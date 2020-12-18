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Гороскоп на 20 декабря


Овен

Постарайтесь сегодня не позволять себе проявлять излишние эмоции и тем самым доставлять много хлопот не только себе, но и окружающим. Будьте осторожны в отношении новых знакомых, так как есть опасность попасться на крючок к людям с сомнительным родом занятий.

Телец

Конфликтные ситуации с родственниками могут омрачить Ваше настроение сегодня. Вы сможете во многих вопросах расставить все на свои места. Только при условии, что не будете проявлять негатив и агрессию. В отношениях с любимым человеком постарайтесь обойтись без замечаний. А в остальном день благополучный.

Близнецы

Ближайший день может оказаться благоприятным для всего, что связано с трепетными чувствами и личной жизнью. Одиноким представителям знака нужно больше времени проводить вне стен своего дома, так как есть вероятность встретить свою судьбу. Сейчас важно заметить того, кто предназначен Вам звездами, и возможно, проявить некоторую хитрость в плане сближения.

Рак

День благоприятный для любых начинаний и завершения давнишних дел. Даже при возникновении трудностей, помощь к Вам придет незамедлительно. Спорные вопросы старайтесь решать спокойно и сдержанно. Сейчас удачное время для новых знакомств и отношений.

Лев

Этот день может быть не самым удачным для Вас. Могут возникнуть различные конфликты, споры и разногласия. Остерегайтесь коварства и обмана. А со своей стороны не допускайте насилия, пусть даже в словесной форме. Ваша сила – в дипломатии и умении убеждать, а не стучать кулаком по столу.

Дева

Звезды предрекают Вам весьма насыщенный и удачный день. Самое время заняться воплощением своих планов в жизнь. В этом Вам поможет близкий человек. Хорошее время для крупных приобретений и путешествий.

Весы

В этот день Вы окажетесь в центре интересных событий. Но пока Вам лучше оставаться пассивным наблюдателем и не проявлять никаких активных действий. В противном случае Вы можете допустить несколько неверных шагов, которые хоть и не принесут особых осложнений, но доставят хлопоты.

Скорпион

Сегодняшний день благоприятен для Вас практически во всем. Только постарайтесь не давать никаких обещаний. Обстоятельства могут сложиться таким образом, что Вам сложно будет их выполнить, причем по независящим от Вас причинам. Оно вам надо?

Стрелец

Сегодня Вы будете находиться в приподнятом настроении и будете полны добрых намерений. Возможно, много времени отнимут бытовые вопросы и рутинная работа. Но даже хлопоты доставят Вам немало положительных эмоций. Постарайтесь во всем видеть только хорошее.

Козерог

Звезды обещают: этот день принесет новые впечатления, которые заметно украсят жизнь. Вполне вероятно, что это связано с любимым человеком. А если Ваше сердце еще не занято, то именно сейчас там может поселиться настоящее чувство. Внимательно посмотрите вокруг: возможно, этот человек уже рядом.

Водолей

Не давайте сейчас никаких обещаний, потому что Вам не удастся выполнить практически ничего из обещанного. Особую осторожность следует проявить с малознакомыми людьми, дабы не стать жертвой коварного умысла. Обратите внимание на свое здоровье, возможно Вам не хватает полноценного отдыха.

Рыбы

Этот день может подарить Вам немало приятных мгновений. Вы можете погрузиться в бурю страстей, а можете плыть по течению любви. Хотя сейчас время более благоприятное для активного проявления чувств. Чем больше Вы будете отдавать тепла, тем больше получите взамен.

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