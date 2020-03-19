Гороскоп на 20 марта

Овен

В этот день нужно проявлять активность. Перспективными будут переговоры. Не пренебрегайте полученной информацией. Возможны неожиданные встречи, возобновление прерванных отношений. Не рекомендуется заниматься финансовыми вопросами и брать деньги в долг. Следует позаботиться о здоровье.

Телец

Вы многое успеете сделать, если не будете ставить перед собой чересчур сложных задач. Только постарайтесь не вступать в серьезные споры и конфликты с руководством. Для новых романтических увлечений время подходящее. Не отказывайте себе в маленьких удовольствиях.

Близнец

Внимательно относитесь ко всем идеям и предложениям. От вас могут потребоваться быстрые и оригинальные решения. Не зацикливайтесь на второстепенных делах. В отношении близких людей нужно проявить тактичность и терпимость.

Рак

День пролетит, и вы даже не успеете этого заметить. Дела, не приносящие удовлетворения, лучше на некоторое время отложить. Поступающую информацию проверяйте самостоятельно и не верьте на слово. В отношениях с любимым человеком возьмите на себя организацию совместного досуга.

Лев

В свою профессиональную деятельность попробуйте внести элементы творчества. Однако знайте меру и не давайте воображению разыгрываться. Проявите осторожность в отношении новых деловых предложений. Сейчас нельзя принимать участие в авантюрных мероприятиях. Проявляйте заботу о своих родных.

Дева

Профессиональные вопросы потребуют вашего активного участия. Если поступят новые предложения, дайте себе время собраться с мыслями и оценить перспективы. Вас ожидают приятные встречи со старыми друзьями или просто хорошими знакомыми. Могут завязаться новые романтические отношения.

Весы

В данный период вы наделены достаточной силой. Важно решить, в какое русло ее направить. Не огорчайтесь, если заметите, что позиция родственников, коллег, руководства или любимого человека будет отличаться от вашей. Доставляйте себе и своим близким больше приятных эмоций, и они ответят вам тем же.

Скорпион

Стоит заняться наведением порядка в своих бумагах. При правильном распределении времени вы справитесь с большим количеством дел в короткие сроки. Могут возникнуть острые ситуации, обиды, но нужно держать себя в руках. Старайтесь больше времени проводить на природе.

Стрелец

В этот день любую работу нужно выполнять не спеша и качественно. Если у вас возникнут претензии к сотрудникам или руководству, не торопитесь «бросать перчатку в лицо». Общение с новыми знакомыми окажется приятным и продуктивным.

Козерог

Все вопросы старайтесь решать мирным путем. Вы сможете убедить в своей правоте нужных людей, если подготовитесь к предстоящему разговору. Занимайтесь оформлением документов и приводите дела в порядок. Если захотите изменить свою личную жизнь в лучшую сторону, сможете в этом преуспеть.

Водолей

Идет благоприятный период для профессиональной деятельности. Вы будете ставить перед собой конкретные задачи и постепенно их решать. Если накопились дела, до которых долгое время не доходили руки, то настал подходящий момент с ними разделаться.

Рыбы

Особых перемен ждать не стоит. Сейчас лучше заняться составлением планов на будущее. Возможно, стоит попробовать себя в новом деле. Отношения с любимым человеком будут носить спокойный характер. Новых романтических знакомств не предвидится.

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