есть риск проиграть или проспорить деньги.

Весы

Даже если на работе Вас что-то не устраивает, то сейчас не самое удачное время для серьезных перемен. Возможна некоторая напряженность в отношениях с окружающими. Не начинайте важных дел, не участвуйте в конфликтах. Займитесь тем, что у Вас хорошо получается или просто доставляет удовольствие.

Скорпион

На этот день можете планировать самые важные и сложные дела – благоприятное расположение звезд будет способствовать успеху. К Вам могут обратиться за помощью в урегулировании какого-то щепетильного вопроса. Вы будете на высоте и сможете проявить качества дипломата и миротворца, что в дальнейшем окажется Вам весьма на руку.

Стрелец

В этот день ожидаются незапланированные расходы, поэтому шопинг Вам противопоказан. Зато день удачен для построения и обсуждения долгосрочных планов. Сегодня рекомендуется сосредоточить внимание на решении хозяйственных вопросов. Общение с друзьями отложите на некоторое время, так как возможны конфликты.

Козерог

Сегодня Вам захочется свернуть горы, и Вы сможете это сделать. Но перед тем как что-либо предпринять, все хорошо взвесьте. Интуиция способна привести Вас к правильному решению, в то время как советы окружающих, напротив, могут сбить с верного пути. Возможны конфликты как на работе, так и в семье.

Водолей

На данный период лучше всего планировать дела, которые вызывают у Вас явный интерес. Работа, которая Вам в тягость, все равно не заладится. Сейчас лучше избегать новых знакомств, они могут принести Вам неприятности. Не слишком доверяйте новой информации, обязательно ее перепроверяйте.

Рыбы

Сегодняшний день складывается неблагоприятно для рискованных финансовых операций. Воздержитесь в этот день от заключения сделок и не приступайте к новым проектам. Звезды советуют Вам действовать самостоятельно и инициативно. Никто лучше Вас самих не будет знать, что и как Вам нужно делать.

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