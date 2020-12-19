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  2. Гороскоп на 21 декабря

Гороскоп на 21 декабря


Овен

Сегодняшний день будет похож на экзамен, и от его результатов будут зависеть дальнейшие события. Избегайте кардинальных перемен в любых областях своей деятельности. Пока постарайтесь не давать и не брать в долг, иначе в скором времени могут возникнуть финансовые трудности.

Телец

На профессиональном поприще не предпринимайте важных шагов. Откажитесь от новых, даже перспективных деловых знакомств. Вас будут посещать сомнения. Из-за этого внутреннее напряжение и раздражение начнут нарастать. Избавить от стресса Вам помогут умеренные физические нагрузки.

Близнецы

День не слишком благоприятен для заключения сделок, а также подписания контрактов и договоров. Сейчас лучше заняться делами, до которых давно руки не доходили. В финансовых вопросах могут возникнуть затруднения. Постарайтесь не давать и не брать в долг.

Рак

Сегодня благоприятный день для осуществления новых планов. Работоспособности и умения находить золотую середину у Вас сейчас достаточно. В отношениях с дорогим сердцу человеком никаких отрицательных изменений не предвидится. Будьте внимательны к состоянию своего здоровья.

Лев

День располагает к началу дел, к ведению переговоров и поиску компромиссов. Могут неожиданно появиться новые связи как на работе, так и в личной жизни. В это время не нужно быть излишне скупыми, но и склонности к расточительности следует избегать. Помните: во всем нужна мера.

Дева

Сегодня все свои стремления направляйте на достижение успеха, причем в различных областях. Главным залогом отличного результата будет Ваша дисциплинированность и ответственность. Это относится и к любовной сфере, поэтому в отношениях с близким человеком проявите больше заботы и внимания.

Весы

В этот день вряд ли Вам захочется трудиться. А причина кроется в том, что Ваша голова будет заполнена любыми мыслями, только не производственными. Старайтесь обходить острые углы, не спорьте и никому ничего не обещайте. В особенности будьте внимательны к близким людям.

Скорпион

На работе сегодня Вам лучше не попадаться на глаза начальству, так как Вы можете вызвать его беспричинное неудовольствие, и Ваше самолюбие может быть уязвлено несправедливым отношением к Вам. Но ближе к концу дня все встанет на свои места.

Стрелец

Не стоит пускаться в авантюры и идти на неоправданный риск. Также не стоит бросаться на реализацию чужих идей: вскоре окажется, что они не так хороши, как казалось. Вы можете повстречать людей, которые будут энергетически сильнее Вас. Если почувствуете с их стороны воздействие, лучше отступите.

Козерог

Вам следует заняться наведением порядка в своих делах и подумать, как расширить сферу деятельности. Стоит восстановить прежние связи – они Вам скоро пригодятся. Ваши отношения с любимым человеком могут перейти на более высокий уровень.

Водолей

День потребует быстрых реакций и ответственных поступков. Сейчас подходящее время для изучения документов и подписания деловых бумаг. Но все решения следует тщательно обдумывать. Избегайте стрессов. В денежных вопросах соблюдайте осторожность.

Рыбы

Обстоятельства будут ставить перед Вами то одну, то другую задачу, и на их решение уйдет много времени и энергии. Зато в отношении любви дела могут обстоять гораздо лучше. Данный день располагает к романтическому ужину при свечах, да и вообще, к гармоничным отношениям с любимым человеком.

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