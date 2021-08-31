Гороскоп на 2 сентября





Овен



Не исключено, что вам придется с головой окунуться в дела, требующие немедленного разрешения. Больше надейтесь на трезвый, холодный расчет, и тогда удача сама пожалует к вам. Вы сможете решить все проблемы, если по-новому посмотрите на суть событий. Но будьте осторожны, не поддавайтесь на авантюры. Коммерческие и рискованные финансовые операции противопоказаны, так как вы потеряете больше, чем приобретете.

Телец

Благоприятный день для финансовых операций. Звезды обещают прибыль. Ваш энтузиазм захватит окружающих, заставит их пойти на сотрудничество. Возможно совершение ряда удачных сделок. Новые идеи в скором будущем принесут желаемый результат. Возможно некоторое перемещение по служебной лестнице, но в какую сторону, будет зависеть только от вас.

Близнецы

Напряженный день. Будьте предельно осторожны – повышена вероятность травм. Переутомление может быть чревато депрессией, а возникшее чувство недовольства собой усилит раздражительность, что может повлечь за собой ссоры в семье. Материальное положение останется прежним, несмотря на вашу возросшую деловитость. Но не нужно слишком огорчаться – это ненадолго. Решительно беритесь за новое дело – и вы сможете успешно довести его до конца.

Рак

Возросшее обаяние и серьезное отношение ко всем проблемам позволят вам преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху. Не исключено появление свежих идей, которые дадут возможность найти новые источники заработка. В этот день вы сможете проявить все свои интеллектуальные и творческие способности, только не стоит браться за то, что потребует большого нервного напряжения.

Лев

У вас будет много деловых встреч, требующих значительных усилий. Вообще для вас наступил неплохой период, хотя вам хотелось бы, чтобы один из ваших проектов продвигался быстрее. Звезды советуют набраться терпения, так как возможны проблемы материального характера. Если вы позволите себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения.

Дева

Сегодня не следует браться за рискованные и непроверенные проекты, заниматься покупкой или торговлей, однако новые предложения от коллег по бизнесу не должны остаться незамеченными. Внимательно отнеситесь к знакомым и друзьям. Не исключена конфликтная ситуация, которая может иметь непредсказуемые последствия. Звезды советуют время от времени сдерживать свои эмоции: холодный разум – лучший советчик во всех кризисных ситуациях.

Весы

Сегодня вероятна такая ситуация, при которой вы потратите много энергии на решение любых проблем. Но вам не будет хватать последовательности в действиях, поэтому следует более внимательно относиться к мелочам и не принимать критику в свой адрес слишком близко к сердцу.

Скорпион

Благоприятный день, особенно для мужчин-Скорпионов творческих профессий. Вероятно, ваши способности и таланты будут отмечены начальством или партнерами. Жизненный потенциал на высоком уровне. Успех сегодня будет сопутствовать даже в рискованных предприятиях. Женщин-Скорпионов ждут новые интересные знакомства – не исключено, что из деловых они перерастут в любовные.

Стрелец

Это день новых встреч и знакомств, ожидается прогресс в делах, связанных с учебой, изучением ремесел, поисками новых источников заработка. Благоприятны знакомства, посещения новых мест, путешествия. Вечером не исключена ссора с кем-нибудь из близких родственников, скорее всего, даже членов семьи.

Козерог

Благоприятный день для активных действий в сфере бизнеса. Повышение жизненного потенциала может положительно сказаться на результатах коммерческих сделок и торговых соглашений. Совет друзей окажет влияние на дальнейшую судьбу.

Водолей

Сегодня ваша профессиональная деятельность будет реализовываться совсем не так, как предполагалось. Денежных потерь не предвидится, однако нет места и резкому взлету. Случайная травма или болезнь могут помешать выполнению ранее намеченных планов. Отношения с родственниками сегодня улучшатся, но в скором времени возможны неприятные события и известия.

Рыбы

Сегодня ваша деловая активность принесет долгожданные результаты. Возможна покупка дорогостоящей вещи, которую вы давно хотели приобрести. Некоторую эмоциональную неустойчивость вы сможете преодолеть способностью целиком погружаться в работу. Решение многих текущих проблем принесет вам удовлетворение и даст возможность спокойно вздохнуть. Ваше обаяние усилится, что благоприятно скажется на отношениях с окружающими людьми.

Гороскоп на сентябрь 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.