Гороскоп на 19 января





Овен

Успех будет сопутствовать тем, кто проявит активность в достижении своих целей. Во многих делах Вы будете сами себе голова, поэтому никого не слушайте, доверяйте своему опыту и интуиции. Сейчас удастся завязать новые деловые знакомства.

Телец

День пролетит в повседневных хлопотах. Постарайтесь успеть как можно больше. Сейчас удачное время для учебы, наведения порядка в бумагах, для создания и укрепления деловых связей. Наступило хорошее время для того, чтобы заняться своим здоровьем.

Близнецы

Не принимайте окончательных решений в сфере бизнеса и финансов, если почва для них не подготовлена заранее. Сегодня нужно соблюдать особую осторожность при работе с горячими и острыми предметами - есть вероятность получить травму.

Рак

Не бойтесь самостоятельно принимать ответственные решения, но и не оставляйте без внимания полезные советы. Действуя по хорошо продуманному плану, Вы добьетесь лучшего результата. Вечер обещает приятные события личной жизни.

Лев

Многие люди станут по отношению к Вам очень доброжелательны. Вам будет легче находить общий язык с коллегами и членами семьи. Идет подходящее время для всевозможных покупок и оформления юридических документов.

Дева

Этот день – хорошее время для домашней работы, генеральной уборки. Избавьтесь от ненужных вещей, освободите свое жизненное пространство, начните жизнь как бы заново. Диета, начатая сейчас, даст прекрасные результаты. К концу дня возможны ссоры с близкими из-за финансовых проблем.

Весы

На этот день нужно запланировать ограниченное количество дел и оставить достаточно времени для отдыха. Любой риск может принести серьезные проблемы. Не отказывайтесь оказать услугу или протянуть руку помощи, если Вас об этом попросят.

Скорпион

Не отказывайтесь от новых идей, которые у Вас появятся. Воплощенные в жизнь, они изменят ее к лучшему. Не выпускайте инициативу из своих рук. Особое внимание – старшим членам семьи. Кто-то может оговорить близкого вам человека. Не стоит доверять непроверенной информации, даже если Вы знаете ее источник.

Стрелец

Постарайтесь этот день распланировать таким образом, чтобы на него приходилось как можно меньше встреч и мероприятий. Сейчас лучше побыть наедине со своими мыслями. В общении с детьми и родственниками старшего поколения будьте терпеливы и деликатны, это поможет избежать ссоры и серьезных конфликтов в ближайшем будущем.

Козерог

Сегодня многое само будет плыть Вам в руки. Останется только брать то, что окажется наиболее перспективным. Возможно, сейчас представится шанс улучшить материальное положение, не исключено продвижение по карьерной лестнице. В любом случае положением дел Вы останетесь вполне довольны. Надо пользоваться моментом, так как длиться он будет недолго.

Водолей

День пройдет в интенсивной работе. Много внимания придется уделить технике, документам, решению бухгалтерских или хозяйственных вопросов. Сегодня не следует брать или давать в долг. Сейчас Вы очень привлекательны для противоположного пола. Возможно интересное знакомство.

Рыбы

Сегодня можно браться за новые дела. Вы сумеете найти выход из многих ситуаций, но избегайте переутомления – отдых и полноценный сон сейчас просто необходимы. Для сердечных дел идет благоприятный период. Если Вы давно хотели открыть новую страницу своей жизни, то сделайте это не откладывая в долгий ящик.



