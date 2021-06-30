Гороскоп на 2 июля





Овен



Для тех, кто занимается самообразованием и самосовершенствованием, наступит время признания и кармического воздаяния. Если личность не достаточно духовно развита – возможны душевное беспокойство, стрессы и ухудшение самочувствия.

Телец

День любви и раскрытия творческого потенциала. Творческие личности способны реализоваться в своем деле и добьются признания, что доставит им большое удовольствие. Этот день подведет итоги, на некоторое время освободит от неприятностей. С любым человеком сегодня возможны гармоничные отношения.

Близнецы

Не старайтесь проявлять настойчивость, не торопите события. Вам потребуется время, чтобы разобраться в себе и оценить свои силы. Возможно, что Вы получите известие от дальних родственников или друзей.

Рак

Вы справитесь со всеми делами с удивительной легкостью. Ключ к успеху сегодня – добросовестность и усердие, чего Вам не занимать. Нельзя отказывать в выполнении просьб. Небольшая передышка в активной деятельности пойдет на пользу Вам и Вашим близким.

Лев

Велика вероятность приятной встречи со старыми друзьями. Отношения с родственниками сегодня должны улучшиться. Во второй половине дня обратите внимание на свое здоровье, займитесь спортом.

Дева

Успех будет зависеть только от Вас самих. В любом мероприятии сегодня не рассчитывайте на помощь со стороны. Прежние разочарования и обиды позади, Вы снова ощутите прилив сил. В личной жизни должно быть все благополучно.

Весы

Настраивайтесь на активный рабочий день, в течение которого Вас ждет много проблем. Вашим домашним захочется, чтобы Вы больше времени проводили с ними. Поэтому желателен активный семейный отдых.

Скорпион

Сегодня возможны осложнения со здоровьем. Настроение может резко ухудшиться, что скажется на Ваших отношениях с окружающими. Поберегите себя и примите ряд профилактических мер против простудных заболеваний. Сдерживайте негативные эмоции. Не поддавайтесь на провокации близких, избегайте выяснений отношений.

Стрелец

Вы можете столкнуться с разного рода неожиданностями. Вы даже будете способны потерять голову, однако способность к сдерживанию эмоций послужит для Вас спасательным кругом. При благоприятном стечении обстоятельств личные отношения порадуют Вас своей откровенностью и теплотой.

Козерог

Продолжается благоприятный период для развития личных отношений. Возможно, что сегодня Вы сможете решить проблемы в личной жизни. Однако не забывайте тщательно все взвесить, прежде чем принять какое-либо важное решение. Потом исправить ситуацию будет трудно. В любом случае постарайтесь сохранять внешнее спокойствие.

Водолей

Не оставляйте без внимания предложения от коллег по бизнесу. Но и не доверяйте им слепо. Ваша рассудительность и проницательность поможет Вам сделать правильный выбор. Возможно, Вам удастся осуществить самую смелую мечту.

Рыбы

Сегодняшний день будет удачным, если Вы спланируете его заранее. Буйная фантазия и эмоциональная неустойчивость могут явиться причиной финансовых потерь. Больше полагайтесь на интуицию, здравый смысл, сообразительность. Не доверяйте мнению даже самых близких людей – скорее всего, оно будет ошибочным.

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