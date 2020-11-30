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  2. Гороскоп на 2 декабря

Гороскоп на 2 декабря


Овен

У Вас могут возникнуть проблемы, которые коснутся как личных, так и профессиональных отношений. Постарайтесь не принимать все близко к сердцу и сохранять спокойствие. Лучше просто заняться тем, что доставляет удовольствие. Для урегулирования вопросов потребуются гибкость и уступчивость.

Телец

Сегодня Вы сможете просчитывать ситуации на несколько ходов вперед и активно действовать. Проявите гибкость, уделите больше внимания домашним делам и отношениям с близкими людьми. Занятия спортом, прогулки или шопинг помогут поднять настроение.

Близнецы

Придется проявить активность, чтобы достичь положительных результатов. Если Вам приходится иметь дело с противниками, попробуйте прийти к мирному соглашению хотя бы на время. Не стоит действовать в спешке или под влиянием сильных переживаний.

Рак

Этот день потребует от вас дисциплины, точности и внимательности. К своей цели Вы будете продвигаться медленно, но зато уверенно. Стоит воздержаться от новых договоренностей. Будет довольно трудно понять близкого человека. Объяснения пока отложите.

Лев

Сегодня удастся обойти преграды, которые могут воздвигнуть на Вашем пути завистники. Но для этого не пытайтесь выяснять отношения и что-либо доказывать. Для достижения хороших результатов нужно действовать самостоятельно. Это избавит Вас от многих волнений и напрасных надежд.

Дева

Не принимайте поспешных решений. Творческий подход к любому делу обещает если не полный успех, то, по крайней мере, достойный результат. На работе и особенно дома старайтесь контролировать свои эмоции, опасайтесь неуважительных высказываний о ком-либо из своего окружения.

Весы

Не стоит проявлять упорства в делах, которые сейчас Вам не под силу. Не переутомляйтесь. День может стать многообещающим в плане любовных отношений, развлечений, отдыха и поездок. Проявите инициативу, свяжитесь со старыми друзьями и организуйте встречу.

Скорпион

Сейчас идет удачное время для профессиональной деятельности, Вы сможете справиться со многими делами. Не исключены новые романтические знакомства. Порадуют близкие люди. Избегайте серьезных денежных трат. Не следует брать и давать в долг.

Стрелец

Не позволяйте себе лениться сегодня. Многие невыясненные моменты, которые имели место в Вашей жизни, начнут проясняться, и все встанет на свои места. Сейчас полагайтесь только на себя. Вам самим нужно быть в курсе всех дел и событий и не упускать из виду даже мелочи.

Козерог

Не пропускайте мероприятия, которые могут повлиять на Ваше будущее. Даже если Вас просто пригласят в гости, обязательно сходите. Сейчас есть все шансы ухватить удачу за хвост. Скорее всего, Вам поступят интересные предложения.

Водолей

Быстрый ритм жизни и многообразие событий не позволят стоять на месте. Не бойтесь перемен. Постарайтесь все распланировать и не поддаваться суете. Больше внимания уделяйте бытовым вопросам, наведите порядок в доме, выбросьте старые ненужные вещи. Приятные сюрпризы могут ожидать в личной жизни.

Рыбы

Постарайтесь не начинать новых дел. Вы еще не готовы для работы, которую Вам могут предложить. Если дело стоящее, оно никуда не денется. Сейчас не слишком удачное время для развития любовных отношений, так как возможны ссоры, обманы и другие неприятности.

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