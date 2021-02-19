Гороскоп на 21 февраля

Овен
Будьте бдительны и опасайтесь сплетен. Исключите общение с эгоистичными и агрессивными людьми. Не принимайте никаких важных решений, не участвуйте в спорах и выжидайте. Если уже так случилось, что Вас втянули в выяснение отношений, не унижайтесь до крика.
Телец
День неблагоприятный для нововведений, перемен, путешествий. Нежелательно принимать поспешные решения, лучше немного переждать. Запланируйте на сегодня отдых с детьми на свежем воздухе. Вечер проведите в обществе надежных друзей. Во второй половине дня дурное расположение духа может покинуть вас. Любовь и мир снова войдут в Ваш дом.
Близнецы
Сегодня отдайте предпочтение Вашим домашним делам, навестите своих забытых друзей или родственников. Проведите время в спокойной домашней атмосфере. Возможно, Вашим близким понадобится Ваша помощь, поддержка или совет.
Рак
День подходит для накопления знаний и опыта, изучения наук, ремесел, наставничества, достижения намеченной цели. Многие Раки будут способны предугадывать будущее. Опасность этого дня – упрямство и отсутствие благоразумия.
Лев
День преодоления сомнений, определения своего предназначения. Творческий порыв, реализованный в этот день, может в корне изменить вашу жизнь, вознести на новые, ранее недосягаемые высоты. Но не ожидайте помощи со стороны родных и близких – делайте все преимущественно сами. В любом деле будьте последовательны и терпеливы.
Дева
День отмечен снижением защитных сил организма. Могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Вряд ли это будет что-нибудь серьезное, скорее всего – легкая простуда. Вам лучше немного полежать дома. Внимательно отнеситесь к питанию. Рекомендуются массаж и водные процедуры.
Весы
День подходит для активных действий, но от ошибок никто не застрахован. Трудности могут возникнуть из-за принятия поспешных решений, нежелания прислушиваться к чужому мнению и чрезмерной самонадеянности. Постарайтесь не откровенничать с малознакомыми людьми, поскольку с их стороны не исключены интриги.
Скорпион
Сегодня звезды советуют сосредоточиться на конкретных делах и быть поактивнее. Используйте это время для учебы и поисков более эффективных методов самореализации. Положительные эмоции принесут встречи с друзьями и близкими людьми. В свободное время займитесь своим здоровьем.
Стрелец
Постарайтесь запланировать дела, которые были отложены до лучших времен. Это прекрасное время для общения с маленькими детьми. Удачно сложатся поездки, связанные с отдыхом и расширением кругозора.
Козерог
Отличное время для отдыха и развлечений. Если Вы давно хотели что-то купить, с кем-то встретиться или куда-то сходить, не откладывайте. Постарайтесь не оставаться в одиночестве, иначе может нахлынуть жалость к себе.
Водолей
Сегодня Вы не сможете объективно оценивать ситуацию, поэтому повремените с принятием важных решений. Направьте свою энергию на обустройство жилища. Что бы Вы ни предприняли, результат превзойдет ожидания.
Рыбы
Займитесь делами, отложенными в долгий ящик. По возможности проводите больше времени с близкими людьми. Осторожнее с деньгами: лучше не давать большие суммы в долг даже проверенным людям.
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