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  2. Гороскоп на 2 февраля

Гороскоп на 2 февраля


Овен

Удачный день для профессиональной деятельности. Берите инициативу в свои руки. Не доверяйте людям, которые слишком много обещают. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, он укажет верный путь. Старайтесь не делать сегодня крупных покупок.

Телец

На работе могут осложниться отношения с коллегами. Особенно трудный день. Хорошее время, чтобы заняться своим здоровьем. Вам нужно подумать о более спокойном ритме жизни. Это подходящий момент для тех, кто хочет внести изменения в свой внешний облик или в личную жизнь.

Близнецы

Звезды рекомендуют сконцентрироваться на достижении одной конкретной цели. Вы можете получить вознаграждение за Ваше терпение за всё то, что делали для других людей раньше. Прислушайтесь к советам старших родственников и во вторую половину дня уделите им повышенное внимание.

Рак

Свободный график в это время уместнее строгого расписания. Возможно повышенное внимание со стороны начальства. Может потребоваться крупная сумма денег на какую-то непредусмотренную срочную покупку. Романтическое знакомство окажется перспективным.

Лев

Данный день отлично подходит для переговоров. Однако во второй половине дня важные бумаги лучше не подписывать. Постарайтесь не реагировать на критику со стороны окружающих людей и не стесняйтесь открыто говорить о своих желаниях. Хорошее время, чтобы заняться своим здоровьем.

Дева

День пройдет в спокойном темпе. Сил и энергии для достижения намеченных целей вполне хватит. Нужно доводить до ума ранее начатые дела. Если у Вас есть необходимость что-нибудь приобрести, то не откладывайте походы по магазинам. Вечер лучше провести в кругу семьи или с близкими людьми.

Весы

Сейчас нужно во всем соблюдать осторожность. Не исключено разочарование в людях, на которых Вы возлагали большие надежды. Не выступайте в роли инициатора конфликтов, победа будет не за Вами. Одинокие представители знака могут получить неожиданное предложение.

Скорпион

Хорошее время для новых дел, особенно тех, что имеют отношение к домашнему хозяйству. Нужно быть особенно осторожными в отношении новых знакомых – есть опасность обмана. Возможен конфликт с кем-то из близких родственников. Отличное время, чтобы начать оздоровительные мероприятия.

Стрелец

Этот день подходит для налаживания связей с нужными людьми. На работе появится возможность для продвижения по карьерной лестнице. Но лишь в том случае, если проявите инициативу. Вечером возможно поступление ложной информации.

Козерог

В работе следует проявить исполнительность, продемонстрировать ответственность и способность быстро ориентироваться в обстановке. Наиболее значимые вопросы, например, финансовые или имущественные, стоит обдумывать в одиночестве, без вмешательства посторонних людей. Хорошее время, чтобы начать ремонт в квартире, сделать перестановку мебели.

Водолей

Возможна конструктивная критика со стороны руководства или коллег. Рассеянность, недостаток знаний или опыта могут привести к ошибкам в работе. Сегодня не следует выяснять отношения с людьми, которых любите. Мелкая ссора может перерасти в серьезный конфликт.

Рыбы

Сегодня Вы будете находиться в приподнятом настроении. Только обратите внимание на свое здоровье. И если почувствуете даже легкое недомогание, то не тяните время, а займитесь профилактикой простуды, чтобы не разболеться и не слечь в постель.

Гороскоп на февраль 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.

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