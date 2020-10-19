Гороскоп на 21 октября





Овен

Сегодня на Вас обрушиться поток информации, с которой придется разбираться самостоятельно. Лучше не прибегать к помощи со стороны коллег, это может указать на Вашу некомпетентность. Возможно, новые знакомства окажутся полезными. В отношениях с любимым человеком возьмите на себя организацию совместного досуга.

Телец

Если у вас возникнут претензии к коллегам или руководству, не торопитесь говорить об этом вслух, так как сейчас Ваши слова не возымеют должного действия. В этот день постарайтесь поменьше бывать в местах большого скопления народа, так как Вы сейчас уязвимы для всякого рода негативных ситуаций или сомнительных личностей.

Близнецы

Сегодня любую работу Вам нужно выполнять не спеша. Не гонитесь за количеством, так как Вы все равно не сможете выполнить все намеченное. Лучше сосредоточьтесь на качестве работы. Перед тем как обратиться за профессиональной или материальной помощью, тщательно подумайте, надежен ли человек, на которого Вы полагаетесь.

Рак

Особых перемен ждать не стоит. День пролетит, и Вы даже не успеете этого заметить. Сейчас подходящее время для составления планов на будущее. Возможно, Вы захотите попробовать себя в новом деле. Отношения с любимым человеком будут носить спокойный характер. Совместный отдых пойдет на пользу Вашим отношениям.

Лев

Сегодня Вы будете полны сил и энергии, и Вам придется решить, куда ее направить. Возможно, накопились домашние дела, до которых долгое время не доходили руки или давно поставленные рабочие задачи дождались подходящего момента. Даже если особого желания трудиться не будет, то можно провести время в приятной компании.

Дева

В этот день Вы можете допустить серьезные ошибки и просчеты в профессиональной деятельности, поэтому не спешите с принятием важных решений. Проявите рассудительность и настороженность. Сейчас не будет случайных встреч. Если в окружении появится новый человек, то он сыграет в вашей жизни определенную роль.

Весы

Сегодня Вы будете обладать большим запасом энергии, поэтому если у вас накопились какие-либо важные дела, лучше приступайте к их реализации. У вас все должно получиться. Также сейчас идет благоприятный период для новых знакомств и для всего, что связано с личными отношениями.

Скорпион

В профессиональной деятельности сейчас Вас ждет стабильность, если не начнете хитрить. Любая, даже самая невинная ложь будет нарастать как снежный ком. Поэтому не рискуйте понапрасну, если дорожите своей работой и положением в обществе. Постарайтесь больше времени проводить в компании тех людей, с которыми Вам хорошо.

Стрелец

Не самое удачное время для выяснения отношений с любимым человеком. Вы можете реагировать на складывающиеся обстоятельства более эмоционально, чем обычно, и способны в разгар конфликта наговорить много лишнего, о чем потом будете сильно сожалеть.

Козерог

Данный день располагает к спокойной размеренной работе. Никаких неожиданных неприятных ситуаций возникнуть не должно. Больше времени уделите реализации давно намеченных планов. Полезно заняться физическими упражнениями или устроить разгрузочный день.

Водолей

Сегодня не стесняйтесь внедрять новшества в различных областях Вашей жизни. Даже те идеи, которые на первый взгляд могут показаться нереальными, в скором времени обретут прочный фундамент. Однако в финансовых вопросах следует проявить внимательность.

Рыбы

Сегодня все Ваши мысли будут заняты вопросом о взаимоотношениях с любимым человеком. Если Вы будете чем-то недовольны, но не спешите выкладывать все начистоту и хлопать дверью. В данный период вы склонны к преувеличениям и искажению информации, поэтому лучше посоветоваться с тем, кому Вы доверяете.

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