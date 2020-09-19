Гороскоп на 21 сентября

Овен
Благоприятное время для того, чтобы активно взяться за новые дела. Возможно Вам захочется научиться чему-то новому или углубить свои знания. Деловые переговоры будут складываться удачно, общение будет приносить положительные результаты. В отношениях с близкими людьми будет идиллия и комфорт.
Телец
Сегодня Вы сможете осуществить многое из запланированного. Однако не стоит идти на пролом, если возникнут препятствия. Силой и напором вы вряд ли добьетесь результата. Прислушайтесь к советам более опытных людей из Вашего близкого окружения.
Близнецы
Сегодня можно смело начинать новые дела и принимать важные решения. Благоприятное время для решения вопросов с трудоустройством или поиском новых источников дохода. Не бойтесь брать ответственность на себя, главное – все начатые дела доводить до конца. Удачными будут поездки, встречи с друзьями и родственниками.
Рак
Постарайтесь сегодня быть сдержанным в общении с коллегами и подчиненными. Не предъявляйте завышенных требований и не пытайтесь перекладывать свои обязанности на чужие плечи. С возникшими вопросами и непростыми делами вряд ли кто-то сумеет справиться лучше, чем вы сами. На личном фронте все будет складываться благополучно, если мысли о работе Вы будете оставлять на работе.
Лев
Сейчас в вашем окружении могут появиться люди с интересными идеями и предложениями. Возможно, Вы даже захотите кардинально изменить свой образ жизни. Встречи и переговоры будут складываться удачно. Помощь и поддержка друзей, коллег и любимого человека придаст Вам уверенности.
Дева
Возможно, сегодня Вам как никогда понадобится помощь коллег и знакомых, и Вам не откажут. Наиболее перспективными представляются дела, связанные с переговорами и заключением сделок. В делах сердечных также наступит благоприятный период. Не исключены новые интересные знакомства.
Весы
Сегодня все будет складываться удачно в профессиональной деятельности. Можно заключать сделки и вести переговоры. Постарайтесь активно направить свои знания и человеческие качества для продвижения в работе. Проявите внимание и заботу к любимому человеку, конфликтов не избежать, если вы будете зациклены только на себе.
Скорпион
Сегодня Вы будете полны сил и энергии и сможете добиться желаемых результатов во всем. Не стоит слишком рассчитывать на обещания со стороны, полагайтесь только на свои возможности. В отношениях с любимым человеком возможны сюрпризы, но только приятные. У одиноких представителей знака может завязаться новое перспективное знакомство.
Стрелец
Звезды предрекают Вам невероятную удачу во всех сегодняшних начинаниях. Смело беритесь за любые дела – успех гарантирован. Возможно, именно сегодня Вам удастся завершить то, что так долго не удавалось сделать. В финансовых вопросах тоже все будет складываться удачно.
Козерог
Сегодня могут возникнуть рабочие вопросы, с которыми придется справляться самостоятельно. Постарайтесь не торопиться и не принимать поспешных решений. Ваших знаний будет достаточно, чтобы выполнить все необходимое качественно и в срок. Воздержитесь от крупных финансовых трат, дождитесь более подходящего периода.
Водолей
Время быстрых и энергичных дел. Задачи, которые не будут требовать от Вас особой концентрации внимания и большого количества времени, будут даваться Вам с легкостью. Возрастет и интеллектуальная активность, что будет положительно сказываться в делах, требующих мгновенных решений.
Рыбы
Период будет благоприятным во всем, что касается профессиональной деятельности. Отношения с коллегами и руководством станут более свободными, поставленные задачи будут решаться легко и непринужденно. Хороший период, чтобы посвятить время делам, которые Вам по душе. Возможно, Вы захотите сделать перестановку или обновить гардероб.
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