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Гороскоп на 20 мая


Овен

День благоприятен для путешествий, физических нагрузок, операций с недвижимостью. Вас ожидают деловые и личные свидания. Не исключено, что день придется посвятить своему партнеру, семье и домашнему уюту. Устройте себе и близким людям небольшой праздник, общение с детьми доставит Вам особую радость.

Телец

День обещает быть насыщенным интересными событиями или неожиданными переменами в личной жизни. Возрастает Ваше обаяние, шарм. Любовные отношения принесут радость и уверенность в собственных силах. У Вас свой стиль, свои представления о жизни – постарайтесь, чтобы партнер разделял Ваши увлечения.

Близнецы

Жизненный потенциал находится в верхней точке, однако неблагоприятное расположение планет будет мешать осуществлению замыслов или полностью исключит взаимопонимание в общении. Ссоры с партнером и взаимные обиды могут полностью испортить сложившиеся отношения. Не исключено, что эмоции будут перехлестывать через край.

Рак

У Вас завидная уверенность в собственных силах – Вы успеете многое сделать. Звезды благосклонно смотрят на приобретения, накопления имущества, вкладывание денег. Возможно, необходимо хорошенько подготовиться к осуществлению своих планов на ближайшую неделю.

Лев

День благоприятный для начала любого важного дела, использования информации. Рационально распределяя энергию, Вы сможете изменить к лучшему свой социальный статус. Некоторое высокомерие к людям, стоящим ниже Вас на ступенях социальной лестницы, и стремление находиться рядом с вышестоящими лицами положительно скажется на карьере, однако может вызвать неоднозначную реакцию коллег и знакомых.

Дева

Возможно, Вам захочется сегодня отложить некоторые проблемы на потом. Не делайте этого. Лучше доводить дело до конца. В личной жизни Вас может захватить очень сильное чувство, бороться с которым будет сложно.

Весы

Усиливаются дар предвидения и интуиция. В выражении чувств следует проявить осмотрительность, даже некоторую жесткость – это позволит Вам лучше разглядеть предмет своего внимания. Не исключено, что вам предстоит изменение общественного или служебного положения.

Скорпион

Активный, творческий день, проходит под знаком любви, прощения и молитвы. Сегодня не следует принимать кардинальных решений. Звезды благоприятствуют творческой работе. В этот день можете проводить деловые встречи с начальством или влиятельными покровителями – Вам будет сопутствовать удача.

Стрелец

В Вашей жизни намечается виток на иной уровень развития, к новым делам или новым отношениям с людьми. Благоприятный день для начала новых дел, создания долгосрочных планов, проведения встреч. Любое начинание, даже самое рискованное, впоследствии принесет хороший доход.

Козерог

Избыток внутренней энергии может сбить Вас с выбранного пути, а желание добиться признания и доказать, что Вы лучше, чем кажется, может привести к нервному срыву или ссоре с близким человеком. Неожиданные неприятности могут значительно усложнить отношения с друзьями или начальством. Звезды рекомендуют сегодня вести себя более сдержанно, чем обычно.

Водолей

Жизненный потенциал Водолеев сегодня будет на высоком уровне, усиливается энергичность и интуиция. Сегодня Вас ожидают личные свидания или дружеские встречи. Постарайтесь больше времени провести с любимым человеком, это благотворно скажется на Вас обоих. В личной жизни будьте готовы к некоторым приятным переменам.

Рыбы

Сегодня полезны общение в коллективе, групповые мероприятия. Благоприятный день для воплощения замыслов, веселья. Нельзя проявлять тщеславие, невнимательность к окружающим, вспыльчивость. От Вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний.

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