Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 2.99
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гороскоп на 20 июля

Гороскоп на 20 июля


Овен

В семейных отношениях вероятна обоснованная ревность. Результатом этого могут быть резкие, необдуманные поступки. Благодаря прирожденному такту, чуткости и внимательности вы сможете избежать многих проблем. Во второй половине дня возможна тревожная информация.

Телец

Неблагоприятный день для семейного отдыха и любых контактов. Вероятны ссоры, недопонимание, обиды и обманы. Рекомендуется уединение. Если для этого не будет возможности, то постарайтесь сохранить гибкость в отношениях и самообладание. Следите за своими словами. В противном случае вас могут неправильно понять.

Близнецы

Неблагоприятный для здоровья день. Велика вероятность общей усталости, ослабления иммунитета. Остерегайтесь обольщений, обманов, пустых обещаний – вам придется пережить небольшие семейные неприятности. Ограничьте общение с друзьями и знакомыми, посвятите себя обретению новых источников жизненной энергии, самоуглублению.

Рак

Домашние дела потребуют от вас значительных усилий, большинство проблем вы не сможете решить с первого раза. Ваш жизненный потенциал снижается. Активные действия окажутся безрезультатными и принесут только усталость. Вас ждут негативные перемены в личной жизни. Особенно это касается женщин-Раков. Мужчины должны проявить такт и благородство в отношениях со второй половиной.

Лев

Проблемы детей по-прежнему будут волновать вас. Вероятна вспышка ревности или ссора из-за денег между супругами. Критичнее отнеситесь к своим запросам. Ваше нежелание сделать окончательный выбор может усугубить ситуацию, которая перерастет в крупный скандал, грозящий полным разрывом отношений. В связи с этим возможно ухудшение самочувствия.

Дева

Если вы не используете возможность для отпуска или отдыха, то возможны беспричинная печаль, плохое настроение, депрессия. В личной жизни лишние эмоции могут принести разочарование или привести к ссоре. Постарайтесь сконцентрироваться на положительных мыслях, отрешиться от тщеславия и эгоизма.

Весы

Во избежание неприятностей с осторожностью отнеситесь к новым знакомствам. Люди, с которыми вы познакомитесь в этот день, могут сыграть в вашей жизни отрицательную роль. Возможно, у вас появятся новые идеи, которые изменят ваш имидж. Однако пока не стоит делиться с друзьями своими планами на будущее.

Скорпион

Будьте предельно внимательны и осторожны с партнерами, дабы не задеть их самолюбия, не вызвать ревности или зависти. Звезды предупреждают и о возможных осложнениях в отношениях с друзьями или родственниками. Вероятно, вам необходимо быть более предусмотрительными и не принимать поспешных решений. Возможны легкое недомогание, недовольство и раздражительность.

Стрелец

Первая половина дня неблагоприятна: сулит недоразумения на почве раздражительности. Семейные проблемы потребуют такта и внимания к близким людям. В противном случае они повлекут за собой негативные процессы в личной жизни. В любом случае вам необходимо переосмыслить прошлое, в котором кроются причины всех неприятностей и общей неудовлетворенности.

Козерог

День благоприятный. Он позволит вам преодолеть козни неприятелей. Ваши гибкость и выдержка помогут обойти скрытые ловушки. Женщинам-Козерогам рекомендуется отказаться от новых знакомств. Приятное общество и непринужденная обстановка вернут вам мир и покой. Во второй половине дня возможны легкое недомогание, усталость или головная боль.

Водолей

Опасный в эмоциональном плане день. Не забывайте о полноценном отдыхе, который пойдет вам на пользу. Не рекомендуется заниматься бытовыми проблемами. Не исключено, что придется оказать помощь друзьям или родственникам.

Рыбы

Благоприятный день для Рыб, работающих в коммерческой сфере. Случайная встреча или новое знакомство может перерасти в серьезные отношения. Если вы уже имеете спутника, то придется сделать выбор. В противном случае вы лишитесь покоя и уверенности в себе.

Гороскоп на июль 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.


