Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 3.08
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гороскоп на 19 января

Гороскоп на 19 января


Овен

Успех будет сопутствовать тем, кто проявит активность в достижении своих целей. Во многих делах Вы будете сами себе голова, поэтому никого не слушайте, доверяйте своему опыту и интуиции. Сейчас удастся завязать новые деловые знакомства.

Телец

День пролетит в повседневных хлопотах. Постарайтесь успеть как можно больше. Сейчас удачное время для учебы, наведения порядка в бумагах, для создания и укрепления деловых связей. Наступило хорошее время для того, чтобы заняться своим здоровьем.

Близнецы

Не принимайте окончательных решений в сфере бизнеса и финансов, если почва для них не подготовлена заранее. Сегодня нужно соблюдать особую осторожность при работе с горячими и острыми предметами - есть вероятность получить травму.

Рак

Не бойтесь самостоятельно принимать ответственные решения, но и не оставляйте без внимания полезные советы. Действуя по хорошо продуманному плану, Вы добьетесь лучшего результата. Вечер обещает приятные события личной жизни.

Лев

Многие люди станут по отношению к Вам очень доброжелательны. Вам будет легче находить общий язык с коллегами и членами семьи. Идет подходящее время для всевозможных покупок и оформления юридических документов.

Дева

Этот день – хорошее время для домашней работы, генеральной уборки. Избавьтесь от ненужных вещей, освободите свое жизненное пространство, начните жизнь как бы заново. Диета, начатая сейчас, даст прекрасные результаты. К концу дня возможны ссоры с близкими из-за финансовых проблем.

Весы

На этот день нужно запланировать ограниченное количество дел и оставить достаточно времени для отдыха. Любой риск может принести серьезные проблемы. Не отказывайтесь оказать услугу или протянуть руку помощи, если Вас об этом попросят.

Скорпион

Не отказывайтесь от новых идей, которые у Вас появятся. Воплощенные в жизнь, они изменят ее к лучшему. Не выпускайте инициативу из своих рук. Особое внимание – старшим членам семьи. Кто-то может оговорить близкого вам человека. Не стоит доверять непроверенной информации, даже если Вы знаете ее источник.

Стрелец

Постарайтесь этот день распланировать таким образом, чтобы на него приходилось как можно меньше встреч и мероприятий. Сейчас лучше побыть наедине со своими мыслями. В общении с детьми и родственниками старшего поколения будьте терпеливы и деликатны, это поможет избежать ссоры и серьезных конфликтов в ближайшем будущем.

Козерог

Сегодня многое само будет плыть Вам в руки. Останется только брать то, что окажется наиболее перспективным. Возможно, сейчас представится шанс улучшить материальное положение, не исключено продвижение по карьерной лестнице. В любом случае положением дел Вы останетесь вполне довольны. Надо пользоваться моментом, так как длиться он будет недолго.

Водолей

День пройдет в интенсивной работе. Много внимания придется уделить технике, документам, решению бухгалтерских или хозяйственных вопросов. Сегодня не следует брать или давать в долг. Сейчас Вы очень привлекательны для противоположного пола. Возможно интересное знакомство.

Рыбы

Сегодня можно браться за новые дела. Вы сумеете найти выход из многих ситуаций, но избегайте переутомления – отдых и полноценный сон сейчас просто необходимы. Для сердечных дел идет благоприятный период. Если Вы давно хотели открыть новую страницу своей жизни, то сделайте это не откладывая в долгий ящик.


Подписаться


Гороскоп на январь для знака Зодиака Овен
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Телец
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Близнецы
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Рак
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Лев
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Дева
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Весы
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Скорпион
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Стрелец
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Козерог
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Водолей
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Рыбы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Танцовщица захотела повторить сцену из фильма, но все едва не закончилось трагедией (Видео)
В Амстердаме полиция применила водометы против демонстрантов
Из-за птичьего гриппа в Японии уничтожили почти 6 млн кур
Наливайко рассказал о налоговой нагрузке, поступлениях в бюджет и транспортном налоге
В египетском некрополе Саккара найдено более 50 древних саркофагов
Гороскоп на 19 января
За сутки в мире выявлено более 683 тыс. случаев инфицирования коронавирусом
Илья Бегун в эфире ОНТ рассказал о причинах конфликта между оппозиционными фондами
Белорусские фристайлисты заняли 5-е место в командном турнире на этапе КМ в Ярославле
Илья Бегун о фондах BYSOL и ByHelp: люди поверили и почувствовали, что им окажут помощь, а по факту их опрокинули
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Искусство объятий
Почти 6 тыс. человек за один день были оштрафованы во Франции за нарушение комендантского часа
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче Премьер-лиги
Московский ЦСКА обыграл СКА из Санкт-Петербурга в матче чемпионата КХЛ
Чайчиц о новых КоАП и ПИКоАП: профилактика - важнее наказания
«Бавария» победила «Фрайбург» и упрочила лидерство в Бундеслиге
Белоруска Анна Нифонтова заняла 7-е место на ЧЕ по конькобежному спорту в Херенвене
Пиневич:сохраняется тенденция по снижению заболеваемости пневмониями
«Наполи» разгромил «Фиорентину» в игре Серии А
Минское «Динамо» обыграло «Северсталь» в матче КХЛ
На борту затонувшего у берегов Турции судна находились 10 украинцев
мнение
Ольга КОСЯКОВА
Волшебство внутри нас
Количество погибших в результате серии землетрясений в Индонезии возросло до 78 человек
Белорусская образовательная платформа попала в международный акселератор Sber500
Белорусский фристайлист Павел Дик занял пятое место на этапе КМ в Ярославле
Гандболистки "Берестья" не вышли в четвертьфинал Кубка ЕГФ
Симон победила в гонке с массовым стартом на шестом этапе КМ по биатлону
Белорусская фристайлистка Алла Цупер выиграла серебро этапа КМ в Ярославле
Пес ворвался в стрим хозяина и забрал все внимание себе - видео
«Цмокi» проиграли польскому клубу «Зелена Гура» в матче Единой лиги ВТБ
Локдаун в Австрии из-за коронавируса продлили до 7 февраля
Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины в Копище под Минском
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Вежливый лось
Российский сухогруз затонул у берегов Турции - два человека погибли
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1924 пациента с COVID-19, выписаны 2532
Тарьей Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
Запрет на пластик: как новшества сказываются на бизнесе - комментарий
Настя Каменских хвастается своей коллекцией купальников с отдыха в тропиках (Фото)
«Ее свеча горела ярко»: Андрей Душечкин о Белле Масумян
Почетное консульство Беларуси открылось в Камеруне
В Минске автомобиль на переходе сбил женщину
Температура воздуха утром 17 января в Гродно опустилась ниже 20 градусов мороза
Был Воробей, стал Соловей: каждый 2000-ый житель Первомайского района города Минска обращался за переменой фамилии, имени или отчества
Белоруска Виктория Кебикова выиграла серебро на турнире по боксу в Сербии
Число отравившихся водой из-под крана в Буйнакске возросло до 303
Минэкономики Беларуси и Минюст Украины провели онлайн-консультации по теме национальных законодательств
Авторы
СКАНИРУЙТЕ