Гороскоп на 2 января

Овен
Сегодня возможны резкие и внезапные перепады в настроении. Любителям оригинальности и экстравагантности рекомендуется на некоторое время умерить свой пыл в выражении индивидуальности.
Телец
Благоприятный день для семейных отношений и любовных приключений. Не исключено, что начало дня потребует принятия важных решений в личной жизни. Звезды советуют взвесить свои возможности и не предъявлять партнерам повышенных требований. Гармония в общении с близким человеком, доверие и благожелательность благоприятно скажутся на вашем душевном комфорте.
Близнецы
День в целом благоприятный. Вы будете деятельны и энергичны. Возможно, что Вам удастся реализовать задуманное или сотворить нечто выдающееся. Звезды советуют заняться творческой деятельностью. Отношения между Вами и окружающими будут хорошими и теплыми. Недоброжелатели оставят Вас в покое.
Рак
Сегодня не конфликтуйте ни с кем, сдерживайте себя и не растрачивайте жизненные силы по пустякам. Возможность решения в этот день каких-либо проблем крайне мала. Общение и деловые контакты не принесут Вам удовлетворения. Звезды также советуют заняться спортом – это хорошо отразится на самочувствии и внешнем виде.
Лев
Для благополучия сегодняшнего дня большое значение имеет эмоциональная обстановка в семье. Выиграют те, кто сможет проработать проблемы взаимоотношений с близкими. В результате успех в личной жизни будет обеспечен. Из-за постоянного колебания между расточительством и накопительством возможно неконтролируемое превышение расходов над доходами.
Дева
Сегодня Ваши чувства могут приобрести необыкновенную остроту. Они снимут создавшееся напряжение в семье, переведут его в безопасное русло. Сильные эмоции или постороннее влияние могут полностью овладеть Вами. Однако не рекомендуется идти к своей цели в слепом порыве. Чтобы избежать ошибок, рекомендуется осторожность и рассудительность.
Весы
Нерешенные проблемы в отношениях с партнерами или близким человеком потребуют времени и сил. День неблагоприятный для активных действий и дел, требующих финансовых вложений. Существует вероятность некоторого ухудшения здоровья. Разберитесь с прежними делами и наметьте перспективы на будущее. Полезны прогулки на свежем воздухе, увлекательные поездки и развлечения.
Скорпион
Благоприятный день для длительных поездок, путешествий, новых увлечений, общения. Звезды советуют прислушиваться к мнению окружающих, не навязывать своих мыслей, исключить агрессивность и недоброжелательство. Вероятно, неожиданные знакомства или возобновление старых связей откроют возможности для поиска новых источников заработка.
Стрелец
Судьба берет Вас под свое крыло. Вы почувствуете себя бодрым и оживленным. Вас будут замечать повсюду, где бы Вы не появились. Вам покажется, что Вы действительно неотразимы, а позже это перерастет в уверенность. Ваше общество приятно многим. Отношения с близким человеком гармоничны и доверительны. Постарайтесь приближать к себе только достойных Вашего внимания людей.
Козерог
Сегодня не исключено выяснение отношений. Скажется усталость и перенапряжение в течение недели. Будьте предельно внимательны и осторожны с родственниками и близкими друзьями, дабы не задеть их самолюбия, не вызвать ревности или зависти. Усилится потребность в общении с природой. В результате Вы получите большой энергетический запас и обновление чувств.
Водолей
Принимаясь за новое дело, не оглядывайтесь на соперников и не пасуйте перед вероятными трудностями – в любви, в творчестве, в работе вас ждет успех. Однако определите границы своих возможностей, не ставьте перед собой глобальных задач, не принимайте желаемое за действительное, иначе удача обернется поражением. Сегодня вероятны серьезные перемены в личной жизни, как положительные, так и отрицательные.
Рыбы
Благоприятный день, несущий спокойствие, обретение новых источников заработка. Возможны некоторые положительные перемены в финансовом положении, однако непредвиденные расходы или накопившиеся долги поглотят всю прибыль. Опасайтесь сплетен, чужих советов, клеветы завистников.
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