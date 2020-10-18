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Гороскоп на 20 октября


Овен

Сегодня день будет покровительствовать влюбленным представителям этого знака, и тем, кто желает пополнить эти ряды. Не стесняйтесь открыто говорить о своих чувствах и желаниях. Партнер не только не осудит Вас, а даже с удовольствием примет правила игры, а Вы сможете любовный узел затянуть еще сильнее.

Телец

В этот день Ваши профессиональные интересы могут пойти вразрез с личными отношениями. Из-за профессиональной деятельности может разгореться скандал. Поэтому заранее позаботьтесь о том, как бы не допустить этого. Идите на компромисс и постарайтесь сдерживать негативные эмоции.

Близнецы

Сейчас Вам сложно будет найти общий язык с теми людьми, с которыми просто необходимо прийти к одному мнению. Возможно, вам придется найти записную книжку и возобновить старые связи, которые принесут новые перспективы и идеи.

Рак

Сегодня судьба даст Вам шансы улучшить свое положение. В ближайшее время, приняв решение, не подвергайте его сомнению и проверке, так как молниеносно возникший ответ окажется верным, а раздумья и тщательный анализ ситуации приведут к неверным выводам. В личной жизни возможны перемены в положительную сторону.

Лев

Сегодняшний день никаких грандиозных событий и происшествий не предвещает. В профессиональном отношении значимым данный период назвать сложно. К новым источникам заработка отнеситесь настороженно. Выяснять отношения с теми, кто Вам дорог, не следует. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций.

Дева

Благоприятное время для любых новых дел. Если вы давно планировали перемены в своей профессиональной деятельности, то самое время реализовывать задуманное. Много положительных эмоций принесут встречи с друзьями и близкими людьми.

Весы

В этот день в разговорах Вам нужно соблюдать ту черту, за которую не следует шагать. Больше слушайте и меньше высказывайте свое мнение. Возможно, сейчас грядут перемены в вашей профессиональной деятельности, и если сумеете вовремя сориентироваться, то сможете занять теплое место под солнцем.

Скорпион

Вы можете поддаться собственным иллюзиям, либо подвергнуться влиянию со стороны. Поэтому лучше повременить с принятием решений, от которых зависит Ваше будущее. Сейчас нельзя идти на компромиссы с совестью, а также не стоит выяснять отношения с близкими людьми, так как даже небольшой конфликт в последствие может иметь затяжной характер.

Стрелец

День благоприятен для расширения круга своих деловых знакомств. Может представиться возможность попробовать себя в новой роли, и Вы удачно справитесь с поставленной задачей. Но не поддавайтесь соблазну кого-либо покритиковать или поучить. Если хотите добиться своего, то лучше просто озвучить свое желание.

Козерог

Стоит заняться переоценкой взаимоотношений с некоторыми людьми из Вашего окружения. Но не спешите свой приговор приводить в исполнение. Для этого время еще не настало. Сейчас Вы можете не учесть всех нюансов. Избегайте новых знакомств с лицами противоположного пола, особенно если на общение Вас толкает не духовное родство, а любовный интерес.

Водолей

В этот день Вы можете получить интересное деловое предложение оттуда, откуда меньше всего ожидаете. Но не спешите радоваться. Сначала все хорошо обдумайте и взвесьте все за и против. Повременив с принятием решения, Вы сможете выиграть больше.

Рыбы

Если Вы четко представляете свою цель и пути ее достижения - действуйте. Сил и упорства у Вас хватит, чтобы продвинуться к ней. Возможно, сейчас кто-то будет нуждаться в вашей помощи или поддержке. И если есть такая возможность, то не откажите в просьбе.

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