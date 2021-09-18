Гороскоп на 20 сентября





Овен



День благоприятен для общения, новых знакомств, установления деловых контактов, решения бытовых проблем. Жизненный потенциал, сексуальность, личное обаяние имеют тенденцию к повышению. Благоприятный день для активных действий в сфере бизнеса. Не исключено появление влиятельных людей, которые окажут помощь в ваших начинаниях. Вероятно, сегодня любое дело потребует от вас гораздо меньше усилий и времени, чем вы предполагали. Новое знакомство повлияет на дальнейшую судьбу.

Телец

Прекрасный день для активности в сфере профессиональной деятельности, коммерческих операций, творческих исканий. Поездки, встречи и новые дела, связанные с расширением поля деятельности, принесут положительные результаты. Благоприятны хлопоты, связанные с обращением в правительственные учреждения. День связан с духовным преображением, получением космической энергии, нравственным очищением.

Близнецы

Благоприятный день, несущий спокойствие, обретение новых источников заработка, душевное равновесие. Не исключено, что вам удастся расширить перспективы деятельности, открыть для себя иные источники заработка. Поспешность и неверное суждение могут помешать осуществлению замыслов. Опасайтесь сплетен, чужих советов, клеветы завистников. После работы спешите домой и не совершайте вечерних прогулок в одиночестве. День неблагоприятен для поездок.

Рак

Упорство и твердость должны стать сегодня вашими помощниками во всех делах. У вас завидная работоспособность – успеете сделать на удивление много. Принимаясь за новое дело, не оглядывайтесь на соперников и не пасуйте перед вероятными трудностями – в творчестве, в работе вас ждет успех. А вот в личной жизни вероятны серьезные перемены, как положительные, так и отрицательные. Не стоит злоупотреблять терпением своих близких.

Лев

Благоприятный день для начала любого дела, общения, семейных отношений. Женщин ожидают приятные сюрпризы и неожиданное знакомство. Благоприятны покупки, заботы, связанные с профилактикой заболеваний. Мужчинам звезды предсказывают изменения в личной жизни. Однако пусть это вас не беспокоит, даже если на первый взгляд перемены покажутся странными и непонятными.

Дева

Не отправляйтесь сегодня в путешествие, так как оно наверняка окажется неудачным. Посвятите день индивидуальному творчеству, домашним делам, благоустройству жилища. Полезно чтение, общение с родными, прослушивание музыки. Если возникнут трудности, постарайтесь найти поддержку у близкого человека. Ваши чувства приобретут большую глубину и яркую окраску. Между вами и домашними не должно возникнуть недоразумений, день будет полон доказательств того, что вас любят. Да и дети только порадуют.

Весы

Не стоит сегодня рисковать в финансовых делах, так как убытки могут быть весьма значительными. Во избежание перерасхода энергии лучше отказаться от активной деятельности. Противопоказана поспешность в принятии решений. Воздержитесь сегодня от крупных трат. Возможны досадные недоразумения с близкими людьми. Если вы почувствуете свою вину, то, победив гордыню, повинитесь перед любимым человеком.

Скорпион

Первая половина дня может оказаться неблагоприятной из-за вашей амбициозности. Склонность к самолюбованию и самопотаканию может явиться основой разногласий в семье и с коллегами по работе. Вы будете вынуждены отменить отдых, а вместо него взвалить на себя дополнительные обязанности. Если назначена деловая встреча, осуществите ее во второй половине дня, так как в первой, возможно, вы не сможете принять правильного решения.

Стрелец

С этого дня внимательно отнеситесь к финансовым операциям, расходам. Не стоит делать крупных покупок, заключать сделки. Возможны мелкие потери, кражи. Вероятно, вам предложат выгодное дело, но с деньгами придется подождать, так как результат не может быть молниеносным. И не упрекайте своих домочадцев в том, что вам приходится много работать. В вашей семье каждый в меру сил повышает общее благосостояние.

Козерог

Козероги почувствуют прилив энергии и с энтузиазмом будут браться за все дела. Благоприятный день для физических нагрузок. Звезды настолько благоприятствуют вам, что любые дела будут удаваться с первого раза. Вы на высоте, вы все можете, все вам под силу.

Водолей

День в целом благоприятный. Вы будете деятельны и энергичны. Возможно, что вам удастся реализовать задуманное или сотворить нечто выдающееся. Звезды советуют заняться творческой деятельностью. Отношения между вами и окружающими будут хорошими и теплыми. Недоброжелатели оставят вас в покое.

Рыбы

Первая половина дня окажется достаточно тяжелой, потому что накопилось много нерешенных вопросов и непредвиденных проблем. Постарайтесь собраться и не растрачивайте жизненные силы по пустякам. Лучше отказаться от новых проектов и заключения договоров. Займите выжидательную позицию. Во второй половине дня проблемы можно будет решить благодаря поддержке покровителей.

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