Гороскоп на 2 мая





Овен



Этот день благоприятен для путешествий, отдыха в лесу у костра или на берегу водоема. Постарайтесь провести все свободное время с любимым человеком, что благотворно скажется на Вас обоих. Во второй половине дня неожиданное известие заставит Вас пересмотреть планы на предстоящие дни.

Телец

Жизненный потенциал Тельцов сегодня имеет тенденцию к повышению. Возрастают творческие способности и интуиция. Вероятно, что Вы сегодня будете захвачены не совсем обычным делом, результаты которого могут полностью изменить Ваше мировоззрение.

Близнецы

Этот день может принести сюрпризы, подарки судьбы. Вероятны крупная удача, встреча с человеком, который станет самым дорогим в Вашей жизни. Возможно, Вам придется удерживать баланс между интересами личной и общественной жизни. Большое значение для достижения гармонии будет иметь самоконтроль.

Рак

Этот день благоприятен для духовных размышлений, самообразования, изучения наук и ремесел, физических нагрузок. Рекомендуются спокойная деятельность, уединение. Общение в шумной компании, застолье или прием гостей могут привести к страданиям или конфликтам с близким человеком.

Лев

Этот день – неблагополучный период, связанный с обманами, клеветой, преследованиями. Неблагоприятное стечение обстоятельств или влияние родственников может заставить Вас бросить все силы на защиту своих принципов. Избегайте обострения ситуации, разговоров на повышенных тонах. Любые поездки сегодня лучше отложить.

Дева

Удачный день для творческих исканий, экспериментов, получения информации. Вероятно осуществление давней мечты или неожиданное приятное известие. Женщинам-Девам звезды советуют при общении с близким человеком избегать острых тем. Во второй половине дня у семейных Дев не исключена ссора или размолвка со слезами и взаимными обвинениями.

Весы

Сегодня звезды советует избегать крупных покупок, ограничить траты, бережнее относитесь к вещам. Потакание собственным слабостям, нежелание противостоять соблазнам и искушениям могут осложнить у Вас семейные отношения с партнером или привести к острому разочарованию. В любом случае не планируйте на сегодня деловых встреч, посещения массовых мероприятий.

Скорпион

День благоприятен для творческой активности. Жизненный потенциал все так же находится на высоком уровне. Есть шанс создать что-то необыкновенное. Усилится способность убеждения. Вы сможете привлечь к сотрудничеству влиятельных лиц. В связи с этим не исключены изменения в личной жизни.

Стрелец

День откровений, очищения мыслей, размышлений, неблагоприятный для начала нового дела и чреватый трудностями в личных и семейных отношениях. Откажитесь от любой активной деятельности, не проявляйте инициативу. Трезвая оценка ситуации и окружающих Вас людей, здравый смысл помогут с честью выйти из создавшегося положения.

Козерог

Сегодня многим мужчинам-Козерогам представится возможность доказать своей избраннице, что он – благородной души человек, яркий и преданный партнер. Этот день позволит ощутить бодрость духа и радость жизни.

Водолей

Не исключено, что сегодня Вам удастся улучшить свое финансовое положение. Выгодны покупки, особенно украшений, драгоценностей и вещей домашнего обихода. Рекомендуются уединение, чтение литературы. Вероятны небольшие проблемы со здоровьем.

Рыбы

Этот день может быть связан с множеством накопившихся мелких домашних дел. Особое внимание обратите на состояние бюджета: Вам придется контролировать свои расходы, потому что впереди дополнительные материальные затраты, так что лучше к ним подготовиться заранее.