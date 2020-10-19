Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.01
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гороскоп на 21 октября

Гороскоп на 21 октября


Овен

Сегодня на Вас обрушиться поток информации, с которой придется разбираться самостоятельно. Лучше не прибегать к помощи со стороны коллег, это может указать на Вашу некомпетентность. Возможно, новые знакомства окажутся полезными. В отношениях с любимым человеком возьмите на себя организацию совместного досуга.

Телец

Если у вас возникнут претензии к коллегам или руководству, не торопитесь говорить об этом вслух, так как сейчас Ваши слова не возымеют должного действия. В этот день постарайтесь поменьше бывать в местах большого скопления народа, так как Вы сейчас уязвимы для всякого рода негативных ситуаций или сомнительных личностей.

Близнецы

Сегодня любую работу Вам нужно выполнять не спеша. Не гонитесь за количеством, так как Вы все равно не сможете выполнить все намеченное. Лучше сосредоточьтесь на качестве работы. Перед тем как обратиться за профессиональной или материальной помощью, тщательно подумайте, надежен ли человек, на которого Вы полагаетесь.

Рак

Особых перемен ждать не стоит. День пролетит, и Вы даже не успеете этого заметить. Сейчас подходящее время для составления планов на будущее. Возможно, Вы захотите попробовать себя в новом деле. Отношения с любимым человеком будут носить спокойный характер. Совместный отдых пойдет на пользу Вашим отношениям.

Лев

Сегодня Вы будете полны сил и энергии, и Вам придется решить, куда ее направить. Возможно, накопились домашние дела, до которых долгое время не доходили руки или давно поставленные рабочие задачи дождались подходящего момента. Даже если особого желания трудиться не будет, то можно провести время в приятной компании.

Дева

В этот день Вы можете допустить серьезные ошибки и просчеты в профессиональной деятельности, поэтому не спешите с принятием важных решений. Проявите рассудительность и настороженность. Сейчас не будет случайных встреч. Если в окружении появится новый человек, то он сыграет в вашей жизни определенную роль.

Весы

Сегодня Вы будете обладать большим запасом энергии, поэтому если у вас накопились какие-либо важные дела, лучше приступайте к их реализации. У вас все должно получиться. Также сейчас идет благоприятный период для новых знакомств и для всего, что связано с личными отношениями.

Скорпион

В профессиональной деятельности сейчас Вас ждет стабильность, если не начнете хитрить. Любая, даже самая невинная ложь будет нарастать как снежный ком. Поэтому не рискуйте понапрасну, если дорожите своей работой и положением в обществе. Постарайтесь больше времени проводить в компании тех людей, с которыми Вам хорошо.

Стрелец

Не самое удачное время для выяснения отношений с любимым человеком. Вы можете реагировать на складывающиеся обстоятельства более эмоционально, чем обычно, и способны в разгар конфликта наговорить много лишнего, о чем потом будете сильно сожалеть.

Козерог

Данный день располагает к спокойной размеренной работе. Никаких неожиданных неприятных ситуаций возникнуть не должно. Больше времени уделите реализации давно намеченных планов. Полезно заняться физическими упражнениями или устроить разгрузочный день.

Водолей

Сегодня не стесняйтесь внедрять новшества в различных областях Вашей жизни. Даже те идеи, которые на первый взгляд могут показаться нереальными, в скором времени обретут прочный фундамент. Однако в финансовых вопросах следует проявить внимательность.

Рыбы

Сегодня все Ваши мысли будут заняты вопросом о взаимоотношениях с любимым человеком. Если Вы будете чем-то недовольны, но не спешите выкладывать все начистоту и хлопать дверью. В данный период вы склонны к преувеличениям и искажению информации, поэтому лучше посоветоваться с тем, кому Вы доверяете.

Гороскоп на октябрь 2020 года для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье



Подписаться


Гороскоп для знака Зодиака Овен на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Телец на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Близнецы на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Рак на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Лев на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Дева на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Весы на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Скорпион на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Стрелец на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Козерог на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Водолей на октябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Рыбы на октябрь 2020 года
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Пять человек погибли при обрушении дома в Пакистане
Гороскоп на 21 октября
От комнат с LEGO до интерактивных песочниц и бассейна — все условия для развития дошкольников созданы в новых детских садах под Минском
Жена Макрона ушла на самоизоляцию
До конца года в стране должно появиться еще 150 ЭЗС: мы узнали, как будет развиваться сеть электрозаправок
Как готовят авиаперсонал в единственном в стране учреждении, выпускающем гражданских авиадиспетчеров
Какие нововведения предлагаются для местного туризма в проекте изменений в Указ «О развитии агроэкотуризма»
Футбольная сборная Беларуси проведет гостевой спарринг с румынами
Певица Валерия впервые станет бабушкой
В Испании изолируют регион с населением около 650 тыс. человек из-за пандемии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Невероятная поддержка
Эксперт рассказал, как уберечь себя от телефонных мошенников
Минчанам предлагают обсудить два градостроительных проекта - гостиницу и многоэтажку
Мониторинг ОПЕК+ указал на преобладающий риск ухудшения ситуации на рынке нефти
Водитель приговорен к 4,5 года колонии за смертельное ДТП в Мядельском районе
Белорусские ученые изобрели новый уникальный способ введения стволовых клеток
Доля Минска в ВВП Беларуси за январь-сентябрь превысила четверть
Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в Кельне
Ветераны силовых структур после митинга в Минске приняли резолюцию и обратились к народу
Свыше 28 млн человек проголосовали досрочно на выборах в США
Беременная Наталья Подольская умилила фанатов домашним фото
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Занимательная семасиология
Экс-президент Боливии Карлос Меса признал поражение на выборах главы государства
Митинг ветеранов силовых структур в Минске. ВИДЕО
СК: в сгоревшей хозпостройке в Пуховичском районе найден фрагмент человеческого тела
Топливо подорожает в Беларуси с 20 октября
США заключили с Польшей соглашение в сфере ядерной энергетики
Вопросы социальной сферы обсуждают сегодня на диалоговой площадке в Могилеве
В Мозыре участники диалоговой площадки обсудили проблемы экологии и пути их решения
В Минске легковушка врезалась в осветительную мачту, водитель погиб
БГУИР готов перейти на расширенное использование дистанционных технологий в связи с коронавирусом
Останки семи белорусов, павших в ходе советско-финской войны, обнаружены в Ленинградской области
мнение
Василий ГЕДРОЙЦ
МАРТ уполномочен продлить
Подходим к финишу: с полей аграриям остается убрать кукурузу на зерно и сахарную свеклу
Когда к «змагарам» приходит белочка
Памятник режиссеру Марку Захарову открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
Стало известно, что ускоряет развитие рассеянного склероза
Международный конгресс "Библиотека как феномен культуры" пройдет в НББ
Устали мониторить десятки телеграм-каналов? Теперь все здесь!
Дискуссионная молодежная площадка в Бресте будет постоянно действующей
Какие нововведения предлагаются для местного туризма
В Гомеле пьяная задержанная женщина разбила стекло в милиции
В Полоцком районе произошла смертельная авария: один из водителей был пьян
Кухарев предложил продлить сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске
В БГУ на конференции ученые из девяти стран обсудят вопросы повышения плодородия почвы и защиты растений
Студент ударил милиционера и стал фигурантом уголовного дела
Авторы
СКАНИРУЙТЕ