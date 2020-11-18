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Гороскоп на 20 ноября


Овен

Сегодня сосредоточитесь на профессиональных делах. Даже если на Вас навалится огромное количество работы, Вы сумеете с легкостью достичь поставленной цели. Если почувствуете, что с какими-либо вопросами сейчас справиться сложно, то, не стесняясь, обращайтесь за помощью к более опытным коллегам.

Телец

Окружающие в этот день могут Вас просто раздирать на части. Но такое положение дел Вас не смутит, и Вы с радостью откликнетесь на все призывы. В отношениях с любимым человеком проявите больше тепла, такта и уступчивости. В противном случае могут возникнуть конфликты.

Близнецы

Ставьте перед собой реальные задачи, не поднимайте планку на недосягаемую высоту. Единственный результат, которого Вы добьетесь при таком положении дел – испорченное настроение. Не пытайтесь кого-нибудь обмануть. Новые знакомства возможны, если Вы сами будете делать первые шаги.

Рак

День не подходит для активных действий. Не давайте сейчас никаких ответов, а возьмите небольшой перерыв, чтобы определиться со своими целями, потребностями и возможностями. Ко всем обещаниям, которые будут раздаваться в Ваш адрес, следует отнестись с осторожностью.

Лев

В профессиональном отношении день будет плодотворным. Составьте план действий и начинайте решать первостепенные задачи. Дел окажется много, но без труда удастся справиться с любым объемом работы. Успешно будут складываться деловые переговоры, встречи, короткие поездки.

Дева

Расслабляться не придется, иначе рискуете потерять свои позиции на деловом фронте. Вас могут расстроить неприятности на работе или в личной жизни. Если Вы не отличаетесь богатырским здоровьем, то в этот день силы могут иссякнуть. Берегите себя.

Весы

Сегодня Вы можете преуспеть как в профессиональных делах, так и в делах сердечных. Причем вряд ли это окажется исключительно плодом ваших усилий, момент везения тоже будет присутствовать. Некоторых представителей знака ждет необычная встреча или новое знакомство.

Скорпион

Отнеситесь крайне ответственно к поручениям или просьбам людей, от которых зависите. Руководство должно заметить Ваши старания. Обходите стороной тех, кто постоянно жалуется. Обратите внимание на свое здоровье, не переутомляйтесь.

Стрелец

Не давайте сами никаких обещаний и не верьте на слово окружающим. Не занимайтесь тем, о чем Вы имеете смутное представление, а также не посещайте места, где можете угодить в неприятную ситуацию. Если будете соблюдать эти рекомендации, то день сложится благоприятным образом.

Козерог

На работе удачно пройдут переговоры, и Вы легко достигнете желаемых результатов. Нужно уделять больше внимания своим близким. Сейчас они особенно нуждаются в вашей заботе. Следует быть внимательнее с финансами. Не рекомендуется брать и давать деньги в долг.

Водолей

Держитесь подальше от недоброжелателей – сейчас Вы особенно уязвимы. Больше времени уделяйте себе и делам, которые Вам по душе. Сложные вопросы стоит отложить. Не принимайте скоропалительных решений. Займитесь составлением планов на будущее.

Рыбы

У Вас будет возможность реализовать задуманное и шанс преуспеть в совершенно новом деле. Однако действовать нужно быстро. День благоприятен для всего, что связанно с личной жизнью. Возможны интересные встречи, многообещающие знакомства. Есть шанс решить какие-то давние семейные проблемы.

Гороскоп на ноябрь 2020 года для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье


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