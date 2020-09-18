Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.04
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гороскоп на 20 сентября

Гороскоп на 20 сентября


Овен

Сегодня нужно быть сдержаннее в рабочих моментах. Ваше желание настаивать на своем даже в тех вопросах, в которых не совсем разбираетесь, может стать причиной конфликтов и ссор. В личной жизни все будет складываться удачно.   

Телец

День будет достаточно результативным, если к поставленным задачам Вы подойдете основательно и с умом. Одиноким представителям этого знака сегодня судьба может предоставить шанс встретить родственную душу. Конец дня желательно посвятить отдыху и восстановлению сил.

Близнецы

Сегодня может возникнуть некое напряжение в отношениях с близкими людьми. Будьте честны с любимым человеком, не замыкайтесь в себе, если Вас что-то не устраивает. Постарайтесь спокойно выяснять все спорные моменты, воздержитесь от резких высказываний и повышенного тона. 

Рак
День пройдет достаточно спокойно и незаметно. Никаких неприятностей звезды не сулят, если, конечно, вы сами не станете создавать себе проблемы. Неплохой период для получения новых знаний. Пойдет на пользу прогулка на свежем воздухе в приятной компании или небольшие физические нагрузки.

Лев

Сегодня день пройдет в привычном режиме, отлаженная работа не доставить никаких хлопот. Проявите внимание и осторожность в финансовых вопросах. Не давайте в долг – есть вероятность невозврата денег назад. 

Дева

Хорошее время для активных действий в рабочих делах. Займитесь осуществлением давно задуманных идей. Возможно, именно сегодня к Вам неожиданно придут новые идеи, Вы найдете ответы на вопросы, которые давно беспокоят. В личных отношениях возможны перемены.  

Весы

Сегодня звезды сулят Вам удачу во всех вопросах, связанных с недвижимостью и бытом. Возможны крупные приобретения или неожиданное наследство. Удачное время для смены места жительства или грандиозного ремонта.  

Скорпион

В последнее время Вы слишком часто взваливали на себя то, что не входит в круг Ваших обязанностей. Пожалуй, стоит сделать паузу и выдохнуть. Избегайте отрицательных эмоций и слишком больших физических нагрузок. Старайтесь правильно питаться, побольше спать и почаще бывать на свежем воздухе. 

Стрелец

Сегодня посвятите день построению планов на будущее. Возможно, Вы запутались в повседневной рутинной жизни, разберитесь в себе и в своих чувствах. Если родные и близкие будут нуждаться в вашей помощи, не отказывайте. Сделайте все от вас зависящее, чтобы поддержать словом или делом. 

Козерог

Сегодня будьте внимательны во всех вопросах, касающихся финансов. Не соглашайтесь на сомнительные предложения. Приятные сюрпризы ожидают Вас от близких людей. В работе все будет складываться удачно, если Вы будете действовать по ранее намеченному плану.  

Водолей

Постарайтесь избегать стрессовых ситуаций, не тратьте напрасно свои силы. Сейчас вы можете стать обидчивыми и раздражительными. Будьте сдержанным, потому что любая мелочь сегодня способна вывести вас из состояния равновесия. Больше времени уделяйте делам, которые доставляют удовольствие. Прогулка на свежем воздухе будет весьма полезна.

Рыбы

Возможно, сегодня Вам не удастся получить желаемый результат. Не стоит идти напролом и добиваться своего любыми средствами. Сейчас не лучшее для этого время. Начнете упорствовать – получите затяжной конфликт. 


Гороскоп на сентябрь 2020 года для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье


Подписаться


Гороскоп для знака Зодиака Овен на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Телец на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Близнецы на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Рак на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Лев на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Дева на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Весы на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Скорпион на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Стрелец на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Козерог на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Водолей на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Рыбы на сентябрь 2020 года
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Новости и статьи
Полиция задержала подозреваемого в отправке яда Трампу
Китайский марсианский зонд завершил вторую орбитальную коррекцию
Так где же все-таки находится центр Европы?
Генсек ООН назвал приоритетами создание вакцины от коронавируса и борьбу за экологию
Мама из Норвегии делает рисунки про жизнь с ребенком, в которых многие узнают себя
При наводнениях на юге Франции два человека пропали без вести
Что такое фудшеринг и с чем его едят
«Ювентус» разгромил «Сампдорию» в первом матче под руководством Пирло
Многотысячная акция против COVID-ограничений прошла в Дюссельдорфе
Четыре человека госпитализированы после ДТП в Могилевском районе
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Сектанты
В Мостовском районе пожар уничтожил 17,5 т соломы
Дрожжа: в пандемию лесная отрасль практически не сбавила темпов развития, которые держит на протяжении последних лет
Психология — ключ к решению вопросов гражданства и миграции
Офтальмологи бьют тревогу: за прошедшие несколько десятков лет после появления умных гаджетов состояние зрения людей ухудшилось более чем на 30%
Могилевская область и Приморский край намерены наращивать товарооборот
Легко ли совмещать учебу с работой
Открыть для себя спорт «железных людей», когда тебе под 60? Почему бы и нет
Электронные ярмарки вакансий пройдут в Витебске и Оршанском районе
Бизнес лучше начинать в одиночку или добиться успехов можно только в команде?
Пресс-конференция о конкурсе "Учитель года Республики Беларусь" пройдет сегодня в БЕЛТА
мнение
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Кочевники
Православные верующие празднуют Рождество Пресвятой Богородицы
Что делать водителю, попавшему в дорожно-транспортное происшествие
Устал! Милый песик-работник восхитил сеть, уснув на рабочем месте - видео
В сети назвали самые нелепые подарки на день рождения
Не менее пяти человек погибли при нападении неизвестных в Колумбии
Запрет на скачивание приложения TikTok в США перенесен на неделю
В Германии тысячи людей вышли на митинг в поддержку беженцев в Греции
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Турции
Гороскоп на 22 сентября
Семь крупных пожаров тушат на северо-востоке России
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Вредные советы от дрянных людей негодным
Все леса в Беларуси "оцифрованы" - Дрожжа
Работу над некоторыми дорожными картами предложено активизировать - Рапота
В районе аэропорта в Багдаде упала ракета
В Беларуси к 2025 году треть жилья планируется строить с господдержкой
Пассажирский паром сел на мель в водах Финляндии
Все станции метро в Минске работают в штатном режиме
Два человека пострадали при взрыве газа в Тюмени
В матче чемпионата Беларуси по футболу «Шахтер» потерпел неожиданное поражение от «Славии»
Посылка с ядом, адресованная Трампу, могла прийти из Канады
В Мадриде прошли акции против новых ограничений для сдерживания коронавируса
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Конфликтное Средиземноморье
"Аэрофлот" намерен возобновить еженедельные рейсы в Минск с 26 сентября
Московский ЦСКА победил "Уфу" в чемпионате России по футболу
БАТЭ одержал волевую победу над «Слуцком» и единолично возглавил таблицу ЧБ по футболу
Авторы
СКАНИРУЙТЕ