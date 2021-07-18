Гороскоп на 20 июля





Овен



В семейных отношениях вероятна обоснованная ревность. Результатом этого могут быть резкие, необдуманные поступки. Благодаря прирожденному такту, чуткости и внимательности вы сможете избежать многих проблем. Во второй половине дня возможна тревожная информация.

Телец

Неблагоприятный день для семейного отдыха и любых контактов. Вероятны ссоры, недопонимание, обиды и обманы. Рекомендуется уединение. Если для этого не будет возможности, то постарайтесь сохранить гибкость в отношениях и самообладание. Следите за своими словами. В противном случае вас могут неправильно понять.

Близнецы

Неблагоприятный для здоровья день. Велика вероятность общей усталости, ослабления иммунитета. Остерегайтесь обольщений, обманов, пустых обещаний – вам придется пережить небольшие семейные неприятности. Ограничьте общение с друзьями и знакомыми, посвятите себя обретению новых источников жизненной энергии, самоуглублению.

Рак

Домашние дела потребуют от вас значительных усилий, большинство проблем вы не сможете решить с первого раза. Ваш жизненный потенциал снижается. Активные действия окажутся безрезультатными и принесут только усталость. Вас ждут негативные перемены в личной жизни. Особенно это касается женщин-Раков. Мужчины должны проявить такт и благородство в отношениях со второй половиной.

Лев

Проблемы детей по-прежнему будут волновать вас. Вероятна вспышка ревности или ссора из-за денег между супругами. Критичнее отнеситесь к своим запросам. Ваше нежелание сделать окончательный выбор может усугубить ситуацию, которая перерастет в крупный скандал, грозящий полным разрывом отношений. В связи с этим возможно ухудшение самочувствия.

Дева

Если вы не используете возможность для отпуска или отдыха, то возможны беспричинная печаль, плохое настроение, депрессия. В личной жизни лишние эмоции могут принести разочарование или привести к ссоре. Постарайтесь сконцентрироваться на положительных мыслях, отрешиться от тщеславия и эгоизма.

Весы

Во избежание неприятностей с осторожностью отнеситесь к новым знакомствам. Люди, с которыми вы познакомитесь в этот день, могут сыграть в вашей жизни отрицательную роль. Возможно, у вас появятся новые идеи, которые изменят ваш имидж. Однако пока не стоит делиться с друзьями своими планами на будущее.

Скорпион

Будьте предельно внимательны и осторожны с партнерами, дабы не задеть их самолюбия, не вызвать ревности или зависти. Звезды предупреждают и о возможных осложнениях в отношениях с друзьями или родственниками. Вероятно, вам необходимо быть более предусмотрительными и не принимать поспешных решений. Возможны легкое недомогание, недовольство и раздражительность.

Стрелец

Первая половина дня неблагоприятна: сулит недоразумения на почве раздражительности. Семейные проблемы потребуют такта и внимания к близким людям. В противном случае они повлекут за собой негативные процессы в личной жизни. В любом случае вам необходимо переосмыслить прошлое, в котором кроются причины всех неприятностей и общей неудовлетворенности.

Козерог

День благоприятный. Он позволит вам преодолеть козни неприятелей. Ваши гибкость и выдержка помогут обойти скрытые ловушки. Женщинам-Козерогам рекомендуется отказаться от новых знакомств. Приятное общество и непринужденная обстановка вернут вам мир и покой. Во второй половине дня возможны легкое недомогание, усталость или головная боль.

Водолей

Опасный в эмоциональном плане день. Не забывайте о полноценном отдыхе, который пойдет вам на пользу. Не рекомендуется заниматься бытовыми проблемами. Не исключено, что придется оказать помощь друзьям или родственникам.

Рыбы

Благоприятный день для Рыб, работающих в коммерческой сфере. Случайная встреча или новое знакомство может перерасти в серьезные отношения. Если вы уже имеете спутника, то придется сделать выбор. В противном случае вы лишитесь покоя и уверенности в себе.

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