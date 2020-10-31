Гороскоп на 2 ноября

Овен
С осторожностью отнеситесь к новым деловым партнерам. Не верьте, когда Вам обещают слишком многого. Не обижайте своих близких невниманием к их проблемам и просьбам. Если в отношениях с любимым человеком что-либо не устраивает, не спешите делать скоропалительные выводы.
Телец
Сегодня звезды обещает Вам довольно насыщенное общение и новые знакомства. Постарайтесь исключить всякую корысть из Ваших взаимоотношений с людьми. На этот день можете планировать деловые встречи, переговоры, подписание бумаг. Вечер уделите домашним заботам.
Близнецы
Если на работе не все будет идти так, как бы этого хотелось, не расстраивайтесь, все компенсируется в чем-то другом. Серьезных неприятностей не ожидается. В отношениях с близкими людьми хитрить не стоит – необходима полная искренность и доверие.
Рак
Сегодня начинать новые дела, подписывать деловые бумаги и заключать серьезные сделки не рекомендуется. Постарайтесь быть более приветливыми по отношению к окружающим. Сейчас Вы можете уйти в себя и создать впечатление замкнутого человека. Из-за этого возникнут обиды и недомолвки.
Лев
Воздержитесь от заключения сделок сегодня. К новым проектам приступайте осторожно, т.к. возможны финансовые потери из-за непродуманных рисков. Если есть возможность, переложите свои обязанности на плечи коллег или близких людей. Используйте для отдыха каждую свободную минуту.
Дева
Сейчас Вам нужно по-новому взглянуть на старые проблемы и искать новые пути решения. Можно заниматься оформлением документов и приводить в порядок дела. Это хорошее время для новых знакомств, романтических встреч и любовных приключений. Советы давайте осторожно и старайтесь не вмешиваться в чужие конфликты.
Весы
На данный день лучше всего планировать дела, которые Вам интересны. В противном случае Вы будете выполнять рутинную работу, не получая от этого никакого удовольствия. Хотя успехи в личной жизни могут добавить Вам настроения и повысить работоспособность.
Скорпион
Будьте готовы к трудностям, которые могут возникнуть на Вашем профессиональном пути. Не рассчитывайте, что все задуманное осуществится, или на то, что кто-нибудь поможет. Хорошо должны пройти деловые переговоры – Вы будете достаточно красноречивы и убедительны.
Стрелец
В этот день Вы останетесь довольны собой и результатами своего труда. Несмотря на высокие профессиональные нагрузки, у Вас останется достаточно времени для отдыха и общения с близкими. Возможны новые романтические увлечения, не исключено начало серьезных отношений.
Козерог
День может подарить новые интересные перспективы, особенно в профессиональной области. Правда, для этого нужно проявить не только желание, но и хватку. Не медлите с принятием решения, не упустите драгоценное время. Большая вероятность того, что старый знакомый сыграет в Вашей судьбе важную роль.
Водолей
Никаких негативных ситуации сегодняшний день не готовит. Скорее, наоборот, Вас ожидают интересные и непредсказуемые повороты судьбы, которые могут даже изменить Ваше будущее в лучшую сторону. Постарайтесь сейчас как можно больше общаться, так как ключ к успеху, скорее всего, найдете именно при помощи связей и знакомств.
Рыбы
Этот день является нестабильным периодом с точки зрения эмоций. Можно завершать ранее начатые дела. За новые проекты в это время следует браться с предельной осторожностью. Лучше полагаться не на ранее составленные планы, а на свою интуицию. Проявляйте альтруизм и милосердие.
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