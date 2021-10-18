Гороскоп на 20 октября





Овен

Сегодня многие Овны могут проявить свое стремление к успеху, к светским развлечениям. Вероятный поход в театр или на концерт, визит друзей или приглашение в гости дадут возможность приятно провести время и проявить свои таланты. В личной жизни возможен неожиданный поворот событий в вашу пользу.

Телец

Вероятно, общение со старыми друзьями, родственниками или партнерами позволит в скором будущем упрочить финансовое положение. В личной жизни следите за развитием событий и не выпускайте инициативу из своих рук – сегодня могут быть достигнуты результаты, о которых раньше вы только мечтали.

Близнецы

Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Возрастают творческие способности, интуиция, сексуальность. Но возможно, что кое-кто неправильно расценит вашу кажущуюся мягкость, посчитает вас излишне застенчивыми и попытается взвалить на вас обременительные обязанности.

Рак

Напряженный день. Успех гарантирован только в том случае, если вы сумеете правильно оценить ситуацию и убедить окружающих в своей правоте. Но не пытайтесь действовать с позиции силы – кажущаяся мягкость, находчивость и тонкая дипломатия вернее приведут к успеху.

Лев

Сегодня ни в коем случае не следует принимать кардинальных решений: любые ваши действия, даже самые благие, могут обернуться против вас. Весьма вероятны сложности в личных делах: вы рискуете испортить отношения с партнером из-за обидчивости или мнительности. Возможные неурядицы в личных отношениях скорее всего связаны с вашим стремлением во что бы то ни стало претворять в жизнь то, что вы считаете правильным. Постарайтесь не взваливать на себя непосильные обязанности и общечеловеческие проблемы – ограничьтесь ближним окружением.

Дева

Активный, творческий день, проходит под знаком любви, прощения и молитвы. Сегодня не следует принимать кардинальных решений. Звезды благоприятствуют творческой работе. В этот день можете проводить деловые встречи с начальством или влиятельными покровителями – вам будет сопутствовать удача.

Весы

Коммерческие дела будут развиваться удачно и принесут желаемые результаты. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка. Звезды рекомендуют подумать о своих романтических связях и увлечениях. Вероятно появление на горизонте прежних поклонников. Судьба позаботится об одиноких Весах – им уготована романтическая встреча.

Скорпион

Убежденность в своей правоте и убедительность в доводах может привести к успеху в любом деле. Закрепитесь на достигнутых позициях и не претендуйте на большее, иначе ваше желание главенствовать, самоуверенность могут вызвать протест со стороны близких или родственников.

Стрелец

Профессиональные успехи положительно скажутся на материальном положении или приведут к продвижению по службе. Во всех делах положитесь на здравый смысл и интуицию. Не поддавайтесь эмоциям, которые могут заслонить свойственный вам практицизм и привести к финансовым потерям.

Козерог

Чтобы удержать удачу определите границы своих достижений и не отвлекайтесь на мелочи. Не исключено, что неожиданный экстравагантный поступок поможет вам достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей. Благоприятны покупки, кроме драгоценностей и изделий из камня.

Водолей

Благоприятный день для духовного совершенствования. Возможно, ваша увлеченность и стремление к материальному благополучию закрыли от вас истинное положение дел или оттолкнули от вас некоторых знакомых. Постарайтесь помириться со всеми, с кем вы находитесь в ссоре или в натянутых отношениях, – и все уладится. Нельзя отказывать в просьбах, проявлять жадность, эгоизм.

Рыбы

Благоприятный день для контактов, творческих встреч, воплощения своих замыслов в жизнь. Сегодня очень велика вероятность того, что вам удастся улучшить свое финансовое положение или достигнуть прогресса в делах, правда, на непродолжительное время. Вероятны осложнения, возникшие из-за опрометчивых обещаний или перегрузки работой. Не исключено, что ваша репутация может немного пошатнуться.

Гороскоп на октябрь 2021 года для всех знаков Зодиака.