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Гороскоп на 2 ноября


Овен

С осторожностью отнеситесь к новым деловым партнерам. Не верьте, когда Вам обещают слишком многого. Не обижайте своих близких невниманием к их проблемам и просьбам. Если в отношениях с любимым человеком что-либо не устраивает, не спешите делать скоропалительные выводы.

Телец

Сегодня звезды обещает Вам довольно насыщенное общение и новые знакомства. Постарайтесь исключить всякую корысть из Ваших взаимоотношений с людьми. На этот день можете планировать деловые встречи, переговоры, подписание бумаг. Вечер уделите домашним заботам.

Близнецы

Если на работе не все будет идти так, как бы этого хотелось, не расстраивайтесь, все компенсируется в чем-то другом. Серьезных неприятностей не ожидается. В отношениях с близкими людьми хитрить не стоит – необходима полная искренность и доверие.

Рак

Сегодня начинать новые дела, подписывать деловые бумаги и заключать серьезные сделки не рекомендуется. Постарайтесь быть более приветливыми по отношению к окружающим. Сейчас Вы можете уйти в себя и создать впечатление замкнутого человека. Из-за этого возникнут обиды и недомолвки.

Лев

Воздержитесь от заключения сделок сегодня. К новым проектам приступайте осторожно, т.к. возможны финансовые потери из-за непродуманных рисков. Если есть возможность, переложите свои обязанности на плечи коллег или близких людей. Используйте для отдыха каждую свободную минуту.

Дева

Сейчас Вам нужно по-новому взглянуть на старые проблемы и искать новые пути решения. Можно заниматься оформлением документов и приводить в порядок дела. Это хорошее время для новых знакомств, романтических встреч и любовных приключений. Советы давайте осторожно и старайтесь не вмешиваться в чужие конфликты.

Весы

На данный день лучше всего планировать дела, которые Вам интересны. В противном случае Вы будете выполнять рутинную работу, не получая от этого никакого удовольствия. Хотя успехи в личной жизни могут добавить Вам настроения и повысить работоспособность.

Скорпион

Будьте готовы к трудностям, которые могут возникнуть на Вашем профессиональном пути. Не рассчитывайте, что все задуманное осуществится, или на то, что кто-нибудь поможет. Хорошо должны пройти деловые переговоры – Вы будете достаточно красноречивы и убедительны.

Стрелец

В этот день Вы останетесь довольны собой и результатами своего труда. Несмотря на высокие профессиональные нагрузки, у Вас останется достаточно времени для отдыха и общения с близкими. Возможны новые романтические увлечения, не исключено начало серьезных отношений.

Козерог

День может подарить новые интересные перспективы, особенно в профессиональной области. Правда, для этого нужно проявить не только желание, но и хватку. Не медлите с принятием решения, не упустите драгоценное время. Большая вероятность того, что старый знакомый сыграет в Вашей судьбе важную роль.

Водолей

Никаких негативных ситуации сегодняшний день не готовит. Скорее, наоборот, Вас ожидают интересные и непредсказуемые повороты судьбы, которые могут даже изменить Ваше будущее в лучшую сторону. Постарайтесь сейчас как можно больше общаться, так как ключ к успеху, скорее всего, найдете именно при помощи связей и знакомств.

Рыбы

Этот день является нестабильным периодом с точки зрения эмоций. Можно завершать ранее начатые дела. За новые проекты в это время следует браться с предельной осторожностью. Лучше полагаться не на ранее составленные планы, а на свою интуицию. Проявляйте альтруизм и милосердие.



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