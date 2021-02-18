Гороскоп на 20 февраля





Овен

Звезды советуют сегодня Вам принимать активное участие в любых видах деятельности, в которых можно проявить свои таланты. Это относится к учебе, работе и хобби. Ещё можно заняться уборкой, мелким ремонтом или отправиться за покупками. Это прекрасное время для общения с детьми. Многие родители неожиданно откроют в себе педагогический талант.

Телец

Этот день будет удачным для любых дел, связанных с финансами и наведением порядка. Не составит труда справиться со своими обязанностями на работе, а дома навести идеальный порядок. Хорошее время для покупки вещей, способных сделать жизнь более комфортной. День подходит для экспериментов с внешним видом.

Близнецы

Сегодня стоит сосредоточиться на профессиональной деятельности и урегулировании финансовых вопросов. Если с какими-либо задачами Вам не удается справиться самостоятельно, смело обращайтесь за помощью к тем, кто способен оказать содействие. Сейчас воздержитесь от похода в салон красоты – это не лучшее время для изменения имиджа.

Рак

Отвлекитесь от привычного распорядка, чтобы попробовать подойти к поставленным задачам или повседневным обязанностям с неожиданной стороны. Окружающие могут нуждаться в Вашей помощи. Даже если Вы не горите желанием оказать услугу, постарайтесь не отказать в просьбе.

Лев

Сегодняшний день располагает к неспешному, взвешенному выполнению повседневных обязанностей. Не планируйте слишком много дел, чрезмерные физические нагрузки нежелательны. В свободное от работы время не отказывайте себе в маленьких радостях.

Дева

Сегодня Вы легко справитесь с самой сложной работой. Главное – решительный настрой. Финансовые вопросы могут вызывать некоторое беспокойство. Обсудите предстоящие расходы с семьей и постарайтесь не допускать ненужных трат.

Весы

Сосредоточьтесь на решении первоочередных задач, с которыми можете справиться самостоятельно. Но, продвигаясь вперед, не увлекайтесь и соблюдайте меру во всем, особенно в способах реализации. Откажитесь от любых совместных дел с людьми, которые Вам не по душе, даже если, на первый взгляд, Вы не сможете без них обойтись. Ведь на самом деле Вы и сами со всем отлично справитесь.

Скорпион

Сегодня Вы будете завалены различными делами, и осилить все окажется непростой задачей. Сейчас самое время привлекать людей на помощь – вряд ли Вы натолкнетесь на отказ, особенно со стороны друзей и близких родственников. Но, несмотря на близость и расположение, старайтесь все же, обращаясь с просьбами, проявить максимум тактичности.

Стрелец

Подходящее время для занятий самообразованием, расширения кругозора и просто отдыха. Спокойно разложите все по полочкам и наведите порядок в делах и чувствах. Если Вы давно мечтаете о какой-либо крупной покупке, самое время ее сделать.

Козерог

Этот день не несет никакой отрицательной информации. Постарайтесь организовать встречу с друзьями, посетите увеселительные мероприятия. Желательно выбирать активный отдых, где Вы сможете зарядиться положительной энергией. Но в одиночестве отдыхать скучно, так что соберите себе хорошую компанию.

Водолей

Сегодня энергии у вас будет, хоть отбавляй. Так что заранее продумайте, на какие полезные дела ее направить. Постарайтесь вместе со своими родными внести новые краски в Вашу жизнь. Есть шанс найти решение вопроса, который Вас давно тревожит.

Рыбы

Звезды не советуют на этот период планировать какие-либо важные дела. Настало время немного передохнуть. Если такой возможности нет, то не беритесь за сложные задачи. Возможны неожиданные, но приятные встречи. Хорошее время и для коротких увеселительных поездок.

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