Подписаться

Гороскоп для знака Зодиака Овен
Гороскоп для знака Зодиака Телец
Гороскоп для знака Зодиака Близнецы
Гороскоп для знака Зодиака Рак
Гороскоп для знака Зодиака Лев
Гороскоп для знака Зодиака Дева
Гороскоп для знака Зодиака Весы
Гороскоп для знака Зодиака Скорпион
Гороскоп для знака Зодиака Стрелец
Гороскоп для знака Зодиака Козерог
Гороскоп для знака Зодиака Водолей
Гороскоп для знака Зодиака Рыбы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В Германии продают гору на eBay
Число жертв наводнения в Бельгии достигло 31
Мигранты в Европе: почему Литва обвиняет Беларусь и как проблема наплыва беженцев вносит раскол в Евросоюз?
В Эфиопии 13 человек пропали без вести в результате опрокидывания лодки
"Ислочь" в третий раз подряд сыграла вничью в чемпионата Беларуси
Гороскоп на 20 июля
Исполнитель покушения на Азарёнка раскрыл подробности, как планировали расправиться с журналистом
Дорожную разметку в Минске ночью будут наносить на 14 участках
На западе Германии произошел разлив нефти в результате наводнения
Овациями приветствовал зал гала-концерт мастеров Беларуси на «Славянском базаре»
мнение
Вадим ГИГИН
Правовые уроки августа
Миксюк: ЦТ - признанная обществом форма объективной оценки знаний выпускников
Государством принимаются все меры для недопущения развития негативных процессов в обществе- Рахманов
Кристина Асмус рассказала, делала ли она пластические операции
В Великобритании за сутки выявили более 48 тысяч случаев коронавируса
В Мумбае число жертв обрушения зданий возросло до 20
12-летний Комнен Вукович из Черногории стал обладателем Гран-при XIX Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2021»
Более 1,4 тысячи фур стоят в очередях на выезд из Беларуси в ЕС вечером 18 июля
Беларусь закрывает посольство в Эквадоре и отделение в Хабаровске
Фотофакт. Второй день детского конкурса на фестивале "Славянский базар в Витебске"
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Иране
мнение
Алексей ДЗЕРМАНТ
Знаковая встреча
Фотофакт. На фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" проходит матчевая встреча по боксу сборных команд Беларуси и России
В Могилевском районе прошел митинг-реквием, посвященный 80-летию обороны Могилева и подвигу батальона милиции капитана К.Г.Владимирова
Страны ОПЕК+ утвердили новые базовые уровни добычи и продлили сделку до конца 2022 года
Минчан приглашают на праздник по случаю Дня пожарной службы
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 79 районах Беларуси
За выходные в Гомельской области на воде утонуло 4 человека, спасено 16
Заболевшие коронавирусом в Олимпийской деревне входят в сборную ЮАР по футболу
Белорусские баскетболистки победили португалок на Кубке вызова
Фотофакт. Акция МВД Беларуси "За безопасность" на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске"
Три человека умерли из-за отравления угарным газом на фестивале в Мичигане
мнение
Николай ЩЕКИН
Общая дорога в будущее
Стало известно о состоянии парней, пострадавших от удара молнии под Минском
Сегодня на «Славянском базаре в Витебске» подведут итоги взрослого и детского вокального конкурсов и попрощаются с фестивалем до следующего лета
Жюри конкурса исполнителей "Витебск-2021" о втором туре: результаты этого дня смогут удивить всех
В Иерусалиме произошли беспорядки
Новые возможности появились на портале Единого государственного регистра юрлиц и ИП
Бритни Спирс отказалась давать концерты
В Житковичском районе на пожаре в частном доме погиб мужчина
Мясников объяснил, зачем прививаться переболевшим COVID-19
Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство прибыл в Горки
Европейцы после наводнения расчищают завалы, в Бельгии объявлен траур
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 79 районах Беларуси
В Жлобине спасатели вытащили из водоема тонущего мужчину
В Гомельской области спасатели дважды за сутки выезжали на пожары в магазинах
Авторы