Гороскоп на 20 декабря





Овен

Вы на волне успеха: вам может удаваться все, а поддержат вас в деле даже те, на кого вы не рассчитывали. Настает время брать на себя ответственность, подписывать контракты, обсуждать финансовые вопросы, вкладывать деньги или же требовать то, что вам причитается.

Телец

Некоторых Тельцов предчувствие успеха и счастья может привести к эйфории, а значит — к ошибкам. В любовных отношениях они готовы «играть не по правилам», забыв об этических нормах, когда во что бы то ни стало надо добиться желаемого. Вас все время будут провоцировать на выяснение отношений. Чтобы их не испортить окончательно, погрузитесь с головой в работу.

Близнецы

Несмотря на то, что вы нетерпеливы и честолюбивы, сегодня вы можете почувствовать, что вам не хватает опыта, поэтому не сможете продвигаться к успеху так, как вам бы хотелось. Больших результатов достичь сразу нельзя, и вы должны быть довольны тем, чего достигли, чтобы дальше продвигаться по жизни шаг за шагом.

Рак

Благодаря своей коммуникабельности вы сможете найти себе хорошую работу и, возможно, вам удастся полностью использовать свои навыки и опыт. Не бойтесь трудностей. Если на вашем пути не было бы никаких трудностей, то не было бы и успеха; если бы вам не за что было бороться, то вы бы ничего и не достигли.

Лев

Не исключены ошибки, просчеты, необъективное восприятие действительности. Вам нужно больше прислушиваться к интуиции, чем полагаться на расчеты. Действуйте сообща со своими единомышленниками.

Дева

Девы сегодня трудно запоминают, но то, что запомнили, не забудут. Возможно, самый важный результат образования - способность заставить себя сделать то, что должно быть сделано, вне зависимости от того, хотите вы этого или нет. Это первый урок, который необходимо усвоить.

Весы

Идей будет море, но будет трудно выбрать из них то, что действительно вам по силам. Вся энергия может уйти на бесплодные начинания. Необходимо обзавестись калькулятором, записной книжкой и ручкой и все время считать, считать, считать... Хорошо, если свое дело вы начнете с кем-то из близких.

Скорпион

Вас ждет достаточно активный день. Вам не дадут «окопаться» в своем доме или офисе. Кто-то будет постоянно вас тревожить, заставлять проявлять активность, брать инициативу на себя. Не стоит излишне упорствовать. Несмотря на тщательно разработанный план индивидуальных занятий, вы должны помнить о том, что будущее меняется. В любой момент может возникнуть форс-мажорная ситуация.

Стрелец

Не исключено, что обстоятельства этого дня будут сначала направлять Стрельцов к активным действиям, а потом и активно подталкивать. Если вы упустите инициативу, то можете оказаться под чужим давлением, особенно во второй половине дня.

Козерог

Этот день может ознаменоваться препятствиями, которые могут показаться осторожным Козерогам непреодолимыми. Не нужно бояться идти против течения, начинать что-то новое, рвать старые, ненужные связи.

Водолей

Водолеи сегодня подвержены влиянию планет. Они всячески будут сопротивляться новому чувству, однако природу не обманешь, она всегда возьмет свое. К тому же запретный плод - сладок. Несмотря на то, что вы сдержанны в проявлении эмоций, в любви старайтесь выразить свои истинные чувства. Несколько нежных слов, сказанных от всего сердца, могут полностью изменить ситуацию.

Рыбы

Сегодня вы можете стать перед выбором: личные интересы или общественные. Многие Рыбы будут склонны любым способом извлечь материальную пользу для себя из создавшегося положения. Остерегайтесь использовать всякие уловки и махинации в надежде всех перехитрить, иначе вы можете столкнуться с правосудием.

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