Гороскоп на 2 октября



Овен

Если сегодня не удастся решить вопросы, с которыми хотелось быстрее разобраться, не расстраивайтесь. Данный период больше подходит для рутинной работы. На помощь со стороны не стоит рассчитывать, так как обещаний будет гораздо больше, чем конкретных действий.

Телец

Сегодня любые требующие конкретики дела с трудом найдут свое воплощение в реальности. Лучше потратить это время на активный отдых, увлекательное путешествие или посвятить себя творческой работе. Правда, в финансовых вопросах сложностей не будет.

Близнецы

Многое само поплывет вам в руки, и останется брать то, что покажется наиболее перспективным. Возможно, сейчас представится шанс улучшить материальное положение либо продвинуться по служебной лестнице. В любом случае, положением дел Вы останетесь вполне довольны.

Рак

Сегодняшний день будет пронизан повышенной импульсивностью, поспешностью, граничащей с опрометчивостью. Лучше отложить дела, требующие точности и продуманности, так как если не учесть какую-либо мелочь, это обязательно обернется негативными последствиями.

Лев

День пролетит в хлопотах. Наполните свой рабочий график плотнее различными делами. Сейчас удачное время для учебы, наведения порядка в своих бумагах, для создания и укрепления деловых связей. Обратите внимание на свое здоровье.

Дева

Не бойтесь новых идей и не выпускайте инициативу из своих рук. В данный период вам следует забыть об уединении. Как можно чаще бывайте в местах, где весело и интересно, в компании друзей и родных. Сейчас Вас может ожидать новое романтическое увлечение.

Весы

Сегодня не стоит принимать окончательных решений в сфере бизнеса, финансов и долговременного сотрудничества. Возможно Вы не все продумали и подготовили. Порадовать могут встречи со старыми друзьями. В этот день нужно соблюдать особую осторожность и технику безопасности – есть риск травм.

Скорпион

Можно браться за новые дела. Вы сможете найти выход из многих ситуаций, но избегайте переутомления - отдых и полноценный сон вам сейчас просто необходимы. Идет благоприятный период для любви. Если хотите завязать серьезные отношения, берите инициативу в свои руки.

Стрелец

На этот день не нужно планировать много дел, оставьте побольше времени для отдыха. Не бойтесь самостоятельно принимать ответственные решения, но и не оставляйте без внимания полезные советы. Займитесь вопросами, касающимися здоровья. Порадуют встречи с друзьями и близкими людьми.

Козерог

Проявите сдержанность и не позволяйте окружающим втягивать вас в конфликты. Если отношения с кем-то оставляют желать лучшего, то на данном этапе не стоит заниматься исправлением ситуации, едва ли Ваши усилия увенчаются успехом. Будьте лояльными по отношению к близким людям.

Водолей

Время для активных действий по всем направлениям. Если перед вами стоит вполне конкретная цель, то в это время вы будете продвигаться к ней уверенными шагами. Недоброжелатели могут плести интриги за Вашей спиной, поэтому им не следует давать поводов для сплетен.

Рыбы

Благоприятное время для осуществления запланированных дел, решения трудных вопросов и проблем как в работе, так и в личной жизни. Дела, требующие большой активности будут даваться легко. Удачными будут крупные покупки и денежные вложения.

Гороскоп на октябрь 2020 года для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье