Гороскоп на 21 марта

Овен

Предстоит много работы. Идет удачное время для расширения ранее начатой деятельности, деловых переговоров. В личных отношениях дела могут обстоять хуже. Вы способны обидеть или ущемить интересы близких людей. Из-за этого в их памяти могут всплыть давние обиды.

Телец

В этот день деловые встречи, совещания, переписка и поездки могут открыть новые горизонты. Постарайтесь не волноваться по пустякам. Физическая работа или занятия спортом помогут восстановить душевный покой и повысить жизненный тонус. Можно рассчитывать на поддержку родных, друзей, единомышленников и авторитетных людей.

Близнецы

В этот день вы будете ощущать в себе немалые силы. Но не переусердствуйте с их применением. Благоприятный исход ждет при достижении деловых договоренностей, поэтому можно смело планировать важные встречи. Больше времени проводите в общении с любимыми и друзьями — возможно, ваша энергия им понадобится.

Рак

В профессиональной деятельности ждет стабильность, только не стоит хитрить. Не рискуйте понапрасну, если дорожите своей работой и положением в обществе. Постарайтесь больше времени проводить в компании людей, с которыми вам приятно и интересно.

Лев

Сейчас неподходящее время для выяснения отношений с любимым человеком. Вы можете реагировать на складывающиеся обстоятельства более эмоционально, чем обычно, и способны в разгар конфликта наговорить лишнего. Для новых романтических знакомств данный день не годится.

Дева

В какой-то мере профессиональная деятельность сейчас будет вас тяготить. Возможно, вы ждете перемен или просто хотите отдохнуть. Но не принимайте поспешных решений. Они будут продиктованы не голосом разума, а мимолетными эмоциями. Прежде чем совершить поступок, сосчитайте до десяти.

Весы

Мелочи жизни должны отойти на второй план, уступив место более важным темам. Сейчас хорошее время для того, чтобы задуматься о перспективах своего дела, посоветоваться с теми, кто связан с вами общими интересами. Особенно удастся преуспеть в области деловых контактов.

Скорпион

Вас будут раздирать внутренние противоречия. Не выясняйте отношений с любимыми людьми, держите себя в руках. Занимайтесь тем, что хорошо получается и доставляет удовольствие. Обязательно порадуйте себя, а чем — подскажут ваша интуиция и случай. Благотворное действие окажут физические нагрузки.

Стрелец

Сейчас вы можете допустить серьезные ошибки в профессиональной сфере, поэтому не спешите с принятием решений, особенно под давлением. Многое будет вас раздражать и даже злить. Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций: победителем в них окажетесь не вы.

Козерог

Не стесняйтесь внедрять новшества в различные области вашей деятельности. Даже те идеи, которые, на первый взгляд, могут показаться нереальными, в скором времени дадут неплохой результат. Не отказывайтесь протянуть руку помощи, если вас об этом попросят.

Водолей

В данное время вы будете обладать большим запасом энергии, поэтому, если у вас накопились важные дела, поскорее приступайте к их реализации — все должно получиться. Идет благоприятный период для новых знакомств и любовных отношений.

Рыбы

Данный период располагает к спокойной размеренной работе. Вы можете изрядно растратить свои энергетические запасы, поэтому старайтесь восстанавливать силы. Если в вашем окружении появится новый человек, то, скорей всего, он сыграет в вашей жизни определенную роль.

